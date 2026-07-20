του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο αναβάτης της Red Bull KTM Factory Racing, Josep Garcia, στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής FIM EnduroGP 2026, μετά από μια δραματική νίκη τη δεύτερη ημέρα του GP της Γαλλίας στο Saint-Agrève. Ο Ισπανός υπερασπίστηκε με επιτυχία και τον Τίτλο του στην κατηγορία Enduro1, κατακτώντας και τα δύο Παγκόσμια Πρωταθλήματα έναν Γύρο πριν από το φινάλε της σεζόν.

Ο συναθλητής του, Andrea Verona, συνέχισε τη σταθερή του πορεία με ακόμη ένα συνολικό βάθρο το Σάββατο και παραμένει σε ισχυρή θέση για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Enduro2 2026, ενόψει του τελευταίου Γύρου.

Το Super Test της Παρασκευής το βράδυ προσέφερε μοναδική ατμόσφαιρα, με χιλιάδες Γάλλους φιλάθλους να γεμίζουν το Saint-Agrève. Ο Garcia σημείωσε τον 2ο ταχύτερο χρόνο σε μια εξαιρετικά ανταγωνιστική δοκιμασία, ενώ ο Verona ξεκίνησε το αγωνιστικό του Σαββατοκύριακο με την 5η θέση, οδηγώντας την KTM 450 EXC-F.

Η 1η ημέρα του Αγώνα, το Σάββατο, βρήκε τον Garcia από την αρχή ανάμεσα στους πρωτοπόρους. Με τον ρυθμό στην κορυφή να είναι ιδιαίτερα υψηλό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο κάτοχος του Τίτλου πίεσε σε κάθε Ειδική Διαδρομή, ακολουθώντας σταθερά τους επικεφαλής. Αν και έχασε οριακά τη νίκη στο EnduroGP, κατέκτησε τη 2η θέση στη γενική κατάταξη και ακόμη μία νίκη στην κατηγορία Enduro1, διατηρώντας το απόλυτο νικών στην κατηγορία και βάζοντας τις βάσεις για την κατάκτηση των Τίτλων την Κυριακή.

Γνωρίζοντας ότι μπορούσε να εξασφαλίσει και τους δύο Παγκόσμιους Τίτλους με ένα δυνατό αποτέλεσμα τη 2η ημέρα, ο Garcia πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της φετινής σεζόν. Σε μια συναρπαστική μάχη με τον Zach Pichon (TM MOTO) από την πρώτη κιόλας ειδική, οι δύο αναβάτες αντάλλασσαν συνεχώς τους ταχύτερους χρόνους, χωρίς κανείς να καταφέρει να αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα. Με τα πάντα να κρίνονται στην τελευταία Ειδική, ο Garcia ανταποκρίθηκε στην πίεση και με μια εντυπωσιακή προσπάθεια κατέκτησε τη συνολική νίκη για μόλις 1 δευτερόλεπτο.

Το αποτέλεσμα αυτό του χάρισε το 3ο συνεχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα EnduroGP και τον 4ο διαδοχικό Τίτλο στην κατηγορία Enduro1, με έναν ακόμη Γύρο να απομένει. Ο Josep Garcia ανέβηκε στο βάθρο της γενικής κατάταξης του EnduroGP σε κάθε αγωνιστική ημέρα της φετινής χρονιάς, με απολογισμό 8 νίκες, 3 δεύτερες θέσεις και 1 τρίτη, ενώ ολοκλήρωσε έναν αψεγάδιαστο απολογισμό 12 νικών σε 12 Αγώνες στην κατηγορία Enduro1. Παράλληλα, οι δύο αυτοί Τίτλοι αποτελούν το 8ο και 9ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της καριέρας του, φέρνοντάς τον στην 3η θέση όλων των εποχών, ισόβαθμο με άλλους κορυφαίους πρωταθλητές του EnduroGP.

Ο Andrea Verona πραγματοποίησε επίσης ένα ανταγωνιστικό Σαββατοκύριακο στην Γαλλία. Το Σάββατο παρέμεινε στη μάχη για τις πρώτες θέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ακολουθώντας το ρυθμό των πρωτοπόρων και κλείνοντας τον Αγώνα με νίκη στην τελευταία Ειδική. Η προσπάθειά του του χάρισε την 3η θέση στη γενική κατάταξη και τη 2η στην κατηγορία Enduro2, συγκεντρώνοντας πολύτιμους βαθμούς για το πρωτάθλημα.

Η Κυριακή αποδείχθηκε πιο απαιτητική, καθώς οι δύσκολες Ειδικές Διαδρομές δυσκόλεψαν την εύρεση σταθερού ρυθμού. Ο Verona ολοκλήρωσε τον Αγώνα στην 6η θέση της γενικής κατάταξης και 3ος στην Enduro2, διατηρώντας ωστόσο τη 2η θέση στο EnduroGP και παραμένοντας επικεφαλής στη βαθμολογία της Enduro2 ενόψει του μεγάλου φινάλε της σεζόν.

Με τους στόχους του Garcia να έχουν πλέον επιτευχθεί, η προσοχή στρέφεται στον τελευταίο Γύρο, όπου ο Ισπανός θα επιδιώξει να ολοκληρώσει με τον καλύτερο τρόπο ακόμη μία κυριαρχική χρονιά. Ο Verona ταξιδεύει στην Ουαλία ως δεύτερος στη γενική κατάταξη του EnduroGP και με τον Τίτλο της Enduro2 να βρίσκεται ακόμη στα χέρια του, στοχεύοντας να ολοκληρώσει ιδανικά την πρώτη του σεζόν με τα χρώματα της KTM.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM EnduroGP 2026 ολοκληρώνεται στις 7-9 Αυγούστου στο GP της Ουαλίας, στην Rhayader.

Josep Garcia

«Είναι απίστευτο συναίσθημα να φεύγω από τη Γαλλία ως Παγκόσμιος Πρωταθλητής τόσο στο EnduroGP όσο και στο Enduro1 για το 2026. Το να κατακτώ και τους δύο Τίτλους έναν Γύρο πριν από το τέλος είναι κάτι για το οποίο είμαι πραγματικά περήφανος, ενώ η σημερινή συνολική νίκη το έκανε ακόμη πιο ξεχωριστό. Νιώθω ότι φέτος έκανα ακόμη ένα μεγάλο βήμα μπροστά, τόσο ως αναβάτης όσο και ως αθλητής, και αυτό οφείλεται στη σκληρή δουλειά όλων όσοι βρίσκονται δίπλα μου. Είμαι πραγματικά ευγνώμων σε ολόκληρη την ομάδα για όσα έκανε φέτος. Τώρα ήρθε η ώρα να απολαύσουμε αυτούς τους Τίτλους και να πάμε στην Ουαλία με στόχο να ολοκληρώσουμε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Andrea Verona

«Ήταν μια δύσκολη ημέρα εδώ στην Γαλλία και σίγουρα όχι το αποτέλεσμα που θέλαμε. Έκανα αρκετά λάθη στους δύο πρώτους γύρους, χάνοντας πολύ χρόνο, και στη συνέχεια ήταν δύσκολο να ανακάμψω. Συνέχισα να πιέζω μέχρι το τέλος, όμως η 6η θέση στη γενική και η 3η στην Enduro2 ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε σήμερα. Απομένει ακόμη ένας Γύρος με δύο σημαντικές ημέρες Αγώνων, οπότε θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχουμε τον στόχο μας, που είναι η κατάκτηση του Τίτλου στην Enduro2».

Προσωρινά Αποτελέσματα – EnduroGP Γαλλίας, 1η ημέρα

EnduroGP – 1η ημέρα

Zach Pichon (ESP), TM MOTO – 54:11.34

Josep Garcia (ESP), KTM – 54:44.17 (+32.83)

Andrea Verona (ITA), KTM – 54:51.17 (+39.83)

Steve Holcombe (GBR), Sherco – 55:10.00 (+58.66)

Julien Roussaly (FRA), Sherco – 55:37.38 (+1:26.04)

Enduro1 – 1η ημέρα

Josep Garcia (ESP), KTM – 54:44.17

Jeremy Sydow (GER), Triumph – +1:04.47

Morgan Lesiardo (ITA), Triumph – +1:27.57

Antoine Magain (BEL), Sherco – +1:30.67

Axel Semb (SWE), Husqvarna – +2:16.56

Enduro2 – 1η ημέρα

Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 54:11.34

Andrea Verona (ITA), KTM – +39.83

Hamish Macdonald (NZL), Sherco – +1:30.72

Max Ahlin (SWE), Honda – +1:59.68

Nathan Watson (GBR), Beta – +1:59.72

Προσωρινά Αποτελέσματα – EnduroGP Γαλλίας, 2η ημέρα

EnduroGP – 2η ημέρα

Josep Garcia (ESP), KTM – 53:48.52

Zach Pichon (FRA), TM MOTO – +1.86

Steve Holcombe (GBR), Sherco – +45.75

Brad Freeman (GBR), Beta – +56.76

Hamish Macdonald (NZL), Sherco – +1:02.94

Andrea Verona (ITA), KTM – +1:08.92

Enduro1 – 2η ημέρα

Josep Garcia (ESP), KTM – 53:48.52

Jeremy Sydow (GER), Triumph – +1:28.44

Morgan Lesiardo (ITA), Triumph – +1:48.53

Axel Semb (SWE), Husqvarna – +2:20.83

Antoine Magain (BEL), Sherco – +2:48.11

Enduro2 – 2η ημέρα

Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 53:50.38

Hamish Macdonald (NZL), Sherco – +1:01.08

Andrea Verona (ITA), KTM – +1:07.06

Max Ahlin (SWE), Honda – +1:17.54

Kyron Bacon (AUS), Kawasaki – +1:38.37

Βαθμολογία Πρωταθλημάτων (μετά τον 6ο Γύρο)

EnduroGP

1. Josep Garcia (ESP), KTM – 226 βαθμοί

2. Andrea Verona (ITA), KTM – 180 βαθμοί

3. Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 175 βαθμοί

Enduro1

1. Josep Garcia (ESP), KTM – 240 βαθμοί

2. Morgan Lesiardo (ITA), Triumph – 187 βαθμοί

3. Antoine Magain (BEL), Sherco – 151 βαθμοί

Enduro2

1. Andrea Verona (ITA), KTM – 218 βαθμοί

2. Zach Pichon (FRA), TM MOTO – 213 βαθμοί

3. Hamish Macdonald (NZL), Sherco – 184 βαθμοί