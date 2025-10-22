του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Josep Garcia της Red Bull KTM Factory Racing υπερασπίστηκε με επιτυχία τον Τίτλο του στο EnduroGP, ολοκληρώνοντας το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM EnduroGP 2025 με μία κυριαρχική εμφάνιση στον 7ο και τελευταίο Γύρο στην Zschopau της Γερμανίας. Οδηγώντας την KTM 250 EXC-F, ο Garcia σημείωσε μια εντυπωσιακή νίκη το Σάββατο, πριν «σφραγίσει» τον Τίτλο με μια αποφασιστική 2η θέση την Κυριακή.

Μεταβαίνοντας στην Γερμανία ως ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Enduro1, αλλά και μόλις λίγες εβδομάδες μετά από μια σοβαρή πτώση στον 6ο Γύρο στην Ιταλία, ο Garcia ήρθε αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση, καθώς η διαφορά του στη βαθμολογία του EnduroGP είχε μειωθεί μόλις στους 15 βαθμούς. Γνωρίζοντας ότι έπρεπε να έχει ένα δυνατό Σαββατοκύριακο για να διατηρήσει τον Τίτλο, ο Josep έφτασε στην Zschopau έτοιμος για μάχη.

Το καθοριστικό Σαββατοκύριακο ξεκίνησε με το Super Test το βράδυ της Παρασκευής, όπου ο Garcia έδειξε αμέσως τις προθέσεις του, κατακτώντας την 3η θέση σε μια στενή και τεχνική διαδρομή. Στην 1η μέρα Αγώνα, ο Ισπανός αστέρας κυριάρχησε από την αρχή, παίρνοντας τον έλεγχο της κατηγορίας EnduroGP από το πρώτο κιόλας Τεστ. Με εξαιρετική οδήγηση στο κλασικό enduro τερέν, ο Josep κατέκτησε τη νίκη με διαφορά 47.78 δευτερολέπτων. Το αποτέλεσμα αυτό αύξησε το προβάδισμά του στους 18 βαθμούς και τον έφερε σε ιδανική θέση για να εξασφαλίσει τον Tίτλο.

Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και τις σκληρές, τεχνικές συνθήκες τη 2η μέρα, ο Garcia διατήρησε την ψυχραιμία του. Χρειαζόταν μόνο έναν σταθερό τερματισμό για να εξασφαλίσει το πρωτάθλημα, αλλά οδήγησε καλά καθ’ όλη τη διάρκεια των φημισμένων Ειδικών Διαδρομών της Σαξονίας. Στο τέλος της ημέρας, ο Josep πέρασε τη γραμμή του τερματισμού 2ος, μόλις 8.63 δευτερόλεπτα πίσω από τον Andrea Verona – αρκετά για να κατακτήσει τον δεύτερο συνεχόμενο Τίτλο EnduroGP.

Η σεζόν του Garcia το 2025 ήταν απλώς εξαιρετική. Από τον 1ο Γύρο στην Πορτογαλία έδειξε την χαρακτηριστική του ταχύτητα και δεξιότητα σε όλες τις συνθήκες. Ο Ισπανός σημείωσε 8 συνολικές νίκες στην EnduroGP, ενώ στην κατηγορία Enduro1 είχε σχεδόν τέλειο ρεκόρ, κερδίζοντας όλες εκτός από μία ημέρα Αγώνα, κατακτώντας τον Τίτλο μία αγωνιστική πριν το τέλος, στο GP της Ιταλίας.

Ο τελευταίος του Παγκόσμιος Τίτλος προστίθεται σε ένα ήδη εντυπωσιακό βιογραφικό. Πλέον δύο φορές συνεχόμενος Παγκόσμιος Πρωταθλητής EnduroGP, ο Garcia επιβεβαιώνει τη θέση του στην κορυφή του παγκόσμιου enduro – εδραιώνοντας την κληρονομιά του ως ένας από τους κορυφαίους αθλητές του αθλήματος.

Με τη σταθερά κορυφαία απόδοση του Garcia, η KTM κατέκτησε επίσης τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Κατασκευαστών για το 2025, τόσο στο EnduroGP όσο και στο Enduro1. Οι δύο αυτοί Τίτλοι αποδεικνύουν την αγωνιστική απόδοση και αξιοπιστία της KTM 250 EXC-F κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες off-road αγώνων στον κόσμο.

Josep Garcia:

«Αισθάνομαι απίστευτα! Μετά τη νίκη του Σαββάτου, η σημερινή ημέρα έμοιαζε με τη μεγαλύτερη σε διάρκεια αγωνιστική ημέρα της ζωής μου. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη μέρα, με πολύ απαιτητικές συνθήκες και δύσκολα Τεστ. Ήξερα τι έπρεπε να κάνω, αλλά ήθελα να παλέψω για τη νίκη μέχρι τέλους. Δεν ήταν εύκολο και στον τελευταίο γύρο άρχισα να ζορίζομαι λίγο. Αλλά τώρα, μετά την κατάκτηση του Τίτλου, αισθάνομαι απλά φανταστικά. Είμαι πλέον δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής EnduroGP! Θέλω να ευχαριστήσω όλη την ομάδα της Red Bull KTM, τους φίλους μου και όλους όσοι με στήριξαν φέτος. Ήρθε η ώρα να το γιορτάσουμε»!

Αποτελέσματα – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM EnduroGP, 7ος Γύρος

EnduroGP – 1η μέρα

Josep Garcia (ESP), KTM, 1:17:44.88

2. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 1:18:32.66 +47.78

3. Samuele Bernardini (ITA), Honda, 1:19:19.51 +1:34.63

4. Hamish Macdonald (NZL), Sherco, 1:19:26.89 +1:42.01

5. Antoine Magain (ITA), Sherco, 1:19:42.80 +1:57.92

Enduro1 – 1η μέρα

1. Josep Garcia (ESP), KTM, 1:17:44.88

2. Samuele Bernardini (ITA), Honda, 1:19:19.51 +1:34.63

3. Jeremy Sydow (GER), Sherco, 1:19:44.21 +1:59.33

4. Jamie McCanney (GBR), Triumph, 1:21:12.01 +3:27.13

5. Morgan Lesiardo (ITA), Triumph, 1:21:46.85 +4:01.97

EnduroGP – 2η μέρα

1. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 1:14:55.53

2. Josep Garcia (ESP), KTM, 1:15:04.16 +8.63

3. Hamish Macdonald (NZL), Sherco, 1:15:09.57 +14.04

4. Max Ahlin (SWE), KTM, 1:15:21.99 +26.46

5. Jeremy Sydow (GER), Sherco, 1:15:37.84 +42.31

Enduro1 – 2η μέρα

Josep Garcia (ESP), KTM, 1:15:04.16

2. Jeremy Sydow (GER), Sherco, 1:15:37.84 +33.68

3. Morgan Lesiardo (ITA), Triumph, 1:15:37.86 +33.70

4. Samuele Bernardini (ITA), Honda, 1:16:36.65 +1:32.49

5. Jamie McCanney (GBR), Triumph, 1:17:16.63 +2:12.47

Βαθμολογίες Πρωταθλήματος (Μετά τον 7ο Γύρ0)

EnduroGP

1. Josep Garcia (ESP), KTM, 244 βαθμοί

2. Andrea Verona (ITA), GASGAS, 229 βαθμοί

3. Zach Pichon (FRA), TM Moto, 181 βαθμοί

Enduro1

1. Josep Garcia (ESP), KTM, 273 βαθμοί

2. Samuele Bernardini (ITA), Honda, 205 βαθμοί

3. Morgan Lesiardo (ITA), Triumph, 197 βαθμοί