του Δημήτρη Διατσίδη

Όπως ξέρουμε, τα ηλεκτρικά τρίκυκλα που γέρνουν στην στροφή έχουν την χάρη και την ευελιξία τους, αλλά σε επίπεδο ασφάλειας δεν φτάνουν τα κλασικά τετράτροχα. Όμως το Kairos EV δείχνει έτοιμο να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, χάρη σε δύο καινοτόμα συστήματα που απειλούν να ανατρέψουν όσα ξέραμε μέχρι σήμερα.

Στα περισσότερα τρίκυκλα EV oi δύο τροχοί είναι μπροστά, για σταθερότητα στο φρενάρισμα και στη στροφή.

Το Kairos όμως πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο – βάζει τους δύο τροχούς πίσω. Το project βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα, πριν φτάσει σε πραγματικό πρωτότυπο, αλλά ήδη συζητιέται δυνατά. Είναι βέβαια μια λύση που έχει δοκιμαστεί σε εμπορικά τρίτροχα, αλλά και έχει προκριθεί στο σχεδιασμό αγωνιστικών τρίτροχων για το μέλλον των αγώνων πίστας!

Πίσω του βρίσκεται ο Mathieu L’Hopitault, ένας Γάλλος που φαίνεται πως δεν συμβιβάζεται με το «συνηθισμένο». Η ανάπτυξη υποστηρίζεται από την SIREMS Association, ένα γαλλικό μη κερδοσκοπικό σχήμα που επενδύει καθαρά στο μέλλον της ηλεκτροκίνησης.

Η γαλλική έμπνευση πίσω από το Kairos

Το Kairos EV δεν είναι απλώς ένα όχημα – είναι δήλωση. Μανιφέστο για μια νέα εποχή αστικής μετακίνησης. Ο σχεδιασμός είναι εντυπωσιακός, όχι για να μαγνητίσει βλέμματα αλλά για να αλλάξει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το «οδηγείν». Ο L’Hopitault θέλει ένα όχημα που δεν το οδηγάς μόνο… το ζεις.

Ανατροπή λογικής στην γεωμετρία – και στην πρόσφυση

Εκεί που σχεδόν όλα τα τρίκυκλα παίζουν άμυνα με δύο τροχούς μπροστά, το Kairos επιλέγει επίθεση. Δύο τροχοί πίσω, βάρος αναβάτη χαμηλά και σε θέση feet-forward, καλύτερη μεταφορά ροπής, πιο γεμάτη πρόσφυση. Το μεγάλο κόλπο όμως είναι αλλού: οι πίσω τροχοί γέρνουν – όπως μια μοτοσυκλέτα.

Και τότε το τρίκυκλο αποκτά δυναμική οχήματος που στρίβει, ζει και αναπνέει στην κλίση.

Τα Mobile Lateral Elements (MLEs)

Στην εμπρός πλευρά υπάρχουν δύο έξυπνα κινούμενα βοηθήματα – τα Mobile Lateral Elements. Αυτά προσαρμόζονται στην κλίση και δεν αφήνουν το όχημα να ακουμπήσει άσχημα στο οδόστρωμα. Λειτουργούν σαν ηλεκτρικές «παπουτσοπέλτες» ισορροπίας: αν κάτι πάει να ξεφύγει, σε κρατούν όρθιο. Περίπου όπως βγάζουν το πόδι τους στην εσωτερική της στροφής οι οδηγοί Supermoto!

Το Programmed Restraint Device (PRD)

Η δεύτερη καινοτομία είναι ίσως ακόμη πιο ριζοσπαστική. Ένα τριγωνικό στοιχείο μέσα στο cockpit λειτουργεί σαν ενεργή ασπίδα σε μετωπικές συγκρούσεις. Το PRD απορροφά την αδρανειακή ενέργεια και εμποδίζει τον αναβάτη να εκτιναχθεί μπροστά.

Αλλά εδώ υπάρχει το πραγματικά εντυπωσιακό:

Αν το όχημα κινδυνεύσει να ανατραπεί, το PRD απελευθερώνεται αυτόματα ώστε ο αναβάτης να βγει με ασφάλεια, αντί να εγκλωβιστεί. Σχεδίαση-μηχανική που παραπέμπει σε “thinking-out-of-the-box”… και μάλιστα με τρόπο που σώζει ζωές.

Από ιδέα – σε άσφαλτο

Ο Philippe Girardi, ιδρυτής της SIREMS, βλέπει μπροστά. Οδηγεί το project με στόχο ένα λειτουργικό πρωτότυπο μέσα στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Αν όλα πάνε βάσει σχεδίου, στην αγορά το βλέπουμε γύρω στο 2028. Τιμή και διάθεση δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά το πλάνο είναι καθαρό: προσιτή τεχνολογία, χωρίς έκπτωση σε ασφάλεια ή οδηγική απόλαυση. Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για τιμή περίπου 30,000 €.

Ασφάλεια με χαρακτήρα – γιατί όχι;

Ο Girardi το είπε ίσως καλύτερα από όλους:

«Η ασφάλεια δεν χρειάζεται να σημαίνει ότι είναι βαρετή. Προσπαθήσαμε κάθε σύστημα να δίνει ορατό όφελος στον χρήστη: περισσότερο χώρο, καλύτερη αεροδυναμική, στιλ, νέα δυναμικά χαρακτηριστικά και μια εντελώς νέα εμπειρία οδήγησης».

Και κάπως έτσι, το Kairos μοιάζει λιγότερο με τρίκυκλο και περισσότερο με την πρόθεση ενός ηλεκτρικού μέλλοντος που γέρνει, στρίβει, αναπνέει και – το κυριότερο – προστατεύει. Ο καιρός αλλάζει στη δίτροχη/τρίτροχη μετακίνηση και ο καλός KAIROS έρχεται!