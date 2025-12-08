του Νεκτάριου Διατσίδη

Ένας ακόμη Κινέζος κατασκευαστής ανακοίνωσε έναν νέο boxer κινητήρα: η ZXMOTO. Οι ομοιότητες και οι αντιστοιχίες με το Βαυαρικό πρωτότυπο φτάνουν μέχρι και τις λεπτομέρειες.

Μετά τις Crystalburn/CBNMotor και Benda, η ZXMOTO παρουσίασε έναν δικύλινδρο boxer κινητήρα, κατασκευασμένο στην Κίνα κατά το πρότυπο της BMW. Και αυτός σχεδόν χάθηκε μέσα στον καταιγισμό των νέων μοντέλων της EICMA 2025, καθώς ο ιδρυτής της ZXMoto και βασικός εμπνευστής Zhang Xue, έδειξε τον boxer στην συνέντευξη τύπου πολύ σύντομα, ανάμεσα στα νέα μοντέλα για το 2026.

Ο νέος boxer κινητήρας της ZXMOTO έχει προγραμματιστεί για το 2027 και αυτό σίγουρα θα πραγματοποιηθεί, καθώς ο Zhang Xue έχει αποδείξει πολλές φορές ότι υλοποιεί τα φιλόδοξα σχέδιά του τόσο με την Kove όσο και πλέον με την ZXMOTO που είναι η εταιρία που ίδρυσε όταν έφυγε από την KOVE.

Τεχνικά δεδομένα για τον νέο boxer κινητήρα της ZXMoto υπάρχουν προς το παρόν ελάχιστα. Τουλάχιστον ο κυβισμός είναι γνωστός: 1,000 κ.εκ. και αναμένονται έτσι πάνω από 100 ίπποι. Επιπλέον, κάποιες λεπτομέρειες στις πρώτες φωτογραφίες θυμίζουν έντονα τον boxer της BMW.

Ο boxer κινητήρας της ZXMOTO είναι υδρόψυκτος χωρίς καθόλου πτερύγια ψύξης για επιπλέον αερόψυξη των δύο κυλίνδρων που βρίσκονται ιδανικά μέσα στον αέρα κατά την κίνηση καθώς προεξέχουν όπως είναι φυσικό από τον συνολικό όγκο της μοτοσυκλέτας. Η ZXMOTO υιοθετεί τη χαρακτηριστική από το 1923 διάταξη της BMW, με τον στρόφαλο τοποθετημένο κατά μήκος της κατεύθυνσης κίνησης, όπως και την προφανή μετάδοση στον πίσω τροχό μέσω άξονα.

Όπως επίσης συμβαίνει στην BMW από το 2013, οι εισαγωγές στον νέο boxer κινητήρα της ZXMoto βρίσκονται επάνω και οι εξαγωγές κάτω. Έτσι προκύπτουν πλεονεκτήματα στον συμπαγή σχεδιασμό του κινητήρα αλλά και ολόκληρης της μοτοσυκλέτας. Ένα ακόμα πλεονέκτημα όταν οι βαλβίδες εισαγωγής είναι ψηλότερα από τις εξαγωγής, είναι η διευκόλυνση της ροής των αερίων από τις αυξομειώσεις των θερμοκρασιών και του ίδιου του βάρους των αερίων. Ο αέρας εισαγωγής αυξάνει την ταχύτητά του περνώντας από τις βαλβίδες, μειώνοντας πίεση και θερμοκρασία με αποτέλεσμα το βάρος του να βοηθά την κίνηση προς τα κάτω. Αντίστοιχα τα καυσαέρια κατά την έξοδό τους έχουν μείωση θερμοκρασίας και πίεσης, οπότε διευκολύνεται η εξαγωγή λόγω μεγαλύτερου βάρους από την πτώση θερμοκρασίας. Στις εικόνες διακρίνονται τόσο οι εισαγωγές και οι εξαγωγές, όσο και οι διπλοί επικεφαλής εκκεντροφόροι DOHC με αντικριστές αλυσίδες χρονισμού, όπως στον boxer 1300 της BMW.

Ο boxer κινητήρας της ZXMOTO έχει την αντλία νερού και το κυλινδράκι του συμπλέκτη να βρίσκονται στο πίσω μέρος. Ο πολύδισκος υγρός συμπλέκτης είναι τοποθετημένος στο μπροστινό μέρος και το κιβώτιο κάτω από τον κινητήρα όπως στην BMW. Σε αυτή τη διάταξη ταιριάζει και η λίπανση υγρού κάρτερ. Ο ίδιος ο Zhang Xue ανακοίνωσε ωστόσο ότι για τον νέο boxer κινητήρα της ZXMOTO η μετάδοση της κίνησης θα γίνεται με αυτόματο κιβώτιο AMT.

Διάφορα μοντέλα μοτοσυκλετών φαίνονται πιθανά να εφοδιαστούν με τον νέο boxer κινητήρα της Κινεζικής εταιρίας. Πρώτη και κύρια μία adventure μοτοσυκλέτα κατά το πρότυπο της GS, η οποία θα μπορούσε να παρουσιαστεί στην επόμενη EICMA τον Νοέμβριο του 2026, ως κορυφαία νέα παρουσίαση για το 2027. Ήδη για το 2026 έχει προγραμματιστεί η Διεθνής κυκλοφορία της ZXMOTO 820 ADV με τρικύλινδρο εν σειρά κινητήρα κατά το πρότυπο της Triumph Tiger, οπότε μένει να συμπληρωθεί η γκάμα της ZXMOTO ώστε να είναι ανταγωνιστική σε κάθε κατηγορία.