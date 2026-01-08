του Δημήτρη Διατσίδη

Η περίοδος ξεκούρασης για τον Lewis Hamilton στην Formula 1 τον έφερε… “φυσικά” στις χωμάτινες μοτοσυκλέτες! Ο Hamilton εκμεταλλεύτηκε το διάλειμμα από την F1 για να βγει στο χώμα, οδηγώντας μια KTM enduro μοτοσυκλέτα 250 κ.εκ. στους λόφους.

Ο Hamilton είχε δηλώσει χαρακτηριστικά στο τέλος της σεζόν της F1 του 2025 στο Abu Dhabi, τον περασμένο Δεκέμβριο, ότι δεν σκόπευε να χρησιμοποιεί το κινητό του τον χειμώνα και γενικά ήθελε να μείνει εκτός από πολλά πράγματα. Και πράγματι, λίγα πράγματα σε απομακρύνουν καλύτερα από την καθημερινότητα όσο μια βόλτα με μοτοσυκλέτα και ακόμη καλύτερα, μια διαδρομή στην ύπαιθρο με εκτός δρόμου μοτοσυκλέτα. Από τότε που εντάχθηκε στην Ferrari, ο Hamilton έχει περάσει μεγάλο μέρος του μοτοσυκλετιστικού του χρόνου με Ducati, όμως παρά την άφιξη της Desmo450 MX το 2025, αυτή τη φορά επέλεξε κάτι διαφορετικό για τις εκτός δρόμου εξορμήσεις του.

Συγκεκριμένα, η επιλογή του είναι μια KTM XC-F 250 του 2024, το ιδανικό εργαλείο για μια χειμωνιάτικη περιπέτεια στους λόφους. Σίγουρα όχι το ιδανικό μέσο για μια βόλτα στο Monte-Carlo, εκεί όπου εμφανίζονται οι οδηγοί της F1 με πανάκριβα αυτοκίνητα και μια τέτοια εμφάνιση με κάτι τόσο… αγροτικό θα ήταν μάλλον περίεργη.

Οι προηγούμενες μοτοσυκλετιστικές περιπέτειες του Βρετανού οδηγού περιλαμβάνουν track days με αναβάτες του WorldSBK, αλλά και την οδήγηση της μοτοσυκλέτας του Valentino Rossi στην Βαλένθια, όπου ο Hamilton οδήγησε μια Yamaha ΥΖR-M1 του MotoGP. Ίσως αυτό το νέο κεφάλαιο στη δίτροχη απόλαυση του Hamilton τον φέρει να συνεργαστεί με τον άσο της KTM, Josep Garcia, ή τον νεαρό σταρ του MXGP Lucas Coenen. Βέβαια ακόμη ακούγονται οι φήμες ότι τον ενδιαφέρει το αγωνιστικό τμήμα της KTM, το οποίο ψάχνει επενδυτές για να καλύψει το ποσό των 60 εκατομμυρίων € που δεν θέλει να συνεχίσει να δίνει η νέα ιδιοκτήτρια της Αυστριακής εταιρίας, η Ινδική Bajaj.

Αφού ολοκληρώσει το παιχνίδι του με τις μοτοσυκλέτες KTM, ο Hamilton έχει μπροστά του μία από τις πιο σημαντικές σεζόν της καριέρας του στην Formula 1. Μετά την περσινή υποαπόδοση με την απογοητευτική SF-25, το αστέρι της Scuderia Ferrari καλείται να δικαιολογήσει τη θέση του στην πρώτη χρονιά του πέμπτου κανονιστικού πακέτου που έχει αντιμετωπίσει στην καριέρα του ο επτάκις Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Η σεζόν της Formula 1 ξεκινά στην Μελβούρνη στις 6 Μαρτίου.

Ο Lewis Hamilton θεωρεί απαραίτητο να ασχολείται με δραστηριότητες γεμάτες ένταση όταν δεν αγωνίζεται. Λατρεύει το σερφ και του αρέσει η ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο. Ουσιαστικά αντικαθιστά την αδρεναλίνη που λείπει όταν δεν αγωνίζεται. Βρίσκεται σε αυτό το τεράστιο “ανέβασμα” όπως δηλώνει και ο ίδιος, ενώ όταν τελειώσει ο αγώνας, τις επόμενες δύο μέρες απλώς καταρρέει. Φαίνεται πως οι 2 τροχοί τον συγκινούν ιδιαίτερα και έτσι βρίσκει πάλι την αδρεναλίνη με την οποία έχει συνηθίσει να ζει.