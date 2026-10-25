O Loris Capirossi ήταν έτσι κι αλλιώς ένα θρυλικό πρόσωπο των Αγώνων Grand Prix και του paddock του MotoGP. Η επίσημη ανακήρυξή του ως Θρύλου (Legend) έγινε στο Misano, σε μια συγκινητική εκδήλωση, στην οποία συμμετείχε και όλη η οικογένεια του Ιταλού. Η συζήτηση για αυτό έγινε μια εβδομάδα αργότερα στην πίστα της Αυστρίας, με τον Δημήτρη Διατσίδη, για λογαριασμό της Magenda TV.

L.C.: Η αίσθηση είναι υπέροχη, ξέρεις, γιατί δεν περίμενα να λάβω αυτό το βραβείο ειδικά στο Misano. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος και τιμημένος γι’ αυτό. Και νιώθω πολύ καλύτερα από εκείνη τη στιγμή.

O Loris αμέσως μετά αναφέρθηκε στις θυσίες που έκαναν οι γονείς του στο ξεκίνημά του, στους οποίους στο Misano αφιέρωσε το μετάλλιό του.

L.C.: Ειδικά στην αρχή της καριέρας μου, όταν αποφάσισα να μετακινηθώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και η οικογένειά μου έβαλε υποθήκη το σπίτι στην τράπεζα για να βρει τα χρήματα για τους αγώνες, ζήσαμε όλοι μαζί μια απίστευτη στιγμή, αλλά σίγουρα και μια πολύ δύσκολη στιγμή.

Αλλά στο τέλος, το να λάβω αυτό το βραβείο και να πω ότι το αφιερώνω στην οικογένειά μου είναι μια σπουδαία στιγμή.

Το 1990 στην πρώτη του χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στα 125cc πήρε τον Τίτλο και μάλιστα είναι ο νεότερος οδηγός στην ιστορία που έχει πετύχει κάτι τέτοιο, κάτι που κατάφερε και ο Pedro Acosta 31 χρόνια αργότερα.

L.C.: Είμαι ακόμη ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής στα 125cc, που ήμουν 17 χρονών. Και πριν από μερικά χρόνια ο Acosta έφτασε πολύ κοντά. Δεν έσπασε το ρεκόρ μου για μόλις μία ημέρα. Είμαι πραγματικά τυχερός γι’ αυτό.

Πως βλέπει τώρα – και από τη θέση του υπεύθυνου ασφαλείας του MotoGP – τους νεώτερους οδηγούς που έρχονται και σε σχέση με τον Marc Marquez;

L.C.: Μου αρέσει πολύ να παρακολουθώ όλα αυτά τα νέα ονόματα. Ο Marc είναι λίγο μεγαλύτερος από τους άλλους, αλλά βλέπουμε τον Acosta, βλέπουμε τον Bez, βλέπουμε τον Jorge Martin, πολλούς αναβάτες με πολύ ταλέντο. Είναι ωραίο να τους βλέπεις στην πίστα και από τη δική μας πλευρά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είναι όλα ασφαλή.

Ποια είναι τα ορόσημα που του έχουν μείνει χαραγμένα στο μυαλό από την αγωνιστική του καριέρα.

L.C.: Πολλές μάχες, γιατί στην καριέρα μου έκανα 22 σεζόν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αλλά δεν ξεχνάω ποτέ τον πρώτο μου Τίτλο στο Phillip Island, την απίστευτη μάχη με τον Valentino στο Assen στα 250, την πρώτη μου νίκη με την Yamaha στο Phillip Island, στην Αυστραλία με τα 500cc, την πρώτη μου νίκη με την Ducati στην Βαρκελώνη. Όταν κοιτάζω πίσω μια τόσο μεγάλη καριέρα όπως η δική μου, είναι υπέροχο και έχω πολλές στιγμές να θυμάμαι.

Στον τομέα της ασφάλειας του εξοπλισμού των οδηγών και των μέτρων ασφαλείας στις πίστες έχει γίνει προφανώς πολύ δουλειά από τότε που μπήκε ο ίδιος στους Αγώνες.

L.C.: Όταν ξεκίνησα να αγωνίζομαι το 1990, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, σίγουρα η ασφάλεια τώρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Έχουμε βελτιωθεί πολύ. Δεν σταματάμε ποτέ να βελτιώνουμε την ασφάλεια, γιατί έχουμε επαφή κάθε Παρασκευή, σε κάθε Grand Prix, με την Επιτροπή Ασφάλειας και με τους αναβάτες, για να καταλάβουμε ποιος είναι ο σωστός τρόπος να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε. Αλλά αν κάνουμε σύγκριση με την εποχή μου και τώρα, είναι ίσως πάνω από δέκα φορές καλύτερα.

Ποιες είναι οι συμβουλές του για τους νέους οδηγούς των μικρών κατηγοριών;

L.C.: Το πιο σημαντικό είναι να το απολαμβάνεις, γιατί είναι ένα υπέροχο σπορ, αλλά πρέπει να το απολαμβάνεις, πρέπει να προσπαθείς να μαθαίνεις, να καταλαβαίνεις, γιατί και το θέμα της ασφάλειας είναι πραγματικά πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές βλέπουμε πολλά παιδιά να οδηγούν σαν τρελοί αυτές τις μοτοσυκλέτες. Αλλά σίγουρα, το να έχεις την ευκαιρία να βρίσκεσαι πίσω από μεγάλους Πρωταθλητές όπως στο MotoGP, μπορείς να μάθεις πολλά.

Για τι φετινή χρονιά μπορο[υν να γίνουν προβλέψεις μεταξύ Marc Marquez, Jorge Martin και Marco Βezzecchi;

L.C.: Είναι πραγματικά δύσκολο να καταλάβεις ποιος θα είναι ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής φέτος, γιατί έχουμε 3 δυνατούς οδηγούς. Σίγουρα ο Marc έχει επιστρέψει, ίσως όχι στο 100%, αλλά έχει επιστρέψει. Ο Bezzecchi είναι πραγματικά πολύ, πολύ γρήγορος με την Aprilia. Αλλά πρέπει να δούμε, γιατί έχουμε ακόμη πολλούς αγώνες μπροστά για να γίνουν λιγότερα λάθη. Και σίγουρα ο Jorge Martin έχει την ευκαιρία να παλέψει ξανά για τον Τίτλο μετά από δύο χρόνια. Και νομίζω ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα συμβεί μέχρι το τέλος.

Έχει να πει και ένα σχόλιο για τον τρομερό Ιάπωνα Ai Ogura.

L.C.: Ο Ai είναι πολύ γρήγορος. Τον είδαμε ήδη φέτος να κερδίζει έναν αγώνα στο MotoGP. Αλλά είναι μια μεγάλη πρόκληση, ειδικά φέτος μετά τους τραυματισμούς, επέστρεψε εδώ στην Αυστρία. Και δεν δείχνει άσχημα, γιατί ήδη σήμερα βλέπουμε ότι είναι γρήγορος, αλλά έχει μπροστά του μια μεγάλη πρόκληση, γιατί του χρόνου θα αλλάξει εργοστάσιο, θα πάει στην Yamaha. Ίσως είναι λίγο πιο δύσκολο για εκείνον, αλλά θα δούμε, ελπίζουμε ότι η Yamaha θα βρει ξανά την ανταγωνιστικότητα της μοτοσυκλέτας, αλλά νομίζω ότι έχει το ταλέντο για να φτάσει πολύ ψηλά.

Τέλος η συζήτηση πάει στην Ισπανική κυριαρχία οδηγών, σε σχέση με την Ιταλική που είχαμε στα χρόνια του Valentino Rossi.

L.C.: Ξέρεις, πάντα οι καλύτεροι αναβάτες έρχονται από την Ισπανία ή την Ιταλία, είναι αλήθεια. Στο Misano δεν είδαμε πολλούς Ιταλούς αναβάτες στην κορυφή. Ο πρώτος είναι ο Marini, αλλά χωρίς το λάθος του Bez, σίγουρα θα είχαμε και Ιταλούς αναβάτες στο βάθρο ή ίσως και στην πρώτη θέση. Αλλά νομίζω ότι η Ιταλική σχολή συνεχίζει, εκεί που η VR|46 έκανε εξαιρετική δουλειά. Και η Ομοσπονδία επίσης. Στο μέλλον θα έχουμε ξανά κορυφαίους Ιταλούς αναβάτες.