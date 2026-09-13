του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Ιταλός περνά από τον θρύλο στον «Θρύλο» του MotoGP, σε μια συγκινητική τελετή στο Misano

Ο Loris Capirossi είναι πλέον και επίσημα Θρύλος του MotoGP! Ο δημοφιλής Ιταλός πέρασε το Σάββατο στην ιστορία του αθλήματος στο Misano, καθώς ο CEO του MotoGP, Carmelo Ezpeleta, του απένειμε το μετάλλιο του MotoGP Legend, παρουσία της οικογένειας, των φίλων και των συνεργατών του.

Σε όλες τις κατηγορίες, ο Capirossi πραγματοποίησε 328 εκκινήσεις, σημειώνοντας 29 νίκες σε Grand Prix (8 στα 125cc, 12 στα 250cc και 9 στο MotoGP). Έχει κατακτήσει 99 βάθρα, 41 pole positions και τρεις Παγκόσμιους Τίτλους, ενώ είναι ο νεότερος Παγκόσμιος Πρωταθλητής Grand Prix, καθώς κατέκτησε τον Τίτλο στα 125cc το 1990 σε ηλικία 17 ετών και 165 ημερών. Ο Pedro Acosta αναδείχθηκε πρωταθλητής το 2021 σε ηλικία 17 ετών και 166 ημερών, μόλις μία ημέρα μεγαλύτερος.

Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, ο Capirossi ήταν επίσης ο τελευταίος αναβάτης που είχε κατακτήσει τον Τίτλο στην πρώτη του σεζόν ως rookie στα 125cc/Moto3 – μέχρι την εμφάνιση του Acosta.

Ο Capirossi χάρισε στην Ducati την πρώτη της νίκη στο MotoGP στο Grand Prix της Καταλονίας το 2003, στην πρώτη σεζόν της Ιταλικής κατασκευάστριας στο MotoGP. Ήταν η πρώτη νίκη της Ducati σε Grand Prix οποιασδήποτε κατηγορίας μετά τη νίκη του Mike Hailwood στα 125cc, στο Grand Prix του Ulster το 1959.

Στο MotoGP έχει κερδίσει με τρεις διαφορετικούς κατασκευαστές: Yamaha, Honda και Ducati – επίτευγμα που έχουν σημειώσει μόλις πέντε αναβάτες, μαζί με τους Mike Hailwood, Randy Mamola, Eddie Lawson και Maverick Viñales. Έχει επίσης ανέβει στο βάθρο με τέσσερις κατασκευαστές: Honda, Yamaha, Ducati και Suzuki.

Τα 17 χρόνια και 49 ημέρες που μεσολάβησαν μεταξύ της πρώτης του νίκης, στα 125cc στο Grand Prix της Βρετανίας το 1990, και της τελευταίας του, στο MotoGP στο Grand Prix της Ιαπωνίας το 2007, του χαρίζουν τη δεύτερη μεγαλύτερη διάρκεια νικηφόρας καριέρας, πίσω μόνο από τον Valentino Rossi (20 χρόνια και 311 ημέρες).

Ο Capirossi αποσύρθηκε στο τέλος του 2011 στην Βαλένθια, έχοντας τότε το ρεκόρ εκκινήσεων σε Grand Prix, με 328 συμμετοχές σε 22 σεζόν (1990-2011). Ο εμβληματικός αριθμός του, #65, αποσύρθηκε από το MotoGP το 2016.

Σήμερα, είναι εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αγώνων του MotoGP και συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο άθλημα. Είναι επίσης μία από τις πιο χαρακτηριστικές προσωπικότητες του paddock και ένας από τους πιο δημοφιλείς ανθρώπους του.

Συγχαρητήρια, Loris!

Loris Capirossi:

«Είναι μια πραγματικά συγκινητική στιγμή για μένα, γιατί όνειρο όλων είναι κάποια μέρα να γίνουν Θρύλοι του MotoGP, και θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Carmelo, στον Carlos, σε όλους στο MotoGP, σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα, γιατί βλέπω πολλά πρόσωπα που γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, ανθρώπους που εργάζονται μαζί μου και που κάνουν τη ζωή μου πιο εύκολη κατά τη διάρκεια των σεζόν που έζησα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους κατασκευαστές, γιατί αγωνίστηκα για πολλούς διαφορετικούς κατασκευαστές. Ευχαριστώ την Honda, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να κερδίσω τους δύο πρώτους μου Τίτλους, τη Yamaha για τη νίκη στον πρώτο μου Αγώνα στα 500cc, με αυτή την όμορφη μοτοσυκλέτα, την Aprilia, που μου έδωσε ξανά την ευκαιρία να γίνω Παγκόσμιος Πρωταθλητής το 1998.

Και φυσικά την Ducati, την πρώτη μοτοσυκλέτα με την οποία κέρδισα στο MotoGP, και που μου έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία να παλέψω για τον Τίτλο μέχρι το τέλος το 2006. Και φυσικά την Suzuki, γιατί μου χάρισε το τελευταίο μου βάθρο στο MotoGP.

Έμαθα πολλά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά νομίζω ότι το καλύτερο πράγμα είναι όλοι οι φίλοι που απέκτησα σε αυτόν τον κόσμο. Και είμαι πραγματικά χαρούμενος που εξακολουθώ να βρίσκομαι εδώ και να συμμετέχω σε αυτόν.

Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, στον αδελφό μου, στη σύζυγό μου και στον γιο μου, γιατί για να πετύχεις τέτοια αποτελέσματα χρειάζεσαι τη δυνατή υποστήριξη της οικογένειας.

Επίσης θέλω να πω, Carmelo, ότι είμαι περήφανος και χαρούμενος και ότι αυτή είναι, σίγουρα, μία από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου. Γιατί στους αγώνες, πάντα μία ή δύο ώρες πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ένιωθα ένα περίεργο σφίξιμο στο στομάχι μου και αυτό συνέβη ξανά σήμερα το πρωί.

Σας ευχαριστώ για αυτή τη συγκίνηση».