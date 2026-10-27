του Νεκτάριου Διατσίδη

8ος Γύρος, Hard Enduro 2026 – Aguilar de Campoo, Ισπανία

Ο Manuel Lettenbichler της Red Bull KTM Factory Racing στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής Hard Enduro της FIM για το 2026. Ο Mani πραγματοποίησε μια δυνατή εμφάνιση, κατακτώντας τη 2η θέση στον τελευταίο Αγώνα της χρονιάς Hixpania Hard Enduro στην Ισπανία. Ο Γερμανός εξασφάλισε έτσι όχι μόνο τον 6ο Παγκόσμιο Τίτλο της καριέρας του, αλλά και τον 5ο συνεχόμενο Τίτλο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Hard Enduro.

Ο Lettenbichler ξεκίνησε το αγωνιστικό τριήμερο με την 5η θέση στον Αγώνα Super Encierro της Παρασκευής, ένα αποτέλεσμα που αποδείχθηκε αρκετό για να κριθεί το πρωτάθλημα και να εξασφαλίσει τον Παγκόσμιο Τίτλο, δύο ημέρες πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν. Στη συνέχεια, ο αναβάτης της KTM 300 EXC διατήρησε την εξαιρετική του φόρμα και στον Αγώνα Campoo Xtreme του Σαββάτου, όπου διεκδίκησε τη νίκη μέχρι το τέλος και τερμάτισε 2ος, μόλις 3.5 δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, έπειτα από περισσότερο από μία ώρα αγώνα.

Στον κύριο Αγώνα της Κυριακής με την ονομασία Lost Road, ο Lettenbichler έδωσε σκληρή μάχη με τον αγαπημένο του ισπανικού κοινού, Mario Román (Husqvarna), σε όλη τη διάρκεια της απαιτητικής Ειδικής Διαδρομής. Πιέζοντας από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό, ο αναβάτης της KTM πέρασε τη γραμμή τερματισμού στη 2η θέση, ολοκληρώνοντας το αγωνιστικό τριήμερο με ακόμη ένα βάθρο και επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητά του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν του 2026.

Το αποτέλεσμα στο Hixpania επισφράγισε ακόμη μία εξαιρετική χρονιά για τον Lettenbichler, ο οποίος κατέκτησε τον 5ο συνεχόμενο Τίτλο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Hard Enduro της FIM. Με πολλές νίκες μέσα στη σεζόν, μεταξύ των οποίων στους Αγώνες Alestrem, Extreme XL Lagares, Forza Orza, Abestone Hard Enduro και Sea to Sky, ο Γερμανός απέδειξε για ακόμη μία φορά την ταχύτητα και τη σταθερότητά του σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό αγωνιστικό πρόγραμμα.

Manuel Lettenbichler:

«Ειλικρινά, μου φαίνεται απίστευτο ότι είμαι και πάλι Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Η κατάκτηση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Hard Enduro της FIM για το 2026 είναι ένα εκπληκτικό συναίσθημα και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που εξασφάλισα τον 6ο Παγκόσμιο Τίτλο μου και τον 5ο συνεχόμενο. Δεν περίμενα ότι θα το πετύχαινα από την Παρασκευή, καθώς πίστευα ότι όλα θα κρίνονταν στον τελευταίο Αγώνα, οπότε ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.

Ήταν ο τελευταίος Αγώνας της σεζόν και σήμερα τερματίσαμε δεύτεροι, έπειτα από μια καταπληκτική μάχη με τον Mario Román. Οδήγησε απίστευτα καλά, οπότε του αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με την οδήγησή μου, έδωσα τα πάντα και πίεσα μέχρι το τέλος. Και οι φίλαθλοι ήταν καταπληκτικοί, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη. Το Hixpania ανταποκρίθηκε πλήρως στις προσδοκίες και φέτος και ήταν ένας εξαιρετικός τρόπος για να ολοκληρώσουμε τη σεζόν».

Fabio Farioli – Team Manager της Red Bull KTM Factory Racing:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε ακόμη έναν Παγκόσμιο Τίτλο με τον Mani. Συγχαρητήρια στον ίδιο, σε ολόκληρη την ομάδα και σε όλους στην KTM. Αυτό το πρωτάθλημα είναι αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας και αφοσίωσης από όλους τους εμπλεκόμενους.

Εργαζόμαστε διαρκώς για να προσφέρουμε στους αναβάτες μας το καλύτερο δυνατό σύνολο και είναι υπέροχο να βλέπουμε αυτή την προσπάθεια να ανταμείβεται με έναν ακόμη Τίτλο. Ο Mani διαχειρίστηκε πολύ έξυπνα το πρωτάθλημα φέτος. Ακόμη κι όταν η νίκη δεν ήταν εφικτή, επικεντρωνόταν στη συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων βαθμών και στην αξιοποίηση κάθε ευκαιρίας. Αυτή η σταθερότητα απέδωσε καρπούς και απέδειξε για ακόμη μία φορά τι χρειάζεται για να γίνει κάποιος Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για τον ίδιο και για ολόκληρη την ομάδα».

Προσωρινά αποτελέσματα – Hixpania Hard Enduro 2026

1. Mario Roman (Ισπανία), Husqvarna, 2:11:18

2. Manuel Lettenbichler (Γερμανία), KTM, 2:12:19, +1:00

3. Billy Bolt (Μεγάλη Βρετανία), Husqvarna, 2:16:45, +5:26

4. Mitch Brightmore (Μεγάλη Βρετανία), GASGAS, 2:20:33, +9:15

5. James Moore (Νότια Αφρική), Beta, 2:21:59, +10:41

Προσωρινή βαθμολογία – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Hard Enduro της FIM 2026 (μετά από 8 στους 8 Αγώνες)

1. Manuel Lettenbichler (Γερμανία), KTM, 223 βαθμοί

2. Mitch Brightmore (Μεγάλη Βρετανία), GASGAS, 183 βαθμοί

3. Teodor Kabakchiev (Βουλγαρία), Sherco, 149 βαθμοί

4. Ashton Brightmore (Μεγάλη Βρετανία), GASGAS, 143 βαθμοί

5. James Moore (Νότια Αφρική), Beta, 138 βαθμοί