Ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το MotoGP. Σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από ιστορικά επιτεύγματα, ο αναβάτης με το #93 γνωστοποίησε την απόφασή του κατά τη διάρκεια των ΕΔ1 στην Βαλένθια, λίγο πριν ξεκινήσει η δράση στο γκαράζ της Ducati Lenovo Team.

Έχοντας κατακτήσει οκτώ Παγκόσμια Πρωταθλήματα στο MotoGP, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Giacomo Agostini, ο Márquez αποχωρεί από την ενεργό δράση ως εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής, συμμετέχοντας αυτό το Σαββατοκύριακο στον τελευταίο του Αγώνα στην Βαλένθια.

Κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου, το MotoGP θα τιμήσει τη σπουδαία καριέρα του και την παρακαταθήκη που αφήνει στο άθλημα. Παρακάτω ακολουθούν οι δηλώσεις του Marc Márquez, αλλά και των διοικούντων το MotoGP.

Carlos Ezpeleta, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του MotoGP Group:

«Ο Marc είναι αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους αναβάτες στην ιστορία του αθλήματός μας. Τα επιτεύγματά του μιλούν από μόνα τους: οκτώ Παγκόσμια Πρωταθλήματα, αμέτρητες αξέχαστες νίκες και ένα αγωνιστικό στιλ που ενθουσίασε τους φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πέρα από τις επιτυχίες, αυτό που πάντα ξεχώριζε ήταν το πάθος του για το MotoGP, η αποφασιστικότητά του και η ικανότητά του να εμπνέει ανθρώπους τόσο εντός όσο και εκτός πίστας. Η επιστροφή του μετά τον τραυματισμό και οι δυσκολίες που ξεπέρασε σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του αποδεικνύουν όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά και τη δύναμη του χαρακτήρα του.

Εκ μέρους του MotoGP, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Marc για όλα όσα έχει προσφέρει στο άθλημά μας εδώ και τόσα χρόνια. Συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας ολόκληρης εποχής, έφερε εκατομμύρια φιλάθλους πιο κοντά στο MotoGP και αφήνει πίσω του μια παρακαταθήκη που θα αποτελεί για πάντα μέρος της ιστορίας του πρωταθλήματος».

«Ήρθα στο MotoGP με τον δικό μου τρόπο και θα φύγω με τον δικό μου τρόπο»

Με αυτά τα λόγια ξεκίνησε ο Marc Márquez τη συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε την Παρασκευή στην Βαλένθια, προκειμένου ο θρυλικός αναβάτης με το #93 να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του. Ακολουθούν ορισμένα ακόμη χαρακτηριστικά αποσπάσματα από όσα είπε.

«Από το 2013 μέχρι σήμερα απόλαυσα πάρα πολύ αυτή τη διαδρομή. Όπως είπα και πριν βγω στην πίστα για τις ΕΔ1, χάρηκα το ταξίδι μου και αυτό οφείλεται στους πολλούς ανθρώπους που με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ και να απολαύσω αυτή την πορεία. Οι δύο τροχοί και οι μοτοσυκλέτες είναι το μεγαλύτερο πάθος μου και θα παραμείνουν για πάντα.

Είμαι πραγματικά χαρούμενος και πολύ περήφανος. Όχι τόσο για την καριέρα μου, γιατί μπορείς να κερδίσεις περισσότερα ή λιγότερα, αλλά για το γεγονός ότι γνώρισα πολλούς υπέροχους ανθρώπους: διαφορετικές ομάδες, αντιπάλους, ανθρώπους από διαφορετικούς χώρους. Η προσωπικότητά μου και ο χαρακτήρας μου διαμορφώθηκαν μέσα από το MotoGP και αυτό είναι κάτι για το οποίο αισθάνομαι πολύ περήφανος.

Όσον αφορά τον λόγο της αποχώρησής μου, νομίζω ότι δεν χρειάζεται πάντα να υπάρχει μια συγκεκριμένη εξήγηση. Μερικές φορές πρέπει απλώς να καταλάβεις την κατάσταση. Είναι αλήθεια ότι τα πράγματα είχαν φτάσει στα όριά τους. Η απόφαση είχε ληφθεί ήδη από το Motegi. Ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που γνώριζε τι είχα αποφασίσει ήταν ο αδελφός μου, ο Álex.

Επέλεξα να το ανακοινώσω σήμερα, γιατί αυτή ήταν η μοναδική ευκαιρία να διεκδικήσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αν μιλούσα νωρίτερα για την αποχώρησή μου, θα έχανα ενέργεια και συγκέντρωση. Ήμουν πολύ κοντά με τον αδελφό μου, όπως πάντα, και τελικά πάλεψα για τον Τίτλο και τον κατέκτησα. Ωστόσο, η απόφαση είχε ήδη ληφθεί, ανεξάρτητα από το αν θα ολοκλήρωνα τη χρονιά με καλό ή λιγότερο καλό τρόπο.

Φυσικά, όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι αντιμετώπιζα προβλήματα με το χέρι μου. Παράλληλα, είχα συμβόλαιο με την Ducati και θέλω να τους ευχαριστήσω που κατανόησαν την κατάσταση. Όταν υπέγραψα το συμβόλαιο τον Μάρτιο, ήμουν πολύ αισιόδοξος. Δεν γνώριζα ότι μετά το Le Mans θα χρειαζόταν να υποβληθώ σε ακόμη μία επέμβαση στον δεξιό ώμο μου, ούτε ότι η αδυναμία στο χέρι μου θα γινόταν ολοένα και μεγαλύτερη.

Φυσικά, μπορείς να δουλέψεις και να συνεχίσεις να παλεύεις. Είμαι μαχητής. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που άρχισα να φοβάμαι. Δεν είναι ο φόβος για τις μοτοσυκλέτες ή την ταχύτητα, αλλά για έναν τραυματισμό που εξακολουθεί να υπάρχει και ο οποίος, αυτή τη στιγμή, δεν επηρεάζει την επαγγελματική ή την προσωπική μου ζωή.

Μετά την Ινδονησία, πέρα από τον τραυματισμό μου, παρουσίασα ξανά διπλωπία. Αυτή τη φορά διήρκεσε μόνο 48 ώρες. Μετά το Le Mans είχα εμφανίσει ξανά το ίδιο πρόβλημα, αλλά τότε κράτησε μόλις 12 ώρες. Ευτυχώς, και στις δύο περιπτώσεις κατάφερα να το διαχειριστώ καλά.

Αυτός ήταν ένας από τους λόγους που περιόρισα το ρίσκο και είχα λιγότερες πτώσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν. Είμαστε άνθρωποι και μερικές φορές οδηγούμε στο 100%, με το πάθος και την ενέργεια να υπάρχουν, ενώ παράλληλα είμαστε γρήγοροι και ανταγωνιστικοί. Κάποιες φορές, όμως, είναι καλύτερο να σκέφτεσαι και τις συνέπειες.

Απόλαυσα κάθε στιγμή μέχρι σήμερα. Θέλω να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτόν τον απίστευτο κόσμο και αυτό το μοναδικό πάθος που λέγεται MotoGP. Πιστεύω ότι τώρα έφτασε η κατάλληλη στιγμή. Το ανακοίνωσα σήμερα το πρωί γιατί έτσι ένιωσα ότι έπρεπε να γίνει.

Θέλω για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω όλους, ξεκινώντας από το 2008 και περνώντας από όλες τις ομάδες, μέχρι την Ducati Lenovo Team και την Honda. Η διαδρομή μου στο MotoGP ολοκληρώνεται, αλλά είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος».

Για την παρακαταθήκη που αφήνει στο MotoGP

Η παρακαταθήκη που αφήνει ένας αναβάτης στο άθλημα ήταν ένα ακόμη σημαντικό θέμα της συνέντευξης Τύπου, με τον Márquez να εξηγεί πώς βλέπει ο ίδιος όσα αφήνει πίσω του.

«Η παρακαταθήκη είναι κάτι που δεν μπορείς να αποφασίσεις εσύ. Εγώ απλώς προσπάθησα σε όλη μου την καριέρα να δίνω το 100% των δυνατοτήτων μου.

Το σημαντικότερο για μένα είναι ότι δημιούργησα πραγματικές φιλίες με πολλούς ανθρώπους μέσα σε αυτό το paddock. Αν διοργάνωνα αύριο ή ακόμη και σήμερα ένα δείπνο, οι μισοί από όσους θα κάθονταν στο τραπέζι θα προέρχονταν από αυτόν τον χώρο, γιατί έχω αποκτήσει πολύ καλούς φίλους. Γνώρισα πραγματικά ξεχωριστούς ανθρώπους.

Όλοι οι αναβάτες που βρίσκονται εδώ δίνουν το 100% τους. Κάποιοι κερδίζουν περισσότερο και κάποιοι λιγότερο, αλλά κανείς δεν χάνει πραγματικά. Ήττα είναι να μην προσπαθείς. Όλοι προσπαθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό και αυτό έκανα κι εγώ. Είμαι τυχερός που κατάφερα να κερδίσω τόσα πολλά και οι επιτυχίες μου θα παραμείνουν για πάντα.

Είναι δύσκολο να προσδιορίσεις τι ακριβώς αποτελεί την παρακαταθήκη σου. Εγώ έδωσα τα πάντα και έθεσα το σώμα μου σε δοκιμασία για χάρη των μοτοσυκλετών. Έδωσα τα πάντα, αλλά ήρθε η ώρα να σταματήσω».