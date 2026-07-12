του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Βασιλιάς του Ring επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κυριαρχία του, με τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή του MotoGP να κάνει τη δουλειά του το Σάββατο στην Γερμανία και πλέον να βρίσκεται 32 βαθμούς πίσω από την κορυφή του Πρωταθλήματος.

Ήταν το μεγάλο φαβορί πριν από την έναρξη του αγωνιστικού τριημέρου και επιβεβαίωσε πλήρως τις προσδοκίες καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου. Ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) κατέκτησε πρώτα την pole position – με νέο ρεκόρ πίστας – και στη συνέχεια πρόσθεσε ακόμη μία επιτυχία στο Sachsenring, με τον #93 να παίρνει τη νίκη στον Αγώνα Tissot Sprint. Κυριάρχησε από την εκκίνηση μέχρι την καρό σημαία, όμως δέχθηκε συνεχή πίεση σε όλη τη διάρκεια των 15 γύρων από τους Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), οι οποίοι τερμάτισαν στη 2η και 3η θέση αντίστοιχα.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ: Οι Marquez κάνουν το 1-2 από την πρώτη στροφή

Με το σβήσιμο των φώτων, ο Marc Marquez έκανε ιδανική εκκίνηση, εξασφαλίζοντας την πρωτοπορία και διατηρώντας την 1η θέση μπροστά από τον αδελφό του στην πρώτη στροφή. Πιο πίσω, ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP) ξεκίνησε εξαιρετικά και ανέβηκε στην 3η θέση, όμως μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου ο Fabio Di Giannantonio είχε ήδη περάσει μπροστά του.

Λίγο πιο πίσω, ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Jorge Martin (Aprilia Racing) ανέβηκε στην 6η θέση, έχοντας εκκινήσει από την 8η θέση του grid, ενώ ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) έδινε μάχη με τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) για την 8η και 9η θέση.

Λίγο πριν από τη συμπλήρωση της μισής απόστασης, ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) είχε πτώση, ολοκληρώνοντας πρόωρα τον Αγώνα Sprint. Στην κορυφή, οι τρεις πρώτοι που μέχρι τότε κινούνταν σχεδόν κολλημένοι άρχισαν να ανοίγουν τις μεταξύ τους αποστάσεις, με τον Marc Marquez να δημιουργεί διαφορά μισού δευτερολέπτου από τον μικρότερο αδελφό του. Ο “Diggia” βρισκόταν ακόμη 6 δέκατα πιο πίσω στο τέλος του 9ου γύρου, καθώς ο #93 έβρισκε τον ρυθμό του και άρχιζε να απομακρύνεται από τους διώκτες του.

ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ: Οι Alex Marquez και Diggia τα δίνουν όλα

Τίποτα, όμως, δεν είχε τελειώσει ακόμη. Ο Alex Marquez συνέχισε να πιέζει και η διαφορά από τον αδελφό του μειώθηκε στα 0.337 δευτερόλεπτα, τρεισήμισι γύρους πριν από το τέλος. Την ίδια στιγμή, ο Fabio Di Giannantonio πλησίαζε ξανά τους δύο Marquez, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μια τελευταία επίθεση στους τελευταίους γύρους.

Ο Ιταλός βρέθηκε κολλημένος πίσω από τον #73 δύο γύρους πριν από την καρό σημαία, έχοντας προετοιμάσει την τελική του προσπάθεια στον τελευταίο γύρο.

Ωστόσο, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή. Ο Marc Marquez πανηγύρισε δεύτερη συνεχόμενη νίκη σε Sprint στο Sachsenring, ενώ ο Alex Marquez κράτησε τη 2η θέση, αντέχοντας στην πίεση του Di Giannantonio. Ο Ιταλός, πάντως, πλησίασε ακόμη περισσότερο στην κορυφή του Πρωταθλήματος, απέχοντας πλέον μόλις 13 βαθμούς από την 1η θέση ενόψει της θερινής διακοπής και μόλις δύο βαθμούς από τη 2η θέση της γενικής κατάταξης.

ΣΤΟΥΣ ΒΑΘΜΟΥΣ: Σημαντικές ανακατατάξεις στη μάχη του Πρωταθλήματος

Με διαφορά 2.2 δευτερολέπτων από τη μάχη του βάθρου, ο Ai Ogura τερμάτισε 4ος, μπροστά από τον συναθλητή του Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) και τον πρωτοπόρο του Πρωταθλήματος Jorge Martin, του οποίου το προβάδισμα αυξήθηκε στους 11 βαθμούς έναντι του απόντα συναθλητή του, Marco Bezzecchi (Aprilia Racing).

Ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) κατέλαβε την 7η θέση, ενώ ο Pedro Acosta επικράτησε του Fabio Quartararo στη μάχη για την 8η θέση. Εκτός βαθμών για μία μόλις θέση έμεινε ο Βραζιλιάνος Diogo Moreira (Pro Honda LCR), ο οποίος τερμάτισε 10ος και ήταν ο κορυφαίος αναβάτης της Honda.

Πλέον, όλα μηδενίζονται ενόψει της Κυριακής και μιας ακόμη μεγάλης αναμέτρησης Αγώνα MotoGP. Ο “Diggia” έχει την ευκαιρία να περάσει στην κορυφή του Πρωταθλήματος, όμως ένας Marquez θα προσπαθήσει να τον εμποδίσει. Τι επιφυλάσσει ο Αγώνας του Grand Prix;

Αγώνας Sprint: Δείτε εδώ αναλυτικά τα αποτελέσματα