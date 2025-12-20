του Δημήτρη Διατσίδη

Οι Ιταλοί στην Μπολόνια γιορτάζουν τη νίκη του Marc Márquez στο MotoGP και τις αγωνιστικές επιτυχίες του 2025, σε μια μοναδική εκδήλωση όπου οι αναβάτες βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας ιστορικής παρέλασης στο εργοστάσιο του Borgo Panigale.

Ο Marc αποκάλυψε τη νέα Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica: ένα συλλεκτικό μοντέλο, περιορισμένο σε μόλις 293 μονάδες, με αγωνιστική εμφάνιση εμπνευσμένη από το MotoGP και αποκλειστικά εξαρτήματα που την καθιστούν ακόμη πιο ξεχωριστή.

Με χειροκροτήματα και ενθουσιασμό, δίπλα στον Marc Márquez βρέθηκαν επίσης οι Pecco Bagnaia, Álex Márquez, Fermín Aldeguer, Fabio Di Giannantonio, Nicolò Bulega, Michele Pirro, Tony Cairoli, Alessandro Lupino, Jeremy Seewer, καθώς και οι νέοι αναβάτες MX2 Ferruccio Zanchi και EMX250 Simone Mancini.

Για να τιμήσει τον θρίαμβο του Marc Márquez, ο οποίος χάρισε στην Ducati τον 4ο συνεχόμενο Tίτλο MotoGP Αναβατών και τον 5ο στην ιστορία της, η Iταλική κατασκευάστρια μοτοσυκλετών παρουσίασε αυτή τη νέα Panigale V4.

Μια νίκη που αντικατοπτρίζει την αξία της ομαδικής δουλειάς, την οποία το Ιταλικό εργοστάσιο γιόρτασε αποτίοντας φόρο τιμής στους πιο πιστούς της υποστηρικτές: τις γυναίκες και τους άνδρες που καθημερινά εργάζονται για να δημιουργήσουν το «κόκκινο όνειρο» πάνω σε δύο τροχούς. Για να γιορτάσει μαζί τους τις αγωνιστικές επιτυχίες της περασμένης σεζόν, συγκέντρωσε στο Borgo Panigale τους πρωταγωνιστές του MotoGP, των Superbike και του Motocross, οι οποίοι το 2025 μετέφεραν την τεχνική και μηχανολογική αριστεία της μάρκας στις πίστες των πιο σημαντικών πρωταθλημάτων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι εργαζόμενοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν τους Marc Márquez και Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Álex Márquez και Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing Team), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Nicolò Bulega (Aruba.it Racing – Ducati), καθώς και τον Michele Pirro, τους αναβάτες Motocross Tony Cairoli, Alessandro Lupino, Jeremy Seewer και τους πολλά υποσχόμενους νέους Ferruccio Zanchi του Πρωταθλήματος MX2 και Simone Mancini του Πρωταθλήματος EMX250.

Μέρος αυτής της ομάδας αναβατών πρωταγωνίστησε στην πιο πολυαναμενόμενη στιγμή της ημέρας, παρελαύνοντας με τις επίσημες αγωνιστικές τους μοτοσυκλέτες. Οι Marc Márquez, Francesco Bagnaia, Álex Márquez, Fermín Aldeguer και Fabio Di Giannantonio με τις Desmosedici GP, ο Nicolò Bulega με την Panigale V4R Superbike, οι Tony Cairoli και Jeremy Seewer με την Desmo450 MX και ο Alessandro Lupino με την Desmo250 MX, πραγματοποίησαν έναν γύρο τιμής γύρω από το εργοστάσιο, μέσα σε χειροκροτήματα και ενθουσιασμό, μεταφέροντας τη συγκίνηση της πίστας στο εσωτερικό της εταιρείας, η οποία για λίγες στιγμές μετατράπηκε σε έναν πραγματικό χώρο γιορτής. Μια εμπειρία μοναδική, που ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον κοινό δεσμό που ξεκινά από το Borgo Panigale και ζωντανεύει στις πίστες όλου του κόσμου.

Η ημέρα των εορτασμών ξεκίνησε με την παρουσίαση της Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica, ενός συλλεκτικού μοντέλου που παράγεται σε μόλις 293 αριθμημένες μονάδες, καθεμία από τις οποίες φέρει την αυθεντική υπογραφή του Marc Márquez στο κάλυμμα του ρεζερβουάρ. Μια μοτοσυκλέτα που δημιουργήθηκε για να γιορτάσει τον 7ο Τίτλο MotoGP του Ισπανού πρωταθλητή και την επιστροφή του στις νίκες με την Ducati, έπειτα από το μεγαλύτερο αγωνιστικό διάλειμμα στην ιστορία των αγώνων μοτοσυκλέτας. Κανείς πριν από τον Marc δεν είχε καταφέρει να κερδίσει ξανά παγκόσμιο Τίτλο μετά από 6 χρόνια.

Η Panigale V4 Márquez 2025 World Champion Replica διαθέτει εμφάνιση εμπνευσμένη από τη μοτοσυκλέτα με την οποία κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP 2025. Είναι ελαφρύτερη και ισχυρότερη από την Panigale V4 S από την οποία προέρχεται και ενισχύεται με στάνταρ τεχνικά χαρακτηριστικά που την καθιστούν ακόμη πιο μοναδική και πιο κοντά στο MotoGP, βελτιώνοντας την απόδοσή της στην πίστα.

Χάρη στο εγκεκριμένο για δρόμο τελικό εξάτμισης της Akrapovič, το βάρος μειώνεται κατά 2,5 κιλά, ενώ η μέγιστη ισχύς αυξάνεται στους 218,5 ίππους, χάρη σε ειδική χαρτογράφηση κινητήρα.

Είναι εξοπλισμένη με Corner Sidepods, μια αεροδυναμική λύση που εισήγαγε η Ducati στο MotoGP το 2021 και η οποία δημιουργεί ground effect σε μεγάλες γωνίες κλίσης. Αυτό εξασφαλίζει υψηλότερο επίπεδο πρόσφυσης των ελαστικών και επιτρέπει μεγαλύτερες ταχύτητες στις στροφές, μειώνοντας τους χρόνους γύρου. Οι πεντάμπρατσες ζάντες από ανθρακονήματα μειώνουν το βάρος κατά 0.950 κιλά σε σύγκριση με τις σφυρήλατες ζάντες της Panigale V4 S, μειώνοντας τη ροπή αδράνειας κατά 12% εμπρός και 19% πίσω. Το αποτέλεσμα είναι βελτιωμένη ευελιξία στις αλλαγές κατεύθυνσης και μεγαλύτερη τάση της μοτοσυκλέτας να «κλείνει» την τροχιά κατά την επιτάχυνση με κλίση.

Η Panigale V4 Márquez World Championship Replica εξοπλίζεται με το σύστημα εμπρόσθιας πέδησης Front Brake Pro+, εγκεκριμένο για χρήση στον δρόμο, το οποίο αυξάνει την ισχύ πέδησης και τη σταθερότητα της απόδοσης. Το σύστημα αποτελείται από δύο δίσκους Brembo T-Drive με πτερύγια, διαμέτρου 338.5 mm και πάχους 6.2 mm, καθώς και δαγκάνες GP4 Sport Production κατεργασμένες από συμπαγές υλικό και εξοπλισμένες με πτερύγια ψύξης. Το σύστημα αυτό, που χρησιμοποιήθηκε από τους επίσημους αναβάτες της Ducati στον Αγώνα των Πρωταθλητών 2024, προέρχεται από την αγωνιστική έκδοση που χρησιμοποιείται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike στις πιο απαιτητικές πίστες. Η τρόμπα εμπρός φρένου είναι MCS 19.21 με απομακρυσμένη ρύθμιση της θέσης της μανέτας, όπως στο MotoGP και στις Superbikes.

Ο ειδικός εξοπλισμός ολοκληρώνεται με ξηρό συμπλέκτη, ρυθμιζόμενα μαρσπιέ από κατεργασμένο αλουμίνιο και μονάδα GPS. Όσοι επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν στην πίστα θα έχουν επίσης στη διάθεσή τους καπάκι ρεζερβουάρ αγωνιστικού τύπου από κατεργασμένο αλουμίνιο, καλύμματα δαγκανών φρένων, ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη από ανθρακονήματα και κιτ αφαίρεσης βάσης πινακίδας, όλα παρεχόμενα στάνταρ. Η εμπειρία οδήγησης αυτής της συλλεκτικής μοτοσυκλέτας γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστή χάρη στη σέλα Alcantara, το αγωνιστικό plexiglass και το ειδικό animation του πίνακα οργάνων κατά την εκκίνηση. Επιπλέον, κάθε μοτοσυκλέτα παραδίδεται σε αποκλειστικό, εξατομικευμένο ξύλινο κιβώτιο.

Όπως όλα τα συλλεκτικά μοντέλα, η Panigale V4 Márquez World Championship Replica γίνεται μοναδική χάρη στην τιμονόπλακα κατεργασμένη από συμπαγές υλικό, η οποία φέρει το όνομα του μοντέλου και τον αριθμό μονάδας, χαραγμένο επίσης στο αλουμινένιο κάλυμμα του κλειδιού. Η μοτοσυκλέτα συνοδεύεται από πιστοποιητικό αυθεντικότητας και ειδικό κάλυμμα, παραδομένα σε ένα ιδιαίτερο εξατομικευμένο κουτί που ταιριάζει με την εμφάνισή της.

Οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν μια ξεχωριστή στιγμή με τον Marc, αποτυπωμένη σε φωτογραφία, κατά τη διάρκεια ενός γύρου του Πρωταθλήματος MotoGP 2026 ή στο World Ducati Week 2026 (3–5 Ιουλίου 2026).

Panigale V4 Márquez World Championship Replica

Ειδική σειρά, αριθμημένη και περιορισμένη σε 293 μονάδες

Χρώμα

Εμφάνιση Replica Marc Márquez 2025 Factory Ducati Lenovo

Κύρια χαρακτηριστικά

Κινητήρας Desmosedici Stradale 1,103 κ.εκ.

Μέγιστη ισχύς 218.5 ίπποι στις 13,500 σ.α.λ.

Μέγιστη ροπή 122.1 Nm στις 11,250 σ.α.λ.

Εγκεκριμένο τελικό Akrapovič με ειδική χαρτογράφηση κινητήρα*

Corner Sidepods

Front Frame

Ρεζερβουάρ καυσίμου 17 λίτρων, με αυθεντική υπογραφή του Marc Márquez στο κάλυμμα

Ηλεκτρονική ανάρτηση Ducati (DES) 3.0

Πιρούνι Öhlins NPX-30 με πίεση και σύστημα ελέγχου Öhlins Smart EC 3.0

Αμορτισέρ Öhlins TTX 36 με σύστημα ελέγχου Öhlins Smart EC 3.0

Σταμπιλιζατέρ τιμονιού Öhlins με σύστημα ελέγχου Öhlins Smart EC 3.0

Βάρος χωρίς καύσιμο (kerb weight): 186.5 κιλά

Σέλα Alcantara

Αγωνιστική ζελατίνα plexiglass

Κιτ ξηρού συμπλέκτη

Τιμονόπλακα από κατεργασμένο αλουμίνιο με το όνομα του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό

Ειδικό animation στον πίνακα οργάνων κατά την εκκίνηση

Ειδικό αλουμινένιο κλειδί ανάφλεξης με σειριακό αριθμό

Ρυθμιζόμενα μαρσπιέ από κατεργασμένο αλουμίνιο

Σύστημα πέδησης Front Brake PRO+: διπλοί εμπρός αεριζόμενοι δίσκοι Brembo T-drive 338.5 x 6.2 mm, δαγκάνες Brembo GP4 Sport Production, τρόμπα Brembo MCS 19.21 με απομακρυσμένη ρύθμιση

Ζάντες από ανθρακονήματα (εγκεκριμένες για χρήση με συνεπιβάτη)

Εμπρός και πίσω φτερά, κάλυμμα αλυσίδας, προστατευτικά φτέρνας, κάλυμμα ψαλιδιού, προστατευτικό εξάτμισης, κάλυμμα εναλλάκτη από ανθρακονήματα

Μονάδα GPS

Ειδικό ξύλινο κιβώτιο μεταφοράς*

Ειδικό κάλυμμα μοτοσυκλέτας*

Πιστοποιητικό αυθεντικότητας*

Εξατομικευμένο κουτί για επιπλέον εξαρτήματα*

Αγωνιστικό καπάκι ρεζερβουάρ από κατεργασμένο αλουμίνιο**

Αεραγωγοί ψύξης δαγκανών φρένων από ανθρακονήματα**

Κιτ αφαίρεσης βάσης πινακίδας**

Ανοιχτό κάλυμμα συμπλέκτη από ανθρακονήματα**

* Πρόσθετος εξοπλισμός

** Πρόσθετος εξοπλισμός μη εγκεκριμένος για χρήση στον δρόμο

https://www.instagram.com/reel/DScYKH8CK7F/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==