Ο κλασικός νυχτερινός Αγώνας MotoGP του Κατάρ μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη γιορτή Τίτλου, καθώς το πρωτάθλημα φτάνει στον 20ό Γύρο της σεζόν.

Όταν σβήσουν τα κόκκινα φώτα την Κυριακή, ενδέχεται να έχουμε γίνει μάρτυρες μιας από τις μεγαλύτερες ανατροπές που έχουν σημειωθεί ποτέ μέσα σε μία σεζόν του MotoGP. Θα έχουν περάσει 161 ημέρες από τότε που ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) βρισκόταν 102 βαθμούς πίσω από την κορυφή της βαθμολογίας, μέχρι τη στιγμή που ο #93 θα έχει την ευκαιρία να πανηγυρίσει την κατάκτηση του Τίτλου κάτω από τα φώτα της Lusail στο Κατάρ. Έτσι, θα διατηρήσει το στέμμα του και θα προσθέσει έναν ιστορικό όγδοο Τίτλο στην κορυφαία κατηγορία. Μένουν μόλις τρία Grand Prix για την ολοκλήρωση μιας εντυπωσιακής χρονιάς, όμως, αν τα αποτελέσματα του Σαββάτου εξελιχθούν υπέρ του, ο περσινός Παγκόσμιος Πρωταθλητής θα στεφθεί και πάλι πρωταθλητής πριν από την έναρξη της σεζόν του 2027.

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ: Τι χρειάζεται ο Marc Marquez για τον 8ο Τίτλο

Τα δεδομένα είναι απλά: μέχρι το τέλος του αγωνιστικού τριημέρου, ο Marquez πρέπει να συγκεντρώσει 30 βαθμούς περισσότερους από τον βασικό αντίπαλό του για τον Τίτλο, Jorge Martin (Aprilia Racing), και 8 περισσότερους από τον ομόσταυλό του, Marco Bezzecchi. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί και τη βοήθεια των αποτελεσμάτων. Αν δεν καταφέρει να τερματίσει τουλάχιστον στην 5η θέση του Αγώνα Sprint του Σαββάτου, δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να εξασφαλίσει τον Τίτλο την Κυριακή.

Η συμμετοχή του Martin παραμένει αβέβαιη, καθώς θα περάσει από ιατρικό έλεγχο την Πέμπτη, μετά την απουσία του από τους Αγώνες του Grand Prix της Μαλαισίας λόγω τραυματισμού. Έτσι, είναι πιθανό ο Bezzecchi να αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο που θα προσπαθήσει να αναβάλει τη στέψη του #93.

Ο Marquez έχει κερδίσει δύο φορές στην Lusail, το 2014 και το 2025. Αξίζει να σημειωθεί ότι στους επτά προηγούμενους Τίτλους του, οι πέντε κατακτήθηκαν με την πρώτη διαθέσιμη ευκαιρία. Θα γίνει το ίδιο και τώρα, φτάνοντας τους έξι στους οκτώ Τίτλους, με την ολοκλήρωση του Grand Prix της Κυριακής;

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Όσο για τους Bezzecchi και Martin, και οι δύο θα χρειαστεί να βρεθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να σταματήσουν τον #93. Η διαφορά των 30 βαθμών που πρέπει να καλύψουν μπορεί να φαίνεται μεγάλη, όμως η κατάσταση περιπλέκεται από τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024, αλλά και από το γεγονός ότι ο Bezzecchi χρειάζεται τουλάχιστον μια θέση στην πρώτη πεντάδα του Sprint για να διατηρήσει τις ελπίδες του ενόψει του Σαββατοκύριακου.

Ίσως, ωστόσο, να παίξουν ρόλο και οι υπόλοιπες Aprilia. Ο Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) ήταν ιδιαίτερα γρήγορος στον προηγούμενο Αγώνα, κατακτώντας την 4η θέση, ενώ ο ομόσταυλός του, Raul Fernandez, παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω των καταγμάτων στα δάχτυλά του.

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Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) βρίσκεται στην 4η θέση της γενικής κατάταξης και, παρότι διατηρεί μαθηματικές ελπίδες για τον Τίτλο, θα πρέπει να συγκεντρώσει 31 βαθμούς περισσότερους από τον ίδιο τον Marquez.

Από την 4η έως την 6η θέση της βαθμολογίας, μόλις 30 βαθμοί χωρίζουν τους Acosta, Ogura και Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), ο οποίος έχει ήδη κερδίσει το Grand Prix του Κατάρ το 2023. Από την πλευρά του, ο νικητής του 2024, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), θέλει να επαναλάβει την παρουσία του στο βάθρο, όπως έκανε και το 2025.

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας και, μετά την 5η θέση στην Μαλαισία, επιστρέφει στην πίστα όπου είχε κατακτήσει την πρώτη του νίκη στο MotoGP, το 2022. Ο Ιταλός κατάφερε να προσπεράσει στη βαθμολογία τον Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), όμως ο #54 κατευθύνεται επίσης στην Lusail και, εφόσον περάσει με επιτυχία τον ιατρικό έλεγχο της Πέμπτης, θα επιστρέψει στη δράση.

ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ: Viñales και Binder στοχεύουν ψηλά

Η KTM είχε δείξει πολύ καλό ρυθμό στην Lusail το 2025, με τον Maverick Viñales να κατακτά τη 2η θέση, πριν δεχθεί ποινή λόγω πίεσης ελαστικών. Παρά την εξέλιξη αυτή, το συνολικό αποτέλεσμα ήταν ενθαρρυντικό και τόσο ο ίδιος όσο και ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) θα επιδιώξουν να επαναλάβουν μια ανάλογη εμφάνιση το 2026. Ο Binder, άλλωστε, έχει ανέβει δύο φορές στο βάθρο στο Grand Prix του Κατάρ.

Ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) προέρχεται από την 7η θέση, την καλύτερή του επίδοση μετά τον Αγώνα της Ουγγαρίας, και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό. Αντίθετα, η συμμετοχή του ομόσταυλού του, Joan Mir, παραμένει ερωτηματικό. Ο Ισπανός έχει διεκδικήσει θέσεις στο βάθρο του Grand Prix του Κατάρ τα προηγούμενα χρόνια, όμως εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προβλήματα φυσικής κατάστασης.

Ο άλλος αναβάτης της Honda, Diogo Moreira (Pro Honda LCR), μπορεί να εξασφαλίσει τον τίτλο του Rookie of the Year, εφόσον συγκεντρώσει 15 βαθμούς. Ο ομόσταυλός του, Johann Zarco (Castrol Honda LCR), είχε πραγματοποιήσει εξαιρετική εμφάνιση στην Lusail το 2025, κατακτώντας την 4η θέση. Θα μπορέσει να επαναλάβει κάτι ανάλογο και φέτος;

Ο Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), ο οποίος πέρυσι ανέβηκε δύο φορές στο βάθρο και για μεγάλο διάστημα βρισκόταν στην κορυφή των αγώνων, δεν θα πρέπει επίσης να υποτιμηθεί, καθώς μπορεί να διεκδικήσει ένα δυνατό αποτέλεσμα στο τελευταίο Grand Prix του Κατάρ.

Τέλος, παρά την επιστροφή του Aldeguer, ο Iker Lecuona συνεχίζει να εκτελεί χρέη αντικαταστάτη, αυτή τη φορά για τον Alex Marquez, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο μετά τον Αγώνα της Sepang και ελπίζει να επιστρέψει στο Portimao με την BK8 Gresini Racing MotoGP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Yamaha έχει αποσυρθεί από το Grand Prix του Κατάρ, επομένως οι ομάδες Monster Energy Yamaha MotoGP και Prima Pramac Yamaha MotoGP δεν θα συμμετάσχουν στον αγώνα.

Η πρώτη ευκαιρία για την κατάκτηση του Τίτλου έφτασε στον 20ό (από τους 22) Γύρο MotoGP της σεζόν. Το Grand Prix του Κατάρ μπορεί να προσφέρει την κορυφαία στιγμή της χρονιάς μέχρι σήμερα. Ο Marquez βρίσκεται μπροστά σε μια ακόμη ιστορική επιτυχία, όμως η Aprilia και ο Acosta θα προσπαθήσουν να αναβάλουν τη στέψη του.