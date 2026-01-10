του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Marc Márquez συνεχίζει την προετοιμασία του για την επερχόμενη σεζόν MotoGP του 2026 και, σύμφωνα με το πρόγραμμα, επέστρεψε στη δράση στην πίστα μετά τον τραυματισμό του περασμένου Οκτωβρίου. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής γύρισε στην πίστα Aspar Circuit (Valencia) με τις Ducati Panigale V2 και V4.

Αυτή είναι η πρώτη ουσιαστική προπόνηση του Marc σε πίστα (εκτός off-road) μετά την παρέλαση στο Campioni In Festa, όπου ήταν από τους πρωταγωνιστές οδηγώντας την Desmosedici GP μπροστά στους εργαζομένους της Ducati. Στην Βαλένθια, μαζί με τον Team Manager της Ducati Lenovo Team, Davide Tardozzi, ο Marc Márquez ολοκλήρωσε δύο έντονες ημέρες δουλειάς με κάτι παραπάνω από θετικά συναισθήματα. Λαμβάνοντας υπόψη και τα επερχόμενα γεγονότα — Campioni in Pista, την επίσημη παρουσίαση της ομάδας στις 19 Ιανουαρίου και τα πρώτα επίσημα MotoGP tests στην πίστα Sepang International Circuit από τις 3 έως τις 5 Φεβρουαρίου — οι δραστηριότητες του Ισπανού αναβάτη στην πίστα θα συνεχιστούν με στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

Τις ημέρες αυτές, ο Marc χρησιμοποίησε δύο εξαιρετικές Panigale μοτοσυκλέτες: την V2 MM93, που παρουσιάστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, με την προσωπική του παραμετροποίηση, και τη νέα V4 Márquez 2025 World Champion Replica, τη συλλεκτική μοτοσυκλέτα που γιορτάζει τον Τίτλο του 2025.

Οι δοκιμές αυτές έγιναν στην πίστα του Jorge Martinez “Aspar”, λίγο έξω από την Βαλένθια και όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος που άρχισε να βρίσκει την αίσθηση της πίστας, έστω με μοτοσυκλέτες παραγωγής, καθώς απαγορεύεται οι οδηγοί του MotoGP να προπονούνται με τις πρωτότυπες αγωνιστικές.