του Νεκτάριου Διατσίδη

· Σεζόν 2026: Ο Marc Márquez ήταν και πάλι ο ταχύτερος αναβάτης στις Κατατακτήριες Δοκιμές του MotoGP.

· Το φετινό του έπαθλο είναι η νέα BMW M2 με σύστημα τετρακίνησης M xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 10,4–10,3 λτ./100 χλμ., συνδυασμένες εκπομπές CO₂: 235–233 γρ./χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, κατηγορία CO₂: G).

· Η παραδοσιακή απονομή του αυτοκινήτου στον νικητή πραγματοποιήθηκε στο φινάλε της σεζόν στην Βαλένθια.

Βαλένθια. Ο Ισπανός Marc Márquez παραμένει ο ταχύτερος αναβάτης στις Κατατακτήριες Δοκιμές του MotoGP, λίγο πριν ολοκληρώσει την αγωνιστική του καριέρα. Όπως και την προηγούμενη χρονιά, κατέκτησε από νωρίς τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή για το 2026, ενώ αναδείχθηκε για ακόμη μία φορά ο ταχύτερος αναβάτης στις Κατατακτήριες της χρονιάς. Έτσι, ο κάτοχος του ρεκόρ των BMW M Award πρόσθεσε ακόμη μία διάκριση στη συλλογή του, κατακτώντας το συγκεκριμένο βραβείο για ένατη φορά.

Το φετινό έπαθλο ήταν ένα ξεχωριστό αυτοκίνητο: η νέα BMW M2 με σύστημα τετρακίνησης M xDrive (συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου: 10,4–10,3 λτ./100 χλμ., συνδυασμένες εκπομπές CO₂: 235–233 γρ./χλμ. σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, κατηγορία CO₂: G), η οποία πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Grand Prix Ουγγαρίας του MotoGP, στις αρχές Ιουνίου. Όπως ορίζει η παράδοση, η απονομή του BMW M Award έγινε μετά την τελευταία περίοδο Κατατακτήριων Δοκιμών της σεζόν στην Βαλένθια, από τον Carmelo Ezpeleta, CEO του MotoGP, και τη Michelle Roberts, Αντιπρόεδρο του τομέα Πελατών, Μάρκας και Πωλήσεων της BMW M GmbH.

Από το 2003, η BMW M επιβραβεύει τις επιδόσεις των αναβατών του MotoGP μέσα από τον θεσμό BMW M Award. Με ένα σύστημα βαθμολόγησης αντίστοιχο με εκείνο των Αγώνων, οι αναβάτες συγκεντρώνουν βαθμούς ανάλογα με τις θέσεις που καταλαμβάνουν στις Κατατακτήριες Δοκιμές. Στο τέλος της χρονιάς, ο νικητής κερδίζει ένα αποκλειστικό αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων της BMW M.

Με τις επιδόσεις του στις Κατατακτήριες, ο Márquez συγκέντρωσε συνολικά 382 βαθμούς και εξασφάλισε το ένατο BMW M Award της καριέρας του, αφήνοντας στη 2η θέση τον Marco Bezzecchi με διαφορά 12 βαθμών.

«Τα επιτεύγματα του Marc Márquez είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά», δήλωσε ο Carmelo Ezpeleta κατά την απονομή στην Βαλένθια. «Το 2013, επίσης εδώ στην Βαλένθια, τον συγχαρήκαμε για το πρώτο του BMW M Award. Σήμερα, τον τιμούμε για ένατη φορά ως τον ταχύτερο αναβάτη στις Κατατακτήριες Δοκιμές. Επιπλέον, έγραψε ιστορία αυτή τη σεζόν κατακτώντας τον όγδοο Παγκόσμιο Τίτλο MotoGP, ολοκληρώνοντας πλέον την καριέρα του στην κορυφή, ως ένας από τους σημαντικότερους αναβάτες στην ιστορία του αθλήματός μας. Θερμά συγχαρητήρια για μια εξαιρετική σεζόν, μια σπουδαία καριέρα και μία ακόμη ιστορική νίκη στο BMW M Award, Marc»!

«Τρέφουμε τεράστιο θαυμασμό για τα επιτεύγματα του Marc Márquez», πρόσθεσε η Michelle Roberts. «Έχει αποδείξει εδώ και πολύ καιρό ότι είναι ένας εξαιρετικός αναβάτης μοτοσυκλέτας. Δεν εγκατέλειψε ποτέ την προσπάθεια, ακόμη και στις δύσκολες περιόδους, και κατάφερε να επιστρέψει με εντυπωσιακό τρόπο. Οι επιτυχίες του την προηγούμενη και τη φετινή σεζόν μιλούν από μόνες τους. Το μαχητικό του πνεύμα και η αποφασιστικότητά του αποτελούν πραγματική πηγή έμπνευσης. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που του απονέμουμε ξανά το BMW M Award και του ευχόμαστε να απολαύσει την οδήγηση της BMW M2 με M xDrive».

Ο νικητής Marc Márquez δήλωσε: «Πριν από έναν χρόνο, έθεσα ως στόχο να κατακτήσω ξανά τόσο το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όσο και το BMW M Award το 2026. Είμαι απόλυτα ενθουσιασμένος που τα κατάφερα. Η φετινή μάχη για τον Τίτλο του ταχύτερου αναβάτη στις Κατατακτήριες ήταν πραγματικά συναρπαστική, καθώς ο ανταγωνισμός για τις πρώτες θέσεις ήταν εξαιρετικά έντονος σε κάθε περίοδο. Τελικά τα κατάφερα και είμαι πολύ χαρούμενος που παραλαμβάνω αυτό το υπέροχο βραβείο για ένατη φορά. Είναι κάτι ξεχωριστό και είναι πολύ ωραίο που οι επιδόσεις μας στις Κατατακτήριες Δοκιμές αναγνωρίζονται με αυτόν τον τρόπο».

Η BMW M2 με M xDrive είναι το πρώτο μοντέλο της οικογένειας BMW M2 που διαθέτει σύστημα τετρακίνησης. Οι προηγμένες τεχνολογίες της επιτρέπουν την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του αυτοκινήτου υψηλών επιδόσεων σε όλες τις καιρικές και οδικές συνθήκες.

Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας, που εξελίχθηκε ειδικά για τη συγκεκριμένη έκδοση και διαθέτει τεχνολογία BMW M TwinPower Turbo. Το αποτέλεσμα είναι επιτάχυνση από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,7 δευτερόλεπτα. Το αποκλειστικό χρώμα BMW Individual Borusan Turkish Blue τονίζει ακόμη περισσότερο τον αγωνιστικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου που προσφέρεται ως έπαθλο του BMW M Award, καθώς πρόκειται για μια απόχρωση ιδιαίτερα γνωστή στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Με αυτή την ένατη νίκη, ο Márquez διευρύνει εντυπωσιακά το ρεκόρ του στον θεσμό BMW M Award. Είχε προηγουμένως κατακτήσει το συγκεκριμένο βραβείο επτά συνεχόμενες φορές, από το 2013 έως το 2019, ενώ επέστρεψε στην κορυφή το 2025, κερδίζοντας για όγδοη φορά. Τις τρεις χρονιές που μεσολάβησαν, το βραβείο είχε καταλήξει στα χέρια του Francesco Bagnaia.

Στη λίστα των νικητών από την καθιέρωση του θεσμού το 2003 περιλαμβάνονται επίσης σπουδαία ονόματα του MotoGP, όπως οι Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo, Fabio Quartararo, Sete Gibernau και Nicky Hayden.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την BMW M GmbH και την παρουσία της ως «Επίσημο Αυτοκίνητο του MotoGP» από το 1999, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bmw-m.com.