του Δημήτρη Διατσίδη

Ο #73 χάνει μια σχεδόν σίγουρη νίκη στο MotoGP Sprint, αφήνοντας τον #93 να κρατήσει πίσω του τους Quartararo και Di Giannantonio το Σάββατο.

Η αήττητη πορεία του Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) συνεχίζεται, αλλά το χρυσό μετάλλιο του Σαββάτου στο Monster Energy Grand Prix της Καταλονίας ήρθε σαν δώρο, καθώς ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) έπεσε ενώ οδηγούσε μπροστά τον Αγώνα με διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου. Ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) τερμάτισε στη 2η θέση, μόλις πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Marc, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) πήρε σχετικά άνετα την 3η θέση, έχοντας ξεφύγει από μια εντυπωσιακή μάχη με τις KTM.

93, 37 & 20 ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΠΛΑΪ-ΠΛΑΪ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΓΥΡΟ

Ο Alex Marquez έκανε την εκκίνηση που ήθελε, καθώς οι Quartararo, Marc Marquez και Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) βρέθηκαν δίπλα-δίπλα στη στροφή 1. Ο Acosta βρισκόταν εξωτερικά του Marc Marquez, ενώ ο Quartararo πήρε την εσωτερική και πέρασε στη 2η θέση, κολλώντας πίσω από τον Alex. Οι Ισπανοί έπεσαν στην 3η και 4η θέση αντίστοιχα.

Ακολούθησε ένας καθηλωτικός πρώτος γύρος ανάμεσα σε Quartararo, Marc Marquez και Acosta. Ο Marc πέρασε τον Γάλλο στην εσωτερική της στροφής 10, αλλά ο Quartararo απάντησε στη στροφή 12, ενώ αμέσως μετά και ο Acosta μπήκε στη μάχη, περνώντας και αυτός τον Marc. Στον επόμενο γύρο, ο Marc πήρε το slipstream από τον Quartararo και προσπέρασε και τους δύο στη στροφή 1. Παρότι είχε χάσει προσωρινά τη θέση του, ο Quartararo απάντησε ξανά και κράτησε πίσω του τον Acosta.

Ο Aγώνας MotoGP Sprint σταθεροποιήθηκε καθώς Marc Marquez και Quartararo άρχισαν να κυνηγούν τον Alex Marquez, ο οποίος είχε προβάδισμα 0.5s από τον αδερφό του και 0.9s από τον Quartararo. Ο Acosta, εκτός πλάνου πλέον, έχασε θέση από τον Di Giannantonio και μετά έπεσε στα χέρια των Brad Binder και Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3). Εδώ ξεκίνησε η μάχη για την KTM.

Μπροστά, ο Quartararo δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των αδερφών Marquez και μέχρι τον 6ο γύρο από τους 12, ο El Diablo είχε μείνει 1.3s πίσω από τον Marc. Ο Alex Marquez φαινόταν να ελέγχει τη μάχη για το χρυσό, έχοντας διαφορά 1.3s με τέσσερις γύρους να απομένουν.

ΔΡΑΜΑ: Ο ALEX MARQUEZ ΠΕΦΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ

Ωστόσο, αργότερα στον ίδιο γύρο, στην τεχνική στροφή 10, ο Alex Marquez έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του και έπεσε. Το όνειρο της νίκης τελείωσε απότομα για τον #73, αφήνοντας την πρωτοπορία στον Marc Marquez. O Alex είπε αργότερα ότι έπεσε από υπερβολική αυτοπεποίθηση, πιστεύοντας ότι μπορούσε να συνεχίζει να πιέζει εκείνη τη στιγμή.

Στον τελευταίο γύρο, ο Marc είχε διαφορά 1.298s από τον Quartararo – και φυσικά δεν την άφησε να χαθεί. Ο Marc Marquez πήρε την 14η νίκη του σε Sprint για το 2025 με δραματικό τρόπο, ενώ οι Quartararo και Di Giannantonio τον πλαισίωσαν στο βάθρο. Πίσω τους, η μάχη με τις KTM συνέχιζε με απίστευτη ένταση.

ΒΑΘΜΟΙ ΣΑΒΒΑΤΟΥ – TISSOT SPRINT

Στην καταιγιστική μάχη των τελευταίων γύρων:

Ο Pedro Acosta κράτησε την 4η θέση με δυσκολία, μπροστά από τους Enea Bastianini και Brad Binder

Οι τρεις τους τερμάτισαν με διαφορά μόλις 0.075s μεταξύ τους.

Ο Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) κατέκτησε την 7η θέση, μπροστά από τον συναθλητή του Luca Marini (Honda HRC Castrol) με διαφορά 0.3s.

Ο rookie Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) πήρε τον τελευταίο βαθμό, τερματίζοντας 9ος.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ: Η ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΜΑΧΗ

Μπορεί ο Alex Marquez να επανέλθει μετά τη μεγάλη απογοήτευση και να απαντήσει στον Marc Marquez την Κυριακή; Μετά από ένα έντονο Sprint, η Κυριακή στην Βαρκελώνη αναμένεται εκρηκτική, στις 14:30 στην Cosmote TV.

Tα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:

MotoGP_Sprint-5