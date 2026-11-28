Μετά την πρωινή ανακοίνωση της αποχώρησής του, ο αναβάτης με το #93 έκλεισε μια ιστορική ημέρα με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα: σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο.

Η Παρασκευή στην Βαλένθια θα μείνει στην ιστορία του MotoGP ως μία από τις πιο συγκλονιστικές ημέρες. Ο Marc Márquez (Ducati Lenovo Team) βρέθηκε στο επίκεντρο της επικαιρότητας από την έναρξη κιόλας των Ελεύθερων Δοκιμών 1, καθώς ανακοίνωσε ζωντανά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση μέσα από το γκαράζ της ομάδας, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία.

Με τα βλέμματα ολόκληρου του αθλητικού κόσμου στραμμένα πάνω του, ο οκτώ φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP έδωσε για ακόμη μία φορά την απάντησή του μέσα στην πίστα, σημειώνοντας νέο ρεκόρ γύρου και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία στην 1η θέση, μπροστά από τους Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) και Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team).

ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ: Ο Πρωταθλητής περνά στην αντεπίθεση

Μετά από ένα σχετικά ήρεμο ξεκίνημα, ο Márquez ανέβηκε στην κορυφή με χρόνο 1’29.204, περίπου 20 λεπτά μετά την έναρξη της διαδικασίας. Λίγο αργότερα, ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) κατάφερε να τον ξεπεράσει.

Στη συνέχεια ήρθε η πρώτη πτώση, με τον Alex Márquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) να χάνει τον έλεγχο στη στροφή 6. Ο Ισπανός δεν τραυματίστηκε και σηκώθηκε αμέσως, ενώ λίγα λεπτά αργότερα ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) είχε αντίστοιχη κατάληξη στη στροφή 2, χάνοντας το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του. Και εκείνος ήταν καλά, επέστρεψε σύντομα στα pits και βρισκόταν στην 6η θέση. Αντίθετα, ο Alex Márquez ήταν μόλις 11ος, εκτός της πρώτης δεκάδας.

30 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ: Ο Bezzecchi επιτίθεται, δυνατός ο Fernandez

Με στόχο να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, ο Bezzecchi πέρασε στην κορυφή και έγινε ο πρώτος αναβάτης που κατέβηκε στο 1’28, σημειώνοντας 1’28.890.

Ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) είχε πτώση στη στροφή 11, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί. Την ίδια στιγμή, ο Alex Márquez, έχοντας επιστρέψει στην πίστα μετά τη δική του πτώση, ανέβηκε στην πρώτη πεντάδα και συνέχισε να βελτιώνεται, φτάνοντας στη δεύτερη θέση με 15 λεπτά να απομένουν.

Ο Acosta επέστρεψε επίσης στην πίστα και πήρε τη 2η θέση από τον αναβάτη της Gresini. Στη συνέχεια βελτιώθηκαν οι χρόνοι και άλλων αναβατών, μεταξύ των οποίων ο Johann Zarco (Castrol Honda LCR), πριν ο Raul Fernandez (SuperFile Trackhouse MotoGP Team) περάσει στην 1η θέση. Ο Ισπανός σημείωσε δύο διαδοχικούς ταχύτερους γύρους, καταρρίπτοντας παράλληλα το ρεκόρ της πίστας.

Λίγο περισσότερο από 10 λεπτά πριν από το τέλος, προέκυψε νέο πρόβλημα, αυτή τη φορά για τον Di Giannantonio, ο οποίος αντιμετώπισε τεχνική δυσλειτουργία στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού.

Στην 20ή θέση βρισκόταν ο Jorge Martin (Aprilia Racing), ο οποίος χρειαζόταν επειγόντως έναν καλό χρόνο. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 κατάφερε να ανέβει προσωρινά στη 10η θέση, χωρίς όμως να αισθάνεται ασφαλής για την αποφυγή της διαδικασίας των Κατατακτηρίων 1. Λίγο αργότερα υποχώρησε εκτός δεκάδας, καθώς ο Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP) ανέβηκε στην τελευταία θέση που εξασφάλιζε προσωρινά απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2, αφήνοντας τον Martin μόλις 0.013 δευτερόλεπτα πίσω.

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ: Οι τελευταίες επιθέσεις στους χρόνους

Με τη δεύτερη μοτοσυκλέτα του, ο Di Giannantonio επέστρεψε αποφασισμένος να βελτιώσει την επίδοσή του στα τελευταία πέντε λεπτά. Παράλληλα, γρήγορους γύρους σημείωσαν οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Pol Espargaro (Red Bull KTM Tech3), με τον τελευταίο να καταφέρνει να μπει στην πρώτη δεκάδα.

Ο Ai Ogura ανέβασε επίσης ρυθμό και πέρασε στη 2η θέση, δύο λεπτά πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ο Martin βρισκόταν και πάλι στο όριο, καταφέρνοντας αυτή τη φορά να ανέβει προσωρινά στη 10η θέση.

Ωστόσο, η τελευταία Παρασκευή του Marc Márquez στις Δοκιμές MotoGP έκρυβε ένα εντυπωσιακό φινάλε. Ο Ισπανός σημείωσε τον εκπληκτικό χρόνο 1’28.483, κατακτώντας την 1η θέση και κλείνοντας με τον καλύτερο τρόπο την τελευταία του Παρασκευή στην καριέρα του.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ: Ο Márquez στην κορυφή

Ανακοίνωσε την αποχώρησή του, κατέκτησε τον όγδοο Τίτλο MotoGP και τώρα βρίσκεται στην 1η θέση της Παρασκευής στην Βαλένθια. Ο Marc Márquez έχει κυριαρχήσει στην επικαιρότητα τις τελευταίες πέντε ημέρες και θα επιδιώξει να συνεχίσει στον ίδιο ρυθμό και στις επόμενες 48 ώρες.

Ο Bezzecchi ολοκλήρωσε τη διαδικασία στη 2η θέση, με τον Ogura να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Ο συναθλητής του, Raul Fernandez, ακολούθησε στην 4η θέση, ενώ πίσω του βρέθηκαν οι Acosta, Alex Márquez και ένας εξαιρετικός Pol Espargaro.

Οι Aldeguer, Di Giannantonio και Martin συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα, αφήνοντας εκτός τους απογοητευμένους Johann Zarco και Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP). Ο Γάλλος της Honda είχε μάλιστα πτώση στην τελευταία στροφή προς το τέλος της διαδικασίας, με αποτέλεσμα και οι δύο Γάλλοι αναβάτες να οδηγηθούν στις Κατατακτήριες 1.

Το τελευταίο Sprint του Marc Márquez το Σάββατο ξεκινά στις 15:45. Μια ακόμη ευκαιρία να γίνουμε μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής!