του Δημήτρη Διατσίδη

O Marc MArquez #93 προηγείται της κορυφαίας δεκάδας που χωρίζεται μόλις από 0.4 δευτ. καθώς μεγάλα ονόματα οδηγούνται στις Κατατακτήριες 1 στο Grand Prix του Σαν Μαρίνο.

Με χρόνο 1:30.480, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) κατέκτησε την πρωτιά στις Δοκιμές της πρώτης ημέρας στο Red Bull Grand Prix του Σαν Μαρίνο και της Ριβιέρας του Ρίμινι, σε ένα άκρως ανταγωνιστικό απόγευμα στο κυνηγητό για την κορυφαία δεκάδα του MotoGP. Ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) ήταν ο δεύτερος ταχύτερος στην πατρίδα του και για το Noale, με διαφορά μόλις 0.147 δευτ., ενώ ο Franco Morbidelli χάρισε στην Pertamina Enduro VR46 Racing Team μια θέση στην τριάδα, ενόψει της δράσης του Σαββάτου στο Misano.

Ο MARC MARQUEZ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ

Ήταν μεγάλος ο ανταγωνισμός στην κορυφή στο πρώτο μισό της περιόδου, με τον γνώριμο Marc Marquez #93 να οδηγεί την κούρσα. Ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) ήταν λιγότερο από ένα δέκατο πίσω, ενώ ο Bezzecchi ήταν 3ος πριν μπούμε στα τελευταία 30 λεπτά των Δοκιμών.

Οι αναβάτες που βρίσκονταν εντός της κρίσιμης κορυφαίας δεκάδας όταν ξεκίνησαν οι επιθέσεις για χρόνο ήταν οι:

Marc Marquez, Morbidelli, Di Giannantonio, Bezzecchi, Luca Marini (Honda HRC Castrol), Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) – με διαφορά μόλις 0.461 δευτ. μεταξύ τους. Οι 17 πρώτοι χωρίζονταν από 0.733 δευτ., υποδεικνύοντας ότι επρόκειτο για μια σκληρή μάχη για την απευθείας πρόκριση στις Κατατακτήριες 2.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΓΙΑ ΧΡΟΝΟ

Με 15 λεπτά να απομένουν, οι βελτιώσεις άρχισαν να έρχονται. Ο Pecco ανέβηκε στην 5η πριν το #63 πάει στην κορυφή με διαφορά άνω των δύο δεκάτων. Όμως αυτό δεν κράτησε, καθώς ο Marc Marquez ανέβασε τον πήχη κατά τρία ακόμη δέκατα, με τον ταχύτερο γύρο του 1:30.480.

Ο Bezzecchi πέρασε στη 2η θέση με διαφορά 0.163 δευτ., ενώ ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Jorge Martin (Aprilia Racing) μπήκε προσωρινά στη δεκάδα πριν ακυρωθεί ο γύρος του.

Η καλύτερη προσπάθεια του Alex Marquez ήταν αρκετή για την 4η με εννέα λεπτά να απομένουν, αλλά ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) πήρε την 4η με 1:30.819, δηλαδή 0.339 δευτ. πιο αργός από τον Marquez.

Ο Bezzecchi βελτιώθηκε ξανά, μειώνοντας τη διαφορά στα 0.147 δευτ., και λίγο πιο πίσω, ο συναθλητής του Martin εκμεταλλεύτηκε το slipstream για να ανέβει στην 6η, εκτοπίζοντας τον Quartararo από τη δεκάδα στα τελευταία τέσσερα λεπτά.

Εμφανίστηκαν κίτρινες σημαίες μετά από πτώσεις των Augusto Fernandez (Yamaha Factory Racing Team) στη στροφή 2 και Mir στη στροφή 9, ενώ λίγο αργότερα έπεσε και ο Raul Fernandez στη στροφή 15. Η πτώση του τελευταίου ακύρωσε αρκετούς γύρους, συμπεριλαμβανομένου του γύρου του Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος βρισκόταν στην 18η με μόλις έναν γύρο να απομένει.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΕΚΑΔΑ

Ο Marini έκανε πολύ καλό γύρο και κατάφερε να τον κρατήσει μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, εξασφαλίζοντας την 7η, όμως οι Quartararo και Bastianini έμειναν εκτός! Δύο μεγάλα ονόματα από την Βαρκελώνη αποχώρησαν απογοητευμένα.

ΟΙ 10 ΤΑΧΥΤΕΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Έτσι, η Ducati προηγείται της Aprilia στην πρώτη μέρα, με τον Morbidelli να είναι ο μόνος άλλος αναβάτης που βρέθηκε εντός δύο δεκάτων από τον χρόνο του Marc Marquez. Η 4η θέση είναι εμψυχωτική για τον Pecco, ενώ ο Alex Marquez έχει λίγο περισσότερη δουλειά να κάνει σε σύγκριση με τον αδερφό του, καθώς οι Mir και Marini δίνουν στην HRC διπλή παρουσία στην κορυφαία δεκάδα. Η απευθείας πρόκριση του Martin στις Κατατακτήριες 2 μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα για το Σαββατοκύριακό του, ενώ Acosta και Di Giannantonio έκλεισαν την πρώτη δεκάδα.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ: ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ TISSOT SPRINT

Όπως πάντα, οι Κατατακτήριες 1 αναμένεται να είναι μια συναρπαστική περίοδο δράσης, καθώς οι Bastianini και Quartararo θα βρουν απέναντί τους τους Johann Zarco (CASTROL Honda LCR), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) και Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3), σε μια μάχη για τις δύο προνομιούχες θέσεις το πρωί του Σαββάτου.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:

ClassificationmgpPR