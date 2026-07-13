του Δημήτρη Διατσίδη

Η 10η νίκη του Marc Marquez στο Sachsenring τον ανεβάζει στην 3η θέση της βαθμολογίας του MotoGP, ενώ η SuperFile Trackhouse MotoGP Team πανηγυρίζει διπλό βάθρο, τη στιγμή που βασικοί διεκδικητές του Τίτλου μένουν εκτός μάχης.

Υπήρχε ποτέ αμφιβολία; Δέκατη νίκη στο MotoGP στο Sachsenring. Η 102η νίκη της καριέρας του. Και από τους 102 βαθμούς διαφοράς μετά το Ιταλικό GP, ο Marc Marquez και η Ducati Lenovo Team επέστρεψαν για τα καλά στη διεκδίκηση του Τίτλου. Η νίκη αυτή ανεβάζει τον περσινό Παγκόσμιο Πρωταθλητή στην 3η θέση της γενικής κατάταξης, μία θέση πίσω από τον 2ο του Αγώνα Ai Ogura (SuperFile Trackhouse MotoGP Team), με τον Ιάπωνα rookie να κατακτά το τρίτο συνεχόμενο Κυριακάτικο βάθρο του και να πλησιάζει στους μόλις 14 βαθμούς τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Jorge Martin (Aprilia Racing). Παράλληλα, για δεύτερο συνεχόμενο Grand Prix, η SuperFile Trackhouse MotoGP Team πανηγυρίζει διπλό βάθρο χάρη στην 3η θέση του Raul Fernandez.

Η εκκίνηση: Ο MM93 μπροστά

Από την pole position, όπως ακριβώς έκανε και στον Αγώνα Sprint, ο Marc Marquez εκκίνησε ιδανικά και διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι τη Στροφή 1. Ο Alex Marquez κράτησε πίσω του το δίδυμο της SuperFile Trackhouse MotoGP Team, με τον Ai Ogura να προηγείται του Raul Fernandez, ενώ ο Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) έχασε δύο θέσεις και υποχώρησε στην 5η.

Λίγο πιο πίσω, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος Jorge Martin (Aprilia Racing), ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) και ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) είχαν ήδη περάσει τον Fabio Quartararo(Monster Energy Yamaha MotoGP) μέχρι το τέλος του δεύτερου από τους 30 γύρους.

Δύο βασικοί αντίπαλοι εκτός: Di Giannantonio και Alex Marquez

Η πρώτη μεγάλη ανατροπή ήρθε νωρίς. Ο αγώνας του Fabio Di Giannantonio ολοκληρώθηκε πρόωρα στη Στροφή 10, όταν έχασε το μπροστινό της μοτοσυκλέτας του ενώ ακολουθούσε τον Ogura. Πολύτιμοι βαθμοί χάθηκαν στη μάχη του πρωταθλήματος και μαζί η ευκαιρία να βρεθεί επικεφαλής της βαθμολογίας πριν από τη θερινή διακοπή. Ήταν η πρώτη εγκατάλειψή του στη φετινή σεζόν, με τον Acosta να ανεβαίνει στην 5η θέση, έχοντας προηγουμένως προσπεράσει θεαματικά τον Martin από την εσωτερική στη Στροφή 1.

Λίγους γύρους αργότερα, ακόμη ένας αναβάτης της Ducati τέθηκε εκτός μάχης. Στον 9ο γύρο, στη Στροφή 13, ο Alex Marquez έχασε επίσης το μπροστινό και έπεσε, ενώ βρισκόταν άνετα στη 2η θέση. Έτσι χάθηκε η ευκαιρία για διπλό βάθρο της οικογένειας Marquez στην Γερμανία. Ο Marc Marquez βρέθηκε πλέον με διαφορά 1.4 δευτερολέπτων από τον Fernandez, την ώρα που ο Acosta πίεζε τον Ogura για την 3η θέση.

Η διαδρομή προς την καρό σημαία

Στο τέλος του 16ου γύρου, η διαφορά του Marquez από τον Fernandez είχε αυξηθεί στα 1.8 δευτερόλεπτα, ενώ έφτασε τα 2 δευτερόλεπτα στον 20ό γύρο. Την ίδια στιγμή, ο Ogura είχε αντέξει στην πίεση του Acosta και πλέον στόχευε να περάσει τον συναθλητή του Fernandez για τη 2η θέση, ενώ ο αναβάτης της KTM διατηρούσε προβάδισμα άνω των τεσσάρων δευτερολέπτων από τους Martin και Bagnaia.

Με τον Marquez να προηγείται κατά 2.2 δευτερόλεπτα, το ενδιαφέρον στράφηκε στις δύο μάχες που ακολουθούσαν: Fernandez εναντίον Ogura και Martin απέναντι στον Bagnaia. Στη μονομαχία της Trackhouse, ο Ogura επιτέθηκε στη Στροφή 1, πέρασε στη 2η θέση και άρχισε να απομακρύνεται, ενώ οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι των Τίτλων του 2023 και του 2024 συνέχισαν τη μεταξύ τους μάχη μέχρι το τέλος, με σημαντικές συνέπειες για το πρωτάθλημα.

Εκείνος όμως που έγραψε ιστορία ήταν ο Marc Marquez. Ο «Βασιλιάς του Ring» διατήρησε το στέμμα του, κατακτώντας τη 10η νίκη του στο MotoGP στην ίδια πίστα και ισοφαρίζοντας το ιστορικό ρεκόρ του Giacomo Agostini. Οι 37 βαθμοί του Σαββατοκύριακου τον ανεβάζουν στην 3η θέση της βαθμολογίας, τέσσερις βαθμούς μπροστά από τον απόντα Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ενώ πριν από το Mugello βρισκόταν περισσότερους από 100 βαθμούς πίσω. Η επιστροφή στη μάχη του Τίτλου είναι πλέον γεγονός.

Ο Ogura απέδειξε ξανά τη δυναμική του στο τέλος των αγώνων, συνδυάζοντας τη νίκη του στο Assen με τη 2η θέση στο Sachsenring, σε ακόμη ένα αξέχαστο Σαββατοκύριακο για την SuperFile Trackhouse MotoGP Team, η οποία πανηγύρισε δεύτερο συνεχόμενο διπλό Κυριακάτικο βάθρο χάρη και στον Raul Fernandez. Ο Ιάπωνας βρίσκεται πλέον 2ος στη βαθμολογία, μόλις 14 βαθμούς πίσω από τον Martin.

Οι βαθμολογούμενοι του Γερμανικού GP

Η επιστροφή του Pedro Acosta μετά την επέμβαση για Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ολοκληρώθηκε με μια μαχητική 4η θέση. Ο Jorge Martin άντεξε στην πίεση του Francesco Bagnaia μέχρι την καρό σημαία, με μόλις 0.123 δευτερόλεπτα να χωρίζουν τους δύο αναβάτες στον τερματισμό. Ο Martin πηγαίνει στη θερινή διακοπή ως πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, διατηρώντας διαφορά 14 βαθμών.

Ο Fabio Quartararo οδήγησε την Yamaha στην 7η θέση, μπροστά από τους Luca Marini (Honda HRC Castrol), Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) και Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing), οι οποίοι συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα του Γερμανικού GP.

Οι Diogo Moreira (Pro Honda LCR), Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP), Franco Morbidelli(Pertamina Enduro VR46 Racing Team), Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) και Toprak Razgatlioglu(Prima Pramac Yamaha MotoGP) κατέκτησαν τους τελευταίους διαθέσιμους βαθμούς στο Sachsenring, ενώ οι Cal Crutchlow (Castrol Honda LCR), Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) και Joan Mir (Honda HRC Castrol) δεν κατάφεραν να τερματίσουν.

Συνέχεια μετά τη θερινή διακοπή στο Silverstone

Ακολουθούν τρία Σαββατοκύριακα χωρίς δράση, πριν το συναρπαστικό Πρωτάθλημα του MotoGP επιστρέψει στη θρυλική πίστα του Silverstone. Ο Jorge Martin προηγείται του Ai Ogura με 14 βαθμούς, ο Marc Marquez έχει επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση του Τίτλου, ενώ το μεγάλο ερώτημα είναι σε τι κατάσταση θα επιστρέψει ο Marco Bezzecchi. Ραντεβού μετά τη διακοπή, στο Βρετανικό GP.

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