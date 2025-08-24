του Δημήτρη Διατσίδη

Δράμα από την αρχή στο MotoGP Sprint, μαεστρία από τον Marquez και ατυχία για βασικούς αντιπάλους: το Σάββατο γράφει πρωτοσέλιδα στην Ουγγαρία.

Για 13η φορά σε 14 Γύρους, ο Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) κερδίζει το Tissot Sprint, αποφεύγοντας το δράμα στη στροφή 1 και συνεχίζοντας το εντυπωσιακό σερί νικών του για το 2025. Ο Fabio Di Giannantonio πήρε τη 2η θέση, δύο δευτερόλεπτα πίσω από τον Marquez, ενώ στο βάθρο του Σαββάτου ανέβηκε και ο συναθλητής του από την Pertamina Enduro VR46 Racing, Franco Morbidelli.

ΔΡΑΜΑ ΣΤΗ ΣΤΡΟΦΗ 1

Ο Marc Marquez έκανε εξαιρετική εκκίνηση από την pole position και μπήκε πρώτος στη στροφή 1, όμως ο Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP), ξεκινώντας από την 6η θέση στο grid, έκανε σοβαρό λάθος στη ζώνη φρεναρίσματος στην εσωτερική γραμμή. Ο Γάλλος άργησε πολύ να φρενάρει και συγκρούστηκε με τον Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), ο οποίος κατάφερε να παραμείνει στη μοτοσυκλέτα, όχι όμως και ο Quartararo. Το περιστατικό κόστισε χρόνο και στον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), ρίχνοντάς τον αρκετά πίσω στις θέσεις της πρώτης δεκάδας, ενώ ο άτυχος Bastianini έπεσε στην 18η θέση.

ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 1ο ΓΥΡΟ

Και δεν ήταν μόνο αυτό. Υπήρξε και δεύτερο περιστατικό, αυτή τη φορά στη στροφή 9, και ξανά με τον Bastianini εμπλεκόμενο. Αυτή τη φορά, ο ‘Bestia’ ήταν υπεύθυνος, καθώς μια τολμηρή του προσπάθεια να περάσει τον Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) απέτυχε, με αποτέλεσμα να πέσουν και οι δύο και να τεθούν εκτός Sprint από τον 1ο γύρο.

Μετά τον Αγώνα, τόσο ο Quartararo όσο και ο Bastianini τιμωρήθηκαν για τα παραπάνω περιστατικά. Ο #20 πήρε μια ποινή μεγαλύτερου γύρου (ως πρώτη παράβαση), ενώ ο #23 τιμωρήθηκε με διπλή ποινή μεγαλύτερου γύρου (δεύτερη παράβαση).

Ο MARC ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ, Ο ACOSTA ΠΕΦΤΕΙ

Και έτσι, ο Marc Marquez προηγείτο των αναβατών της VR46, με τον Di Giannantonio να ηγείται της Ιταλικής ομάδας. Στον 5ο γύρο, ο Ιταλός απείχε 1,1 δευτερόλεπτα από τον #93, με τον Morbidelli πάνω από ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον συναθλητή του. 4ος ήταν ο Luca Marini (Honda HRC Castrol), ενώ ο Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) ήταν μισό δευτερόλεπτο πίσω από τον αναβάτη της HRC και σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον δεύτερο εργοστασιακό αναβάτη της HRC, Joan Mir.

Στον 6ο γύρο από τους 13, ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) είχε μια πτώση στη στροφή 11 καθώς προσπαθούσε να περάσει τον Jorge Martin (Aprilia Racing) στη μάχη για την 10η θέση – ένα απογοητευτικό Σάββατο για τον ταχύτερο της Παρασκευής στην Ουγγαρία.

Για το υπόλοιπο του Sprint, ο Marc Marquez έμεινε αλώβητος και συνέχισε το αήττητο σερί του, ενώ ο Di Giannantonio κράτησε πίσω του τον συναθλητή του Morbidelli, με το δίδυμο της VR46 να κατακτά το ασημένιο και χάλκινο μετάλλιο στο Balaton Park.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ SPRINT ΣΤΟ BALATON

Ξεκινώντας από την 9η θέση, ο Marini υπερασπίστηκε τη θέση του και οδήγησε εξαιρετικά για να κρατήσει τον Aldeguer πίσω του, εξασφαλίζοντας το καλύτερο αποτέλεσμα του σε Sprint με την HRC στην 4η θέση. Ο Aldeguer κατάφερε να κρατηθεί στην 5η μπροστά από τους Mir και τον ανακάμπτοντα Bezzecchi. Ο Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) τερμάτισε 8ος, αλλά θα ξεκινήσει τρεις θέσεις πιο πίσω την Κυριακή λόγω ποινής, ενώ ο τελευταίος βαθμός του Σαββάτου πήγε στον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Jorge Martin, στην 9η θέση.

Ακόμα μία νίκη στο τσεπάκι. Ο Marc Marquez συνεχίζει την πορεία του, καθώς το MotoGP Tissot Sprint στην Balaton ήταν γεμάτο ένταση. Την Κυριακή το απόγευμα έρχονται 26 γύροι – και η ερώτηση είναι: μπορεί κανείς να σταματήσει τον επικεφαλής του πρωταθλήματος;

Τα πλήρη αποτελέσματα του Αγώνα Sprint στον παρακάτω πίνακα:

MotoGP_Sprint-5