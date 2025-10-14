του Δημήτρη Διατσίδη

Μετά από έλεγχο για τον τραυματισμό στην ωμοπλάτη του δεξιού του ώμου, ο Marc Márquez υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο Ruber Internacional στην Μαδρίτη, Ισπανία. Η ίδια ιατρική ομάδα που τον είχε εξετάσει 7 ημέρες νωρίτερα διαπίστωσε ότι το κάταγμα του κορακοειδούς και η ζημιά στους συνδέσμους δεν έδειχναν επαρκή σημάδια σταθεροποίησης μετά από μία εβδομάδα ακινητοποίησης. Επομένως, λόγω του κινδύνου παραμένουσας αστάθειας, αποφασίστηκε να προχωρήσουν σε χειρουργική σταθεροποίηση και αποκατάσταση των ακρωμιοκλειδικών συνδέσμων.

Η χειρουργική επέμβαση ήταν μία από τις επιλογές που είχαν εξεταστεί από την αρχή από τους γιατρούς, σε περίπτωση που η συντηρητική αγωγή δεν είχε αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, ο Marc Márquez, ο οποίος βρίσκεται ήδη στο σπίτι του, θα συνεχίσει τη διαδικασία αποθεραπείας του και η πρόοδός του θα καθορίσει το πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο συνεργάτης μας Χριστόδουλος Σοφοτάσιος και ο Δημήτρης Διατσίδης βρέθηκαν με τον πατέρα του Marc, Julia Marquez, o οποίος τους εξήγησε ότι η επέμβαση έγινε λαπαροσκοπικά και ότι δεν χρειάστηκε πληγή για μια ανοιχτή χειρουργική. Οι πρώτες αντιδράσεις του Marc Márquez είναι θετικές και ο ίδιος αποφάσισε να ακολουθήσει το ακριβές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης που του λένε οι γιατροί, περίπου τέσσερις ή πέντε εβδομάδες, οπότε ενδέχεται να χάσει όλους τους τέσσερις εναπομένοντες αγώνες της χρονιάς!

Φυσικά όπως όλοι να του ευχηθούμε γρήγορη αποκατάσταση και σύντομα να είναι και πάλι πάνω στη μοτοσυκλέτα του.