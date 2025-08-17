του Δημήτρη Διατσίδη

Μάχη Marquez για τη νίκη καθώς ο Acosta χαρίζει στην KTM ένα βάθρο στο MotoGP Sprint στον εντός έδρας Aγώνα στην Αυστρία.

Το αήττητο σερί συνεχίζεται. Ο πρωτοπόρος του Πρωταθλήματος Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά ξεκινώντας από τη 2η σειρά, αλλά στο τέλος, ο #93 νίκησε τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) στο Tissot Sprint με διαφορά λίγο πάνω από ένα δευτερόλεπτο. Ο Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) κατέκτησε την 3η του συνεχόμενη παρουσία στο βάθρο, ανεβαίνοντας από την 3η σειρά στην 3η θέση, στην «πίσω αυλή» της KTM, καθώς ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) πέρασε ένα δύσκολο απόγευμα Σαββάτου.

Ο BAGNAIA ΚΑΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Με το σβήσιμο των φώτων, ήταν απόλυτη καταστροφή για τους Bagnaia και Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), καθώς και οι δύο έχασαν πρόσφυση στον πίσω τροχό, με αποτέλεσμα οι αναβάτες από την 3η και 6η θέση να χάσουν πολύτιμο χρόνο. Ο Alex Marquez πήρε την πρωτοπορία στο Sprint μπροστά από τον Marc Marquez, ενώ ο Acosta πέρασε τον Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) για τη 2η θέση στην αρχή του 2ου γύρου, στο ίδιο σημείο όπου στον 1ο γύρο ο Jorge Martin (Aprilia Racing) αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής να πέσει στην 15η θέση, μία θέση πίσω από τον Pecco.

ALEX ΕΝΑΝΤΙΟΝ MARC ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ

Μετά τους πρώτους γύρους, ο Alex Marquez κρατούσε πίσω του τον Marc Marquez με διαφορά μικρότερη του μισού δευτερολέπτου, ενώ ο Acosta έχασε την επαφή μετά από ένα μικρό λάθος στη στροφή 4. Ο #37 ήταν πλέον 1.3 δευτερόλεπτα πίσω από το δίδυμο των Marquez και είχε διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον τέταρτο Bezzecchi στη μάχη για το χάλκινο μετάλλιο.

Στη συνέχεια, ήρθε η αλλαγή στην κορυφή. Ο #93 βγήκε δυνατά από τη στροφή 2Β και πραγματοποίησε προσπέραση στη στροφή 3 πέντε γύρους πριν το τέλος. Μπορούσε ο #73 να απαντήσει; Η απάντηση, τρεις γύρους πριν τον τερματισμό, ήταν ένα ξεκάθαρο όχι. Ο Marc Marquez αύξησε τη διαφορά του στα 0.7 δευτερόλεπτα, αν και είχε προειδοποίηση για τα όρια της πίστας.

Όμως, όπως αναμενόταν, ο Marc Marquez δεν έκανε λάθη και συνέχισε το απίστευτο νικηφόρο σερί του, φτάνοντας τις 11 συνεχόμενες νίκες το 2025. Ο Alex Marquez τερμάτισε στη 2η θέση, 1.9 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Acosta, που κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Bezzecchi.

ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ

Ο Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) χάρισε στην KTM διπλή παρουσία στην πρώτη πεντάδα του Sprint στον εντός έδρας Αγώνα της, ενώ ο Aldeguer ανέκαμψε και κατέκτησε την 6η θέση μετά τη δύσκολη εκκίνησή του. Οι Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3), Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) και Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) πήραν τους τελευταίους διαθέσιμους βαθμούς, ενώ ο Martin τα πήγε καλά ανεβαίνοντας στην 10η θέση.

Άλλη μία νίκη για τον Marc Marquez. Μπορεί κάποιος να τον σταματήσει από το να προσθέσει άλλη μία νίκη την Κυριακή;

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα του Sprint στον παρακάτω πίνακα:

MotoGP_Sprint-5