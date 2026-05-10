του Νεκτάριου Διατσίδη

Τη στιγμή που το δράμα χτυπά τον εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή Marc Marquez, μια απίστευτη εκκίνηση βλέπει το #89 να πηγαίνει από την 8η στην 1η θέση μέσα σε τέσσερις στροφές!

Αν μιλάμε για εκκινήσεις, αυτή ήταν όσο καλύτερη γίνεται για τον νικητή του Γαλλικού GP Tissot Sprint Jorge Martin (Aprilia Racing), ο οποίος δεν έκανε ούτε το παραμικρό λάθος σε ένα δραματικό απόγευμα Σαββάτου μπροστά σε γεμάτες εξέδρες στο Le Mans. Το #89 κατέκτησε με αρκετή άνεση τους 12 βαθμούς, ενώ ο Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) πέτυχε το τρίτο συνεχόμενο βάθρο Σαββάτου στα τελευταία τρία Grand Prix με τερματισμό στην 2η θέση. Λίγο περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο χώρισε τους πρώην αντιπάλους Τίτλου, με τον πρωτοπόρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026 Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο στην 3η θέση, ενώ ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2025 Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) υπέστη μια άσχημη πτώση στους τελευταίους γύρους που τον αφήνει εκτός Κυριακής – και όχι μόνο.

ΤΙ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Από την 8η θέση στην εκκίνηση, ο Martin έκανε τρομερό ξεκίνημα για να αρπάξει την πρωτοπορία στη Στροφή 4, περνώντας εντυπωσιακά από την εξωτερική τους Bezzecchi, Bagnaia και Marc Marquez στη Στροφή 3, ενώ ο poleman Bagnaia βρέθηκε νωρίς στην 3η θέση. Ο τοπικός ήρωας Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ήταν στην 4η, δείχνοντας καλή εκκίνηση από τον Γάλλο, με τον Marc Marquez να χάνει τρεις θέσεις στον πρώτο γύρο – ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής βρέθηκε στην 5η από τη μέση της πρώτης σειράς.

Στον 2ο γύρο, το #93 δέχθηκε επίθεση από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), ενώ στη Στροφή 3 του 3ου γύρου και ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) δοκίμασε την τύχη του. Και αυτή η προσπάθεια απέδωσε. Ξαφνικά, ο Marc Marquez ήταν στην 7η.

Ο MARTIN ΑΝΕΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΡΟ ΣΗΜΑΙΑ, Ο MM93 ΕΧΕΙ ΑΣΧΗΜΗ ΠΤΩΣΗ

Στον 3ο γύρο, ο Bezzecchi έκανε λάθος στη Στροφή 7, επιτρέποντας στον Pecco να περάσει τον συμπατριώτη του και να ανέβει στην 2η θέση. Ωστόσο, σε εκείνο το σημείο ο Martin είχε ήδη ανοίξει ρυθμό. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2024 είχε πάνω από ένα δευτερόλεπτο διαφορά, ενώ ο Acosta πέρασε επιθετικά τον Quartararo για την 4η. Μετά από πολύ κακή εκκίνηση από την 4η θέση, ο Αγώνας Sprint του Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) τελείωσε πρόωρα με πτώση στη Στροφή 3 του 5ου γύρου, ενώ βρισκόταν στην 14η θέση. Σίγουρα όχι αυτό που περίμενε ο Ιταλός από το Sprint.

Μπροστά, ο Martin κρατούσε τον Pecco περίπου ένα δευτερόλεπτο πίσω του, με τον Bezzecchi να μένει 1.1 δευτερόλεπτα πίσω από την εργοστασιακή Ducati. Ακολουθούσε ο Acosta, άλλο ένα δευτερόλεπτο πιο πίσω, ενώ η μάχη για την 5η μεταξύ Quartararo, Mir και Marc Marquez γινόταν όλο και πιο έντονη. Οι τρεις τους ήταν έξι δέκατα πίσω από τον Acosta. Στον 9ο γύρο από τους 13, ο Martin αύξησε τη διαφορά του στα 1.3 δευτερόλεπτα. Έναν γύρο αργότερα ήταν 1.4 – μετά 1.5. Και με τον Pecco 1.5 δευτερόλεπτο μπροστά από τον Bezzecchi, έμοιαζε πως η πρώτη τριάδα είχε κριθεί.

Όχι όμως και οι υπόλοιπες θέσεις, καθώς τεράστιο δράμα εκτυλίχθηκε για τον Marc Marquez στον προτελευταίο γύρο στη Στροφή 13. Το #93 είχε σφοδρή πτώση – το πίσω μέρος γλίστρησε αρχικά αλλά διόρθωσε, ενώ στη συνέχεια φορτίστηκε το μπροστινό και δίπλωσε, αλλά και πάλι κατάφερε προσωρινά να το σώσει βάζοντας δύναμη με το γόνατό του, κάτι που αποσταθεροποίησε ξανά το πίσω μέρος. Αυτή η κίνηση εκτόξευσε με highside τον Ισπανό πάνω από τη μοτοσυκλέτα και τον έθεσε εκτός Sprint με άσχημο τρόπο. Παρότι σηκώθηκε όρθιος, ο εν ενεργεία Παγκόσμιος Πρωταθλητής διαγνώστηκε με κάταγμα στο 5ο μετατάρσιο του δεξιού ποδιού και κρίθηκε ακατάλληλος και για το επόμενο Grand Prix. Θα μεταβεί στην Μαδρίτη για χειρουργική επέμβαση, ενώ θα προχωρήσει νωρίτερα και η επέμβαση στον ώμο του, που ήταν ήδη προγραμματισμένη μετά το Catalan GP. Επιβεβαιώθηκε επίσης ότι δυστυχώς θα χάσει και το επόμενο Catalan GP. Ευχόμαστε περαστικά στον πρωταθλητή.

Σε πολύ λιγότερο δραματικές συνθήκες, ο Martin έκανε έναν άνετο περίπατο μέχρι τους 12 βαθμούς, τη δεύτερη νίκη Sprint της σεζόν, με τους Pecco και Bezzecchi να παίρνουν τα ασημένια και χάλκινα μετάλλια. Οι πρώιμες επιθέσεις του Acosta τον βοήθησαν να τερματίσει στην 4η θέση, ενώ ο Quartararo χάρισε στους Γάλλους φιλάθλους λόγους να πανηγυρίζουν με μια μαχητική 5η θέση.

Ο Mir βρέθηκε μόλις 0.2 δευτερόλεπτα πίσω από τον Quartararo στην 6η θέση, ενώ λίγο πιο πίσω από τη μάχη της πρώτης εξάδας ήταν ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) στην 7η, ο νικητής του Spanish GP Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) στην 8η και ο rookie Diogo Moreira (Pro Honda LCR) στην 9η, με τον Βραζιλιάνο να παίρνει τον πρώτο του βαθμό σε Sprint – και το καλύτερο αποτέλεσμά του μέχρι σήμερα στο MotoGP.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: GRAND PRIX ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Ένας άτυχος τραυματισμός για τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή, η Aprilia συνεχίζει δυνατά και ένας Quartararo στην πρώτη πεντάδα. Πολλά τα θέματα συζήτησης από το Σάββατο, καθώς τώρα ετοιμαζόμαστε για το Grand Prix της Κυριακής στο Le Mans.

Δείτε τα πλήρη αποτελέσματα στους παρακάτω πίνακες:

