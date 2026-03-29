του Δημήτρη Διατσίδη

Σε έναν εντυπωσιακό τελευταίο γύρο του MotoGP Sprint ο #89 επιτίθεται στον Bagnaia στον τελευταίο γύρο, ο Marc Marquez συγκρούεται με τον Diggia στον πρώτο γύρο και ο Bezzecchi πέφτει σε ένα γεμάτο ένταση Σάββατο.

Ο Jorge Martin (Aprilia Racing) επέστρεψε στην κορυφή! Ο #89 πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση στο Tissot Sprint στο Texas, καταδιώκοντας τον πρωτοπόρο των πρώτων γύρων Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team), κάνοντας μια δυναμική κίνηση για την πρωτοπορία στον τελευταίο γύρο και περνώντας τη γραμμή τερματισμού με διαφορά 7 δεκάτων, κατακτώντας την πρώτη του νίκη σε Sprint από το 2024 – και την πρώτη του με την Aprilia. Σε έναν ήδη δραματικό Αγώνα Sprint, ο #89 πρόσθεσε ακόμη περισσότερη ένταση όταν έπεσε μετά από πανηγυρική σούζα, χωρίς τραυματισμό. Και αυτό δεν ήταν το μοναδικό δράμα σε ένα γεμάτο γεγονότα Sprint.

Ο Bagnaia πήρε τη 2η θέση αφού πέρασε μπροστά στην αρχή και έχασε την πρωτοπορία μόνο στον τελευταίο γύρο, με τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) να συμπληρώνει το βάθρο του Sprint – αλλά υπό διερεύνηση για πίεση ελαστικών. Αργότερα επιβεβαιώθηκε η ποινή και ο Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) προωθήθηκε στην 3η θέση.

Υπήρξε νωρίς δράμα για τον Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), καθώς έπεσε προσπαθώντας να προσπεράσει τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team), παρασύροντας και τον Ιταλό στο συμβάν. Στη συνέχεια, ο Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) έπεσε μόνος του τρεις γύρους πριν το τέλος – ενώ βρισκόταν μπροστά από τον Martin. Τέλος, ο Joan Mir (Honda HRC Castrol) έπεσε στον τελευταίο γύρο προσπαθώντας να επιτεθεί στον Acosta για την 3η θέση.

Ο Acosta έκανε καλή εκκίνηση από την 3η θέση, αλλά στη Στροφή 1 είχε δίπλα του τον Marc Marquez, και τόσο ο #37 όσο και ο Di Giannantonio έχασαν θέσεις από τον Bagnaia, που υπολόγισε τέλεια την κορυφή της κλειστής πρώτης στροφής. Προηγήθηκε μπροστά από τον Acosta, με τον Diggia να μονομαχεί με τον Marc Marquez για την 3η θέση – με τον #49 μπροστά. Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας Bezzecchi έπεσε νωρίς στην 7η θέση.

Ξαφνικά ήρθε το πρώτο δράμα – και μάλιστα στην κορυφή. Ο Marc Marquez επιχείρησε προσπέραση στον Diggia, ο #49 άνοιξε τη γραμμή του και ο #93 γλίστρησε – παρασύροντας τον άτυχο Di Giannantonio. Δύο αναβάτες τέθηκαν εκτός μάχης για το βάθρο και αυτό το λάθος θα επιφέρει στον #93 ποινή μεγαλύτερου γύρου στον Αγώνα της Κυριακής.

Μπροστά, ο Bagnaia συνέχισε δυνατά. Είχε μερικά δέκατα διαφορά από μια μεγάλη μάχη για τη 2η θέση, με τον Acosta μπροστά από τον Mir, τον Martin και τον Bezzecchi. Η ομάδα παρέμενε αρκετά κοντά ώστε όλα να είναι ανοιχτά, αλλά 6 γύρους πριν το τέλος, ο Bagnaia άρχισε να αυξάνει τη διαφορά.

Ωστόσο, ο Martin ήταν πλέον αυτός που τον καταδίωκε – και ο Bezzecchi είχε ανέβει στην 3η θέση, με τις δύο Aprilia να περνούν τον Acosta. Ο Mir έμεινε 5ος, με τον Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) να τον ακολουθεί.

Ο Bezzecchi βρέθηκε πίσω από τον συναθλητή του 4 γύρους πριν το τέλος και πέρασε στη 2η θέση στη Στροφή 11 με καθαρή κίνηση – αλλά δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από τον #89. Με 3 γύρους να απομένουν, ήρθε το δεύτερο μεγάλο δράμα, στο ίδιο ακριβώς σημείο. Ο Bezzecchi έχασε τον έλεγχο στο φρενάρισμα και έπεσε – η δεύτερη πτώση του σε Sprint φέτος. Ο Martin ανέβηκε 2ος, με τη διαφορά από τον Bagnaia λίγο πάνω από ένα δευτερόλεπτο.

Στον τελευταίο γύρο, η ένταση του MotoGP Sprint κορυφώθηκε. Το προβάδισμα του Bagnaia εξαφανίστηκε, με τον Martin να πλησιάζει γρήγορα. Ο Bastianini είχε φτάσει και πέρασε τον Alex Marquez, ενώ ο Mir έπεσε στη Στροφή 1 προσπαθώντας να περάσει τον Acosta για την 3η θέση.

Ο #89 πλησίασε τον Bagnaia και επιτέθηκε στη Στροφή 12, αναγκάζοντας τον #63 να ανοίξει τη γραμμή του με μια δυναμική αλλά καθαρή κίνηση. Από εκεί και πέρα διατήρησε τον έλεγχο και πήρε μια συγκινητική πρώτη νίκη Sprint της σεζόν και πρώτη από το 2024. Μάλιστα ήταν ο μόνος που είχε επιλέξει το μεσαίο πίσω ελαστικό, κάτι που τον βοήθησε ακριβώς στον τελευταίο γύρο! Παράλληλα ο Martin ανέβηκε και στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο Bagnaia κράτησε τη 2η θέση και ο Acosta αρχικά την 3η, με τον Mir εκτός. Ο Bastianini πέρασε τον Alex Marquez και πήρε την 4η θέση, που αργότερα έγινε 3η μετά την ποινή του Acosta για πίεση ελαστικών. Ο #73 πήρε την 5η θέση, ενώ ο Luca Marini (Honda HRC Castrol) τερμάτισε 6ος με σχετική άνεση.

Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) ανέβηκε 7ος, μπροστά από τον συναθλητή του Raul Fernandez, με τον Johann Zarco (CASTROL Honda LCR) να συμπληρώνει τη βαθμολογούμενη δεκάδα του Sprint.

Τι απόγευμα στην πολιτεία “Lone Star State”! Ο Martin παίρνει τον έλεγχο παρά την πτώση μετά τον τερματισμό, ενώ ποινή στη σχάρα εκκίνησης για την Κυριακή ρίχνει τον Bezzecchi στην 4η θέση. Μείνετε συντονισμένοι για τη συνέχεια στο Grand Prix, καθώς η ένταση συνεχίζεται μετά από ένα εντυπωσιακό Sprint! Στην Cosmote TV στις 22:30!

