Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Συνεργάστηκε η Στεφανία Παντελιδάκη

Η αγωνιστική σκηνή μοτοσυκλετών της FIM, κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ενίσχυση του μηχανοκίνητου αθλητισμού γυναικών, με την παρουσίαση ενός νέου αναπτυξιακού προγράμματος.

Η FIM Europe λοιπόν ανακοίνωσε το πρόγραμμα «Roadway to FIM Women’s Circuit Racing World Championship» (ο δρόμος προς το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μοτοσυκλέτας Γυναικών) σε συνεργασία με την FMI – Ιταλική Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας, την Dorna και την EMG Eventi, ένα πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί από τη σεζόν του 2026. Με στόχο να προσφέρει στις αναβάτριες ξεκάθαρο αγωνιστικό μονοπάτι, πιο στοχευμένη προετοιμασία και περισσότερες ευκαιρίες διάκρισης σε διεθνές επίπεδο.

Το ξεκάθαρο αγωνιστικό μονοπάτι των αναβατριών ξεκινά από το Ιταλικό Πρωτάθλημα Γυναικών, προχωρά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, με τελικό προορισμό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γυναικών. Χάρη στην ένωση δυνάμεων των συνεργατών, η νικήτρια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών κερδίζει εγγυημένη συμμετοχή στην επόμενη σεζόν του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

Δεν σταματάει όμως εκεί η υποστήριξη. Το πρόγραμμα βοηθάει και στην επαγγελματική ανάπτυξη των αναβατριών οπότε δημιουργήθηκαν και χρηματικά έπαθλα για τις νικήτριες αλλά και όσων αναβατριών ξεχωρίζουν, τόσο του Ιταλικού Πρωταθλήματος όσο και του Ευρωπαϊκού.

Λόγω της σύνδεσης αυτών των πρωταθλημάτων, βλέπουμε και μια σημαντική αλλαγή σε τεχνικό επίπεδο. Το Ιταλικό και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα καταργεί τις μοτοσυκλέτες 300 κυβικών και υιοθετεί την Yamaha R7 (700 κυβικών) με την οποία αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Με αποτέλεσμα η προετοιμασία των αναβατριών να γίνεται με την αντίστοιχη εμπειρία εξοπλισμού και συνθηκών για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η συνεργασία της FIM Europe με την FMI, Dorna και EMG Eventi, δίνοντας στις αναβάτριες εγγυημένη πρόσβαση στη κορυφαία αγωνιστική κατηγορία, χρηματική στήριξη και προετοιμασία υψηλού επιπέδου, ανοίγει νέους δρόμους και προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες για την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού γυναικών σε διεθνές επίπεδο.

Ελπίζουμε και η Ελληνίδα Τόνια Κορρέ να ακολουθήσει αυτήν την πορεία και να την δούμε πάνω σε μια Yamaha R7 στο Ιταλικό αρχικά και μετά στο Ευρωπαϊκό, ακολουθώντας το δρόμο προς το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Γυναικών!