του Δημήτρη Διατσίδη

Μια ακόμη αναμενόμενη είσοδος στο MotoGP, επισημοποιήθηκε χθες, με τον Nicolò Bulega που υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν με την ομάδα του Valentino Rossi και θα αγωνίζεται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας από το 2027.

Απομένουν μόλις τέσσερις Αγώνες μέχρι ο Nicolò Bulega να αποχαιρετήσει οριστικά το paddock του WorldSBΚ, μετά την ολοκληρωτική επικράτησή του φέτος έχοντας σπάσει όλα τα ρεκόρ, με 25 συνεχόμενες νίκες και με την πρώτη θέση σε όλους τους φετινούς Αγώνες, εκτός από ένα όταν τερμάτισε δεύτερος.

Με το τέλος της φετινής σεζόν λοιπόν, η πορεία του με τις μοτοσυκλέτες παραγωγής θα ολοκληρωθεί, καθώς από το 2027 θα μεταπηδήσει στο MotoGP.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ιστοσελίδας GPOne, ο αναβάτης από την Emilia υπέγραψε πρόσφατα συμβόλαιο με την Ducati για να αγωνιστεί με τη VR46 τη σεζόν του 2027. Η συμφωνία προβλέπει διάρκεια ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για το 2028, η οποία θα ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις επιδόσεις του στην πίστα.

Ο Nicolò θα έχει τη στήριξη της Ducati στο πλαίσιο της ομάδας του Valentino Rossi, όπου θα πάρει τη θέση του Franco Morbidelli. Παράλληλα, θα συνεργαστεί με το υπάρχον τεχνικό επιτελείο του Morbidelli, έχοντας τον Matteo Flamigni ως αρχιμηχανικό και τον Daniel Borroni ως υπεύθυνο ηλεκτρονικών συστημάτων.

Όπως είχε αποκαλυφθεί από την ιστοσελίδα GPOne, ο επί χρόνια αρχιμηχανικός του, Tommaso Raponi, δεν θα τον ακολουθήσει σε αυτή τη νέα πρόκληση, καθώς θα παραμείνει αφοσιωμένος στο WorldSBK με την ομάδα Ducati Aruba, όπου θα συνεργαστεί με τον αντικαταστάτη του Nicolò.

Για τον Nicolò, αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί το τέλος ενός μακροχρόνιου σίριαλ και την πραγματοποίηση του μεγάλου του ονείρου: να αγωνιστεί στο MotoGP. Παράλληλα, πρόκειται για μια επιστροφή στο paddock όπου ξεκίνησε η αγωνιστική του πορεία.

Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι η θέση του Bulega στα WorldSBK θα καλυφθεί από τον Franky Morbidelli – τη θέση του οποίου παίρνει ο Bulega. Επίσης η μεταγραφή αυτή δείχνει ότι έχει βρεθεί λύση στο θέμα του ετεροθαλή αδελφού του Valentino Rossi, Luca Marini, ο οποίος θα αγωνιστεί με την ομάδα Tech 3 το 2027! Αναμένονται και αυτές οι ανακοινώσεις.