του Νεκτάριου Διατσίδη

Ο Nicolò Bulega θα κάνει το μεγάλο βήμα στο MotoGP το 2027, καθώς θα αγωνιστεί με την Pertamina Enduro VR46 Racing Team, ολοκληρώνοντας παράλληλα την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ducati Corse.

Ο Ιταλός αναβάτης, που αυτή τη στιγμή πρωταγωνιστεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike με την Aruba.it Racing-Ducati Team, θα οδηγήσει μία Ducati Desmosedici GP έχοντας ως συναθλητή τον Fermín Aldeguer. Για τον Bulega, πρόκειται για την πραγματοποίηση ενός ονείρου, αλλά και για την επιβράβευση μιας ιδιαίτερης πορείας που τον οδήγησε από τις μικρές κατηγορίες και το World Supersport στην κορυφή των Superbike και πλέον στο MotoGP.

Η σχέση του Bulega με το περιβάλλον της VR46 ξεκινά πολλά χρόνια πίσω. Το 2015 έκανε το ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto3 ως έκτακτη συμμετοχή με την VR46 Racing Team, έχοντας προηγουμένως κατακτήσει το FIM CEV Moto3 Junior Championship. Με την ομάδα της Tavullia αγωνίστηκε και τις επόμενες τρεις σεζόν στην Moto3, ενώ το 2019 έκανε μαζί της το πρώτο του βήμα στην Moto2.

Στη συνέχεια, η καριέρα του ακολούθησε διαφορετική πορεία. Ο Bulega μεταπήδησε στις μοτοσυκλέτες παραγωγής και το 2022 ξεκίνησε να αγωνίζεται στην κατηγορία World Supersport με την Ducati. Η δεύτερη σεζόν του στην κατηγορία ήταν εντυπωσιακή, καθώς κατέκτησε τον παγκόσμιο Τίτλο με 10 pole positions και 16 νίκες.

Ο Τίτλος του 2023 του χάρισε την προαγωγή στο WorldSBK με την εργοστασιακή ομάδα της Ducati από το 2024. Ο Bulega εντυπωσίασε αμέσως, ολοκληρώνοντας την πρώτη του σεζόν στη 2η θέση της βαθμολογίας και επαναλαμβάνοντας το ίδιο αποτέλεσμα και την επόμενη χρονιά.

Η αγωνιστική του εικόνα επιβεβαίωσε ότι έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους αναβάτες του WorldSBK. Η ταχύτητα, η τεχνική ωριμότητα και η προσαρμοστικότητά του αποτέλεσαν βασικούς λόγους για τους οποίους η Ducati αποφάσισε να τον εντάξει στο πρόγραμμα του MotoGP.

Πριν, όμως, ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του, ο Bulega θα παραμείνει απόλυτα επικεντρωμένος στο WorldSBK, όπου συνεχίζει να διεκδικεί τον Τίτλο με την Aruba.it Racing-Ducati Team.

Nicolò Bulega:

«Το να φτάνω στο MotoGP είναι ένα όνειρο, γιατί θα κάνω το ντεμπούτο μου με την Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Επέλεξα αυτή την ομάδα επειδή πάντα ήμουν συνδεδεμένος μαζί της. Ήμουν μέλος της VR46 Riders Academy όταν ήμουν παιδί, επομένως γνωρίζω πολύ καλά όλους τους ανθρώπους. Έτσι, το να κάνω αυτό το βήμα μαζί με ανθρώπους που γνωρίζω κάνει τα πράγματα ευκολότερα από ανθρώπινης πλευράς. Επιπλέον, είναι όλοι εξαιρετικά επαγγελματίες».

«Όταν ξεκίνησα να αγωνίζομαι, είχα το όνειρο να φτάσω στο MotoGP. Στη συνέχεια, για πολλούς λόγους, η καριέρα μου πήρε διαφορετική πορεία. Μετακινήθηκα στο WorldSBK, όπου επικεντρώθηκα στο να χτίσω μια επιτυχημένη καριέρα. Όμως αυτά τα χρόνια ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες μου και έτσι σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό το βήμα προς την κορυφαία κατηγορία».

«Είμαι χαρούμενος που πετυχαίνω αυτόν τον στόχο, ακόμη κι αν χρειάστηκε να περιμένω λίγο περισσότερο και ακολούθησα μια διαφορετική διαδρομή σε σχέση με τη συνηθισμένη. Σίγουρα είναι κάτι εκπληκτικό και είμαι πολύ περήφανος».

«Τώρα δεν θέλω να θέσω συγκεκριμένους στόχους. Θέλω να προσπαθήσω να τα πάω καλά και να αντιμετωπίζω τα πράγματα έναν αγώνα τη φορά, ειδικά στην αρχή, κάνοντας την καλύτερη δυνατή δουλειά. Θέλω να ευχαριστήσω ολόκληρη την VR46 Racing Team, την Ducati Corse και την Aruba για το γεγονός ότι έκαναν αυτό το βήμα πραγματικότητα».

Ο Bulega έχει ήδη αποκτήσει μια πρώτη εμπειρία από το MotoGP, καθώς έχει εργαστεί ως Αναβάτης Δοκιμών της Ducati, ενώ την περασμένη σεζόν πήρε μέρος στους δύο τελευταίους Αγώνες ως αντικαταστάτης στην εργοστασιακή ομάδα. Αυτή η εμπειρία αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή του στη νέα κατηγορία.

Claudio Domenicali – CEO της Ducati:

«Ο Nicolò είναι ένας αναβάτης με τον οποίο είμαστε βαθιά συνδεδεμένοι και η πορεία του με την Ducati μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους. Όλα αυτά τα χρόνια, με την υποστήριξη της Ομάδας Aruba.it Racing, έγραψε σημαντικές σελίδες στην αγωνιστική μας ιστορία, από τον παγκόσμιο Τίτλο στην κατηγορία World Supersport μέχρι τις σεζόν που βρέθηκε στην κορυφή του Superbike, όπου πάλεψε για τον Τίτλο ήδη από το ντεμπούτο του».

«Σήμερα είναι ο βασικός πρωταγωνιστής ενός Πρωταθλήματος στο οποίο έχει σημειώσει μια σειρά από 25 συνεχόμενες νίκες, ένα ρεκόρ που δικαιωματικά τον τοποθετεί στην ιστορία της κατηγορίας».

«Ο Nicolò κέρδισε μέσα στην πίστα την ευκαιρία να μετρήσει τις δυνάμεις του στο MotoGP και είμαστε ενθουσιασμένοι που θα το κάνει μαζί με την Ducati. Πρόκειται για μια νέα και απαιτητική πρόκληση, την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει έχοντας ως εφόδια το επίπεδο και την ωριμότητα που έχει αποκτήσει».

«Στην Pertamina Enduro VR46 Racing Team θα έχει στο πλευρό του τον Fermín. Μαζί θα αποτελέσουν ένα νεανικό δίδυμο με τεράστιες δυνατότητες, προερχόμενοι από διαφορετικές διαδρομές, αλλά έχοντας την ίδια επιθυμία να καθιερωθούν στο MotoGP. Είναι ένα δίδυμο στο οποίο πιστεύουμε πολύ και είμαστε βέβαιοι ότι ο Nicolò θα μπορέσει να σταθεί απέναντι στους καλύτερους του κόσμου και να δείξει ξανά τι είναι ικανός να κάνει».

«Πρώτα, όμως, θέλουμε να απολαύσουμε πλήρως αυτό που κάνει στο WorldSBK και να συνεχίσουμε να ζούμε αυτή την ήδη εκπληκτική σεζόν».

Luigi Dall’Igna – Γενικός Διευθυντής της Ducati Corse:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ανανεώσαμε τη συμφωνία μας με τον Nicolò και που τον καλωσορίζουμε στο πρόγραμμα MotoGP της Ducati από την επόμενη σεζόν. Όλα αυτά τα χρόνια έχει αποδείξει ότι είναι ένας αναβάτης με μεγάλο ταλέντο, ικανός να εξελίσσεται σταθερά, να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τις μοτοσυκλέτες μας και να φτάνει σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας».

«Η πορεία του επιβεβαιώνει ότι είναι ένας αναβάτης με ένα σταθερό και επιτυχημένο παρόν όσον αφορά τα αποτελέσματα, αλλά ταυτόχρονα με ένα εξαιρετικά υποσχόμενο μέλλον μπροστά του. Πιστεύουμε ότι έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή για να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πρόκληση. Η Pertamina Enduro VR46 Racing Team θα αποτελέσει το ιδανικό περιβάλλον για να τον συνοδεύσει κατά τη διάρκεια της προσαρμογής του στο MotoGP και είμαστε βέβαιοι ότι θα έχει στη διάθεσή του όλα τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να εκφράσει πλήρως τις δυνατότητές του».

«Η νέα αυτή δέσμευση, όμως, θα πρέπει να περιμένει. Προς το παρόν, η προσοχή όλων θα παραμείνει απόλυτα στραμμένη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike. Ο Nicolò πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν και τώρα είναι η στιγμή να επικεντρώσουμε όλες μας τις προσπάθειες σε έναν στόχο: να παλέψουμε μαζί για την κατάκτηση του παγκόσμιου Τίτλου».

«Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Aruba.it Racing-Ducati Team για τη δουλειά που κάναμε μαζί με τον Nicolò όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν οι πρώτοι που πίστεψαν σε αυτόν και η πορεία εξέλιξης που τον έφερε σήμερα στο σημείο να είναι έτοιμος για το MotoGP είναι αποτέλεσμα της κοινής προσπάθειας, της εξαιρετικής δουλειάς της ομάδας και της αποφασιστικότητας που έχει δείξει ο Nicolò χρόνο με τον χρόνο».

Alessio Salucci – Αγωνιστικός Διευθυντής της Pertamina Enduro VR46 Racing Team:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που καλωσορίζουμε τον Nicolò στην Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Τον γνωρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, καθώς ξεκίνησε την καριέρα του μαζί μας και πετύχαμε σπουδαία αποτελέσματα παρέα. Με τα χρόνια, τόσο εκείνος όσο και η ομάδα έχουν εξελιχθεί σημαντικά και τώρα βρισκόμαστε εδώ για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα μαζί. Γνωρίζουμε ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος αναβάτης από τότε που ήταν ακόμη μικρός και το έχει αποδείξει τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, κυριαρχώντας στο WorldSBK».

«Πιστεύω ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει αυτή τη νέα διαδρομή με ωριμότητα και επίγνωση. Είμαστε πολύ υπερήφανοι που τον έχουμε στην ομάδα μας και θα του προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή υποστήριξη, ώστε να τον βοηθήσουμε να πετύχει όλους τους στόχους του μαζί μας».

Pablo Nieto – Διευθυντής της Ομάδας Pertamina Enduro VR46 Racing:

«Ολοκληρώνουμε τη σύνθεση αναβατών της επόμενης χρονιάς με τον Nicolò Bulega, έναν αναβάτη που έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει μεγάλο ταλέντο και αποφασιστικότητα. Η πορεία του δεν ήταν πάντα εύκολη, όμως αυτή τη στιγμή κυριαρχεί στο WorldSBK και έχει αποδείξει ότι αξίζει μια θέση στο MotoGP. Την επόμενη χρονιά οι κανονισμοί θα αλλάξουν και όλοι θα ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Σίγουρα, η εμπειρία που έχει αποκτήσει με τα ελαστικά του WorldSBK, καθώς και οι Δοκιμές που έχει πραγματοποιήσει με τη νέα Ducati Desmosedici GP ως Αναβάτης Δοκιμών της Ducati, θα τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί γρήγορα στη νέα κατηγορία και να κάνει αυτή τη μετάβαση όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Τον εμπιστευόμαστε και γνωρίζουμε ότι θα είναι σε θέση να διεκδικήσει τους σημαντικότερους στόχους».