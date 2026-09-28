του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Ιταλός γίνεται ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία που κατακτά και τους δύο Tίτλους, WorldSSP και WorldSBK

Ο Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής του 2026 MOTUL FIM Superbike World Championship, εξασφαλίζοντας τον πρώτο του Tίτλο στο WorldSBK στην Cremona, δύο Γύρους πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν.

Το επίτευγμα προσθέτει το όνομα του Bulega στη μεγάλη λίστα των Παγκόσμιων Πρωταθλητών WorldSBK της Ducati, με τον Ιταλό να γίνεται ο 10ος διαφορετικός αναβάτης που κατακτά το Πρωτάθλημα Αναβατών με τη συγκεκριμένη κατασκευάστρια.

Ο Ιταλός έχει πραγματοποιήσει μια εκπληκτική σεζόν πάνω στη Ducati Panigale V4 R, κατακτώντας 26 νίκες σε 30 Aγώνες. Με 602 βαθμούς, ο Bulega έχει πλέον προβάδισμα 133 βαθμών από τον πλησιέστερο αντίπαλό του και συναθλητή του στην Aruba.it Racing – Ducati, Iker Lecuona.

Ο Tίτλος καθιστά τον Bulega τον πρώτο αναβάτη στην ιστορία που κατακτά τόσο το WorldSSP, όσο και το WorldSBK, προσθέτοντας τον κορυφαίο Τίτλο των Πρωταθλημάτων μοτοσυκλετών παραγωγής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα WorldSSP που είχε κατακτήσει με την Ducati το 2023.

Ο Bulega γίνεται επίσης ο πρώτος Ιταλός Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK μετά τον Max Biaggi, ο οποίος είχε κατακτήσει τον Τίτλο το 2012, τερματίζοντας έτσι μια αναμονή 14 ετών μέχρι ένας Ιταλός αναβάτης να επιστρέψει στην κορυφή του Πρωταθλήματος.

Nicolo Bulega, Aruba.it Racing – Ducati

«Νιώθω απίστευτα. Το να κατακτώ τον Τίτλο στην Cremona, στην Ιταλία, με την Ducati και μπροστά σε όλους τους υποστηρικτές μου είναι φανταστικό. Έγινα ο πρώτος Ιταλός που κατακτά έναν Τίτλο με την Ducati και αυτό είναι κάτι πολύ ξεχωριστό.

Όταν ήμουν μικρός, βρισκόμουν σε αυτό το paddock, καθώς ο πατέρας μου είχε ομάδα στην κατηγορία World Supersport, και εγώ ήμουν απλώς ένα παιδί που περιφερόταν στο paddock και παρακολουθούσε τα είδωλά του: Bayliss, Haga, Corser και πολλούς ακόμη απίστευτους αναβάτες. Και τώρα είμαι Παγκόσμιος Πρωταθλητής».

Claudio Domenicali, CEO Ducati

«Νιώθουμε πολύ περήφανοι. Φυσικά, είναι κάτι πολύ ξεχωριστό, όχι μόνο επειδή ο Nicolo κατέκτησε το Πρωτάθλημα, αλλά και επειδή το κυριάρχησε. Είχαμε μια νέα μοτοσυκλέτα φέτος και περιμέναμε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας.

Η νέα Panigale απέδειξε ότι είναι πολύ δυνατή και ο Nicolo έκανε κάτι πραγματικά εκπληκτικό, γιατί ο αριθμός των συνεχόμενων νικών του είναι πραγματικά απίστευτος».

Από Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSSP σε Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK

Ο Bulega έκανε τα πρώτα του σημαντικά βήματα στους Διεθνείς αγώνες το 2015, κατακτώντας το FIM CEV Moto3 Junior World Championship, πριν προχωρήσει στις κατηγορίες Moto3 και Moto2.

Το 2022 μεταπήδησε στην WorldSSP, εντασσόμενος στην Aruba.it Racing WorldSSP, και πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε διεκδικητή του Τίτλου. Μετά την 4η θέση στην πρώτη του σεζόν, κυριάρχησε το 2023, κερδίζοντας 16 από τους 24 Αγώνες, και κατακτώντας τον Τίτλο της WorldSSP.

Το 2024 προβιβάστηκε στο WorldSBK και έκανε άμεση αίσθηση, κερδίζοντας τον πρώτο του Αγώνα στο ντεμπούτο του στο Phillip Island. Ολοκλήρωσε τη rookie σεζόν του με 6 νίκες και 24 βάθρα, τερματίζοντας 2ος στο Πρωτάθλημα Αναβατών.

Επανέλαβε τη 2η θέση και το 2025, αυτή τη φορά με 14 νίκες και 32 βάθρα σε 36 Αγώνες.

Το 2026 ο Bulega έκανε το επόμενο βήμα, πραγματοποιώντας μια εκπληκτική σεζόν και κατακτώντας τον Τίτλο του WorldSBK. Ο Ιταλός έχει ήδη κερδίσει 26 Αγώνες στη φετινή σεζόν, ενώ παράλληλα σημείωσε ένα νέο ιστορικό ρεκόρ στο WorldSBK, με 25 συνεχόμενες νίκες σε Αγώνες.

Το πρωτοφανές αυτό σερί ανέδειξε την κυριαρχία του Bulega καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν και τον τοποθέτησε ανάμεσα στους αναβάτες που κατέχουν τα σημαντικότερα ρεκόρ του Πρωταθλήματος.

Το 2027, ο Bulega θα κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, μεταπηδώντας στο MotoGP, όπου θα επιδιώξει να αφήσει το στίγμα του στην κορυφαία κατηγορία.

NICОLO BULEGA – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ WORLDЅBK 2026