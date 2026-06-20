του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Ιάπωνας αναβάτης έχει ήδη ανέβει στο βάθρο στο MotoGP, αλλά αναζητά την πρώτη του νίκη και ξεκίνησε ιδανικά την προσπάθειά του αυτό το Σαββατοκύριακο.

Επτά αναβάτες κινήθηκαν κάτω από το προηγούμενο απόλυτο ρεκόρ γύρου, ενώ μόλις ένα δευτερόλεπτο χώριζε 19 αναβάτες, αποδεικνύοντας πόσο ανταγωνιστικό είναι το MotoGP στην Τσεχία. Ωστόσο, όλοι κυνηγούσαν έναν αναβάτη. Ο Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team) σημείωσε χρόνο 1:51.735 και βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης της Παρασκευής στο Brno, μπροστά από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Marco Bezzecchi και τον Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team).

Πρώτο μισό: Η Aprilia πρωταγωνιστεί, πτώση για τον Marc Marquez

Μια δεύτερη πτώση μέσα στην ημέρα δεν ήταν το ξεκίνημα που φανταζόταν ο Marc Marquez για το απογευματινό σκέλος των Δοκιμών, καθώς νωρίς στις Ελεύθερες Δοκιμές έχασε το μπροστινό μέρος της μοτοσυκλέτας του στη στροφή 11. Ευτυχώς, ο αναβάτης με το Νο. 93 δεν τραυματίστηκε, αλλά έχασε πολύτιμο χρόνο στην πίστα.

Στην κορυφή της κατάταξης, ο Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) κινούνταν ταχύτερα από τον Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing), πριν ο Ogura περάσει 1ος, χαρίζοντας προσωρινά στην Trackhouse το 1-2 λίγο πριν από τη συμπλήρωση του μισού της διαδικασίας. Ο Bezzecchi άλλαξε σύντομα τα δεδομένα, ανεβαίνοντας στην κορυφή με νέο ρεκόρ γύρου, σταματώντας το χρονόμετρο στο 1:52.275.

Βελτιώσεις και προβλήματα: Νέο ρεκόρ γύρου, τεχνικό θέμα για τον Acosta

Ο Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) ανέβηκε στην πρώτη δεκάδα με εξαιρετικό ρυθμό, όπως και ο Joan Mir (Honda HRC Castrol), ο οποίος βρισκόταν στην 5η θέση. Ο συναθλητής του, Luca Marini, είχε επίσης ανέβει στην 8η θέση.

Λίγο αργότερα, ο Acosta πέρασε προσωρινά στην κορυφή, όμως τεχνικό πρόβλημα τον ανάγκασε να επιστρέψει στα pits. Καπνός ήταν ορατός από τη μοτοσυκλέτα του και η προσπάθειά του διακόπηκε.

Παρότι είχαν βρεθεί για λίγο εκτός δεκάδας, οι αναβάτες της Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia και Marc Marquez, επέστρεψαν άμεσα στις θέσεις που οδηγούν απευθείας στις Κατατακτήριες 2, με τον εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή να γίνεται ο πρώτος αναβάτης στην ιστορία του Brno που κατεβαίνει στο 1:51.

Τα τελευταία 5 λεπτά: Η μάχη κορυφώνεται στην Τσεχία

Χρειαζόταν έναν ακόμη γρήγορο γύρο για να εξασφαλίσει την πρόκρισή του ο Di Giannantonio που ανέβηκε στην κορυφή 4 λεπτά πριν από το τέλος. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2024, Jorge Martin, βρισκόταν μόλις στη 12η θέση λιγότερο από 3 λεπτά πριν από την καρό σημαία.

Πιέζοντας την RS-GP στα όρια, ο Ισπανός ανέβηκε στην 8η θέση, ενώ ο συναθλητής του, Bezzecchi, είχε ήδη περάσει 1ος. Η χαρά του όμως κράτησε λίγο, καθώς ένας εντυπωσιακός γύρος από τον Ogura έφερε τον αναβάτη με το Νο. 79 στην κορυφή.

Οι συνεχείς αλλαγές στην κατάταξη έριξαν τον “Martinator” στη 10η θέση και λίγο αργότερα εκτός θέσεων που οδηγούν απευθείας στις Κατατακτήριες 2, καθώς ο Diogo Moreira (Pro Honda LCR) βελτίωσε τον χρόνο του στο τέλος και ανέβηκε 8ος.

Η πρώτη δεκάδα της Παρασκευής

Ο Ogura ολοκλήρωσε την ημέρα στην κορυφή, με το νέο ρεκόρ γύρου να του δίνει προβάδισμα 0.091 δευτερολέπτων από τον πρωτοπόρο του πρωταθλήματος Bezzecchi, ενώ 3ος ήταν ο νικητής του GP Καταλονίας, Di Giannantonio.

Ο “Diggia” βρέθηκε μπροστά από τον Bagnaia, ενώ ο Marc Marquez συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα. Ο Acosta ήταν 6ος, με τον Mir να τερματίζει 7ος παρά την πτώση του στη στροφή 7 προς το τέλος της διαδικασίας.

Ο Moreira χάρισε στην Honda δεύτερη παρουσία στην πρώτη δεκάδα, ενώ οι Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) και Raul Fernandez κατέλαβαν τις δύο τελευταίες θέσεις που εξασφαλίζουν απευθείας συμμετοχή στις Κατατακτήριες 2.

Κατατακτήριες 1 το Σάββατο: Μεγάλα ονόματα στη μάχη

Η 11η θέση του Jorge Martin σίγουρα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσε, ενώ ο Viñales έφτασε κοντά στην πρώτη δεκάδα αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) ήταν 2ος το πρωί, αλλά υποχώρησε στη 14η θέση το απόγευμα, μόλις 0.798 δευτερόλεπτα πίσω από τον χρόνο του Ogura.

Η επιστροφή του Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) ολοκληρώθηκε με τη 15η θέση, ενώ οι γιατροί τον έκριναν ικανό να αγωνιστεί κανονικά σε όλο το αγωνιστικό τριήμερο.

Τα πλήρη αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα: ClassificationPR