Επιμέλεια: Νεκτάριος Διατσίδης

Ο Όμιλος Piaggio εμφανίζεται στην EICMA, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές δικύκλων παγκοσμίως. Τον Ιούνιο του 2025, ο Όμιλος Piaggio κατείχε το 10% της Ευρωπαϊκής αγοράς δικύκλων και διατηρούσε την ηγετική του θέση στην κατηγορία των σκούτερ, με μερίδιο 18%.

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ PIAGGIO ΣΤΗΝ EICMA 2025

Aprilia SR GT 400

Το νέο μεσαίου μεγέθους GT scooter ενσαρκώνει την αγωνιστική κληρονομιά της Aprilia, έτοιμο να κατακτήσει κάθε διαδρομή – ευέλικτο και άμεσο στην πόλη, αλλά και άνετο και ασταμάτητο ακόμη και στις πιο περιπετειώδεις διαδρομές. Είναι καθαρά Aprilia, με ολοκαίνουργιο πλαίσιο σχεδιασμένο για ακρίβεια και έλεγχο στο δρόμο, αλλά και ικανό να κινηθεί πέρα από την άσφαλτο.

Η ευελιξία αυτή εξασφαλίζεται από την ανάρτηση μεγάλης διαδρομής – με πιρούνι τύπου μοτοσυκλέτας προσαρτημένο στο πλαίσιο μέσω διπλού ψαλιδιού – και τα ελαστικά με βαθύτερο πέλμα.

Η απόλαυση στην οδήγηση προέρχεται από τον κορυφαίο λόγο ισχύος προς βάρος της κατηγορίας, με 36 ίππους από έναν σύγχρονο, υγρόψυκτο μονοκύλινδρο κινητήρα και έτοιμο προς οδήγηση βάρος 186 κιλών.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οθόνη TFT 5 ιντσών, σύστημα keyless, traction control και ABS – και τα δύο ρυθμιζόμενα και με δυνατότητα απενεργοποίησης. Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τη σέλα χωράει ένα κράνος full-face και άλλα αντικείμενα, ενώ η ζελατίνα ρυθμίζεται σε πέντε διαφορετικά ύψη.

Aprilia RS 457 GP Replica

Μια ειδική έκδοση της γνωστής RS 457 – της πιο επιθυμητής sport μοτοσυκλέτας μεταξύ των νέων αναβατών – με βελτιωμένο εξοπλισμό και γραφικά εμπνευσμένα από την RS-GP που αγωνίζεται στο MotoGP.

Η RS 457 GP Replica προσφέρει ακόμα καλύτερες επιδόσεις στην σπορ οδήγηση, χάρη στο quick shifter που επιτρέπει αλλαγές ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη – όπως στις αγωνιστικές μοτοσυκλέτες – και στα εμπρός τακάκια υψηλής τριβής για ισχυρότερο φρενάρισμα.

Κάλυμμα μονής σέλας και νέο μαύρο φινίρισμα για το αλουμινένιο πλαίσιο, το ψαλίδι και το τιμόνι ολοκληρώνουν την αποκλειστική εμφάνιση της RS 457 GP Replica.

Ο χρωματισμός GP Replica αποτίνει φόρο τιμής στην RS-GP του MotoGP, με συνδυασμό γυαλιστερού και ματ μαύρου και τα ίδια λογότυπα χορηγών όπως στη μοτοσυκλέτα της Aprilia Racing.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έκαναν την RS 457 επιτυχημένη παραμένουν αμετάβλητα: μικρό βάρος, ευελιξία και πλήρης εξοπλισμός. Τροφοδοτείται από υγρόψυκτο, δικύλινδρο κινητήρα με διπλό εκκεντροφόρο και τέσσερις βαλβίδες ανά κύλινδρο, αποδίδοντας 35 kW – το μέγιστο για μοτοσυκλέτα κατηγορίας A2.

Με βάρος χωρίς υγρά 159 κιλά (175 κιλά γεμάτη), προσφέρει ασυναγώνιστο λόγο βάρους/ισχύος. Το αλουμινένιο πλαίσιο, με τον κινητήρα ως φέρον στοιχείο και οι ρυθμιζόμενες αναρτήσεις παρέχουν κορυφαία οδική συμπεριφορά.

Το ηλεκτρονικό πακέτο περιλαμβάνει Ride-by-Wire γκάζι, τρία Riding Modes, ABS και traction control – όλα ρυθμιζόμενα και με δυνατότητα απενεργοποίησης.

Σειρά Aprilia Factory: νέες χρωματικές εκδόσεις

Η οικογένεια Aprilia Factory – με τα κορυφαία V4 μοντέλα RSV4 και Tuono V4, καθώς και τα μεσαία RS 660 και Tuono 660 – αποκτά νέες εντυπωσιακές γραφικές εκδόσεις για το 2026.

Κοινό θέμα των νέων σχεδίων είναι η αεροδυναμική ροή, που εκφράζει τη δέσμευση της Aprilia στην εξέλιξη αεροδυναμικών λύσεων που βελτιώνουν τις επιδόσεις και την άνεση. Οι νέες γραμμές αναδεικνύουν τις σμιλεμένες επιφάνειες των πιο σπορ μοντέλων: τα βέλη στα πλαϊνά θυμίζουν τη ροή του θερμού αέρα που εξέρχεται από τον κινητήρα, ενώ οι γραμμές παραπέμπουν στα σημάδια ροής από δοκιμές σε αεροσήραγγα ή προσομοιώσεις CFD.

Σειρά Moto Guzzi: νέες χρωματικές εκδόσεις

Η γκάμα Moto Guzzi έχει ανανεωθεί πλήρως τα τελευταία χρόνια, με πιο πρόσφατο παράδειγμα την V7 Sport – το πιο σπορτίφ μοντέλο της σειράς V7 – με ανεστραμμένο πιρούνι, διπλούς μπροστινούς δίσκους και εξελιγμένο ηλεκτρονικό πακέτο με πλατφόρμα 6 αξόνων και Ride-by-Wire πολλαπλών χαρτογραφήσεων.

Για το 2026, όλα τα μοντέλα Moto Guzzi αποκτούν νέες χρωματικές επιλογές που αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία και την παράδοση της μάρκας.

Η V7 Stone διατίθεται στο νέο Sabbia Camo, η V7 Special σε Nero Smeraldo και Bianco 1969, ενώ η V7 Sport στην εντυπωσιακή απόχρωση Rosso Monza.

Η σειρά V85 αποκτά επίσης νέους χρωματισμούς: η V85 Strada, πιο αστική και μινιμαλιστική, διατίθεται σε Verde Legnano και Rosso Monza, εμπνευσμένα από την αγωνιστική ιστορία της Moto Guzzi.

Η V85 TT, το αυθεντικό all-terrain μοντέλο, διαθέτει γραφικά εμπνευσμένα από φυσικά τοπία, όπως το Giallo Wadi – που παραπέμπει στην άμμο ερήμου – και το Grigio Yanar Dag, εμπνευσμένο από το φυσικό αέριο που αναδύεται από τη γη στο Αζερμπαϊτζάν.

Η V85 TT Travel διατίθεται πλέον στο νέο βαθύ μπλε, Blu Zefiro.

Η Stelvio, η πραγματικά περιπετειώδες on-off μοτοσυκλέτα της Moto Guzzi, παρουσιάζεται σε νέες αποχρώσεις Grigio Climbing και Verde Hiking, εμπνευσμένες από τον εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Piaggio Beverly 25th Anniversary

Η Piaggio παρουσιάζει μια ειδική έκδοση του Beverly – ενός από τα πιο δημοφιλή και εμπορικά επιτυχημένα σκούτερ με μεγάλους τροχούς – γιορτάζοντας τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του πρώτου μοντέλου.

Το Piaggio Beverly 25th Anniversary, διαθέσιμο με κινητήρες 310 hpe και 400 hpe, διαθέτει αποκλειστικό σχεδιασμό που επανερμηνεύει τα χαρακτηριστικά του αρχικού μοντέλου, συνδυάζοντάς τα με τη σπορ αισθητική της σύγχρονης γενιάς.

Η ειδική απόχρωση Grigio 25th Anniversary είναι ένα νέο σκούρο γκρι με ματ μεταλλικό φινίρισμα. Την εμφάνιση συμπληρώνει μια ανοιχτόχρωμη γκρι γραφική λεπτομέρεια που εκτείνεται από τα πίσω πλαϊνά μέχρι το εμπρός φτερό.

Άλλα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν φιμέ ζελατίνα – χαρακτηριστικό του πρώτου Beverly – καθώς και μαύρες γυαλιστερές και χρυσές λεπτομέρειες. Η διπλής υφής σέλα έχει διάτρητο μοτίβο και διπλές ραφές σε μαύρο, γκρι και χρυσό. Στην εσωτερική ποδιά υπάρχει έμβλημα “25th Anniversary” με την Ιταλική τριχρωμία, που υπογραμμίζει την Ιταλική ταυτότητα του Beverly.

Νέες Vespa Primavera και Sprint S

Τα νεανικά και αστικά “μικρά σώματα” της Vespa – Primavera και Sprint – διαχρονικά σύμβολα ελευθερίας, παρουσιάζουν τώρα τεχνικές, λειτουργικές και σχεδιαστικές αναβαθμίσεις.

Η πιο εμφανής αλλαγή είναι οι νέες ζάντες 12 ιντσών με πέντε διχαλωτές ακτίνες, που ενισχύουν τον δυναμισμό. Η πεντάθυρη γρίλια στο πλαϊνό καπάκι, αποκλειστική της Vespa Sprint S, είναι φόρος τιμής στις πιο σπορ Vespa της ιστορίας.

Η εμπρόσθια “κορώνα” στο φτερό της Vespa Primavera έχει επανασχεδιαστεί, ενώ όλες οι εκδόσεις διατηρούν τον αναδιπλούμενο γάντζο για τσάντες κάτω από το τιμόνι.

Μια διακριτική αισθητική ανανέωση κάνει το κεντρικό “tie” πιο κομψό, ενώ οι σέλες αποκτούν νέα υλικά.

Οι νέες Vespa Primavera και Sprint S είναι πλέον ασφαλέστερες, εξοπλισμένες με πίσω δισκόφρενο. Το ABS στον εμπρός τροχό αποτρέπει κάθε κίνδυνο μπλοκαρίσματος.

Το σύστημα keyless είναι στάνταρ στις εκδόσεις 125 και 150, ενώ και οι δύο διαθέτουν νέα πλήρως ψηφιακά όργανα LCD. Διατίθενται σε τρεις κυβισμούς (50, 125 και 150) και σε δύο πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις, με ευρεία γκάμα χρωμάτων – πιστή στο πνεύμα της Vespa.

Vespa 80th

Το 2026, η Vespa γιορτάζει την ογδοηκοστή της επέτειο, προσκαλώντας τους φίλους και λάτρεις της μάρκας στη Ρώμη από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, για αυτό που αναμένεται να είναι η πιο θεαματική συνάντηση Vespa που έχει διοργανωθεί ποτέ.

Με αφορμή την επέτειο, η Vespa παρουσιάζει επίσης μια ειδική έκδοση των Primavera και GTS – μια αποκλειστική σειρά που ξεχωρίζει για τη μοναδική της βαφή και τις λεπτομέρειες εκλεπτυσμένης χειροτεχνίας.

Οι Vespa Primavera 80th και Vespa GTS 80th ξεχωρίζουν για το ιδιαίτερο χρώμα Verde Pastello, εμπνευσμένο από τις αποχρώσεις των πρώτων, μονόχρωμων μοντέλων Vespa. Η απόχρωση αυτή επεκτείνεται και σε πολλές λεπτομέρειες, όπως το περιμετρικό διακοσμητικό της ποδιάς, τη χειρολαβή του συνεπιβάτη, τους καθρέφτες, τα χειριστήρια του τιμονιού και το μπράτσο της εμπρόσθιας ανάρτησης. Οι ζάντες έχουν επίσης το ίδιο φινίρισμα.

Το αναμνηστικό σήμα “80th” δεσπόζει στο μπροστινό φτερό δίπλα στο εμβληματικό λογότυπο Vespa, ενώ στην εσωτερική ποδιά υπάρχει ένα δεύτερο έμβλημα με το λογότυπο “80 years of Vespa Est. 1946”, σχεδιασμένο ειδικά για να τιμήσει αυτό το σημαντικό ορόσημο.