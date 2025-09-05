του Δημήτρη Διατσίδη

Μια «λαμπερή» ομάδα από τους Fabio Quartararo #20, Andrea Locatelli, Izan Guevara και Tony Arbolino συμμετείχε στην 4η μέρα του Yamaha BLU CRU Master Camp, καθώς οι 10 νεαροί αναβάτες, ηλικίας 15-18 ετών, επωφελήθηκαν από τεχνική εκπαίδευση το πρωί πριν μπουν στην πίστα καρτ το απόγευμα, στην πίστα Aspar Circuit στην Βαλένθια.

Η 4η μέρα του Yamaha BLU CRU Master Camp 2025 είδε τους Arai Agaska (Ινδονησία), Christopher Clark (ΗΠΑ), Natalia Rivera (Ισπανία), Mario Salles (Βραζιλία), Alessandro Di Persio (Ιταλία), Rintaro Takemoto (Ιαπωνία), Thanakit Pratumtong (Ταϊλάνδη), Leonardo Marques (Βραζιλία), Valentino Knezovic (Αυστραλία) και Hinata Okada (Ιαπωνία) να συνεχίζουν με περαιτέρω τεχνική εκπαίδευση το πρωί υπό την καθοδήγηση του ειδικού εκπαιδευτή Kike Bañuls.

Στη βοήθεια προς τους νεαρούς αναβάτες συμμετείχαν αρκετοί αναβάτες της Yamaha, μεταξύ των οποίων ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής MotoGP 2021 Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team), ο Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team), ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Moto3 2022 Izan Guevara και ο συναθλητής του στην ομάδα BLU CRU Pramac Yamaha Moto2, Tony Arbolino.

Με μια τόσο εντυπωσιακή σύνθεση παγκόσμιας κλάσης αναβατών για να καθοδηγήσουν και να προπονήσουν τους νεαρούς συμμετέχοντες, η πρόοδός τους κατά τη διάρκεια της απαιτητικής προπόνησης ήταν εξαιρετική, με έμφαση στην τεχνική οδήγησης, τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας και άλλες βασικές δεξιότητες.

Το απόγευμα, ήρθε η ώρα για διασκέδαση, καθώς όλοι οι αναβάτες και οι εκπαιδευτές συμμετείχαν σε μια σειρά από αγώνες go-kart στο συγκρότημα Aspar Motorsport, κλείνοντας με στυλ την προτελευταία ημέρα του προγράμματος.

Η τελευταία ημέρα του Yamaha BLU CRU Master Camp θα δει τους αναβάτες να μπαίνουν στην κύρια πίστα των 2.2 χιλιομέτρων του Aspar Circuit με τις Yamaha R7 για τις τελικές δοκιμές, πριν από την τελετή λήξης που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα.

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha WorldSBK Official Team

«Ήταν πραγματική χαρά να βρίσκομαι εδώ σήμερα και να οδηγώ και να δουλεύω με αυτούς τους ταλαντούχους αναβάτες του BLU CRU. Είναι απίστευτο να βλέπεις αυτά τα παιδιά να έχουν μια τέτοια ευκαιρία και φαίνεται καθαρά το όφελος που τους προσφέρει το πρόγραμμα BLU CRU. Απόλαυσα το γεγονός ότι μπορούσα να τους μεταφέρω μέρος της εμπειρίας μου και επίσης πέρασα υπέροχα συμμετέχοντας στους αγώνες go-kart».

«Το πρόγραμμα BLU CRU πραγματικά στηρίζει τους αναβάτες από τη βάση μέχρι το υψηλότερο επίπεδο και δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο εκεί έξω. Ήταν τιμή μου που ήμουν μέρος του και ανυπομονώ να οδηγήσουμε όλοι μαζί αύριο στην πίστα»!