Επιμέλεια: Νεκτάριος Διατσίδης

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, μια ειδικά τροποποιημένη BMW R 18 Transcontinental παρουσιάστηκε στον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ XIV για την ευλογία και την υπογραφή του, κατά τη διάρκεια μιας εορταστικής εκδήλωσης στο Βατικανό. Αυτή η R 18 Transcontinental, που φέρει την υπογραφή του Πάπα, θα δημοπρατηθεί από την Missio Austria μέσω του Sotheby’s τον Οκτώβριο του 2025, με τα έσοδα να διατίθενται για προγράμματα βοήθειας παιδιών στην Μαδαγασκάρη.

Η R 18 Transcontinental προσφέρθηκε από την Γερμανική BMW Motorrad και τροποποιήθηκε από τον αντιπρόσωπο της BMW Motorrad, Witzel. Ο Witzel και ο Thomas Draxler, ιδρυτής της JESUS-BIKER®, είχαν την ιδέα να δημιουργήσουν μια απολύτως μοναδική μοτοσυκλέτα για τον Πάπα, για έναν καλό σκοπό. Η μοτοσυκλέτα βάφτηκε σε περλέ λευκό και προστέθηκε το Εθνόσημο του Βατικανού, μεταξύ άλλων τροποποιήσεων.

Η μοναδική αυτή μοτοσυκλέτα ξεκίνησε το ταξίδι της στις 31 Αυγούστου 2025 με ένα “Peace Ride” από την Motorrad Witzel στην Sennfeld προς την Ρώμη, περνώντας από τις Schaafheim, Altötting και Verona, συνοδευόμενη από λειτουργίες και θρησκευτικές τελετές. Εκπρόσωποι της JESUS-BIKER®, της BMW Motorrad και της BMW Witzel συμμετείχαν στο ταξίδι, κυρίως οδηγώντας μοτοσυκλέτες BMW R 18 που παρασχέθηκαν από την BMW Motorrad της Γερμανίας.

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, ο Markus Flasch, CEO της BMW Motorrad, και ο Michael Sommer, επικεφαλής της BMW Motorrad Γερμανίας, παρουσίασαν προσωπικά τη μοτοσυκλέτα στον Πάπα για την ευλογία και την υπογραφή του, και μετά τη γενική ακρόαση στο Βατικανό, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ τα έδωσε και τα δύο.

Ο Markus Flasch συνοψίζει:

«Αυτό που αρχικά έμοιαζε περισσότερο με μια τρελή ιδέα, εξελίχθηκε σε μια σπουδαία φιλανθρωπική καμπάνια. Είμαι χαρούμενος που εμείς στην BMW Motorrad μπορούμε να στηρίξουμε προγράμματα βοήθειας για παιδιά στην Μαδαγασκάρη με την R 18 Transcontinental. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Πάπα Λέοντα ΙΔ΄ που αφιέρωσε χρόνο για να υποστηρίξει αυτό το έργο».

Αυτή η μοναδική R 18 Transcontinental θα εκτεθεί στο Μουσείο BMW Welt στο Μόναχο από τις 15 Σεπτεμβρίου έως τις 7 Οκτωβρίου 2025, μέχρι τη δημοπρασία.