του Νεκτάριου Διατσίδη

Η 10η ΕΔ του Africa Eco Race 2026 αποδείχτηκε εξαοιρετική για την ομάδα Ténéré Yamaha Rally Team, σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Riders for Health (powered by Two Wheels for Life). Ο Gautier Paulin κατέκτησε την τρίτη του νίκη σε Ειδική Διαδρομή στον Αγώνα και πέρασε στην κορυφή της γενικής κατάταξης, ενώ ο Alessandro Botturi ανέβηκε στο βάθρο για τρίτη φορά. Ο αναβάτης της ομάδας Ténéré Spirit Experience (TSE), Kevin Gallas, τερμάτισε 4ος και ανέβηκε στη 2η θέση της γενικής, με τους επίσης αναβάτες της TSE, Mike Wiedemann στη 2η θέση και António Maio στην 5η, εξασφαλίζοντας ένα «κλείδωμα» της πρώτης πεντάδας για τις Ténéré.

Η 10η Ειδική Διαδρομή του Africa Eco Race (AER) ήταν μια κυκλική διαδρομή με εκκίνηση και τερματισμό στον καταυλισμό του Ouad Naga, περιλαμβάνοντας 25 χλμ. απλής διαδρομής liaison και μια χρονομετρημένη Ειδική 445 χλμ. με μαλακή άμμο και πολλαπλές διελεύσεις αμμόλοφων. Η τελευταία μεγάλη Ειδική Διαδρομή του ράλι παραδοσιακά είναι το σημείο όπου στο παρελθόν έχουν κριθεί νίκες και ήττες, και για άλλη μια φορά φαίνεται πως έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο πρώην αναβάτης MXGP Paulin, που συμμετέχει στο πρώτο του AER στην κατηγορία μοτοσυκλετών μετά τη νίκη του στην έκδοση του 2024 στην κατηγορία αυτοκινήτων, πραγματοποίησε μέχρι στιγμής την κορυφαία εμφάνιση του ράλι, κατακτώντας μια εντυπωσιακή νίκη με την Ténéré 700 Rally. Η διαφορά νίκης του 35χρονου ήταν 8 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα, γεγονός που τον έφερε από την 3η θέση στην κορυφή της γενικής κατάταξης. Αυτό σημαίνει ότι προηγείται με διαφορά ενός λεπτού και 25 δευτερολέπτων, με μόλις μία χρονομετρημένη Ειδική 102 χλμ. να απομένει και να μετρά στο τελικό αποτέλεσμα.

Ο συναθλητής του, Botturi, επέστρεψε επίσης στο βάθρο, συνεχίζοντας την αντεπίθεσή του μετά από ένα τεχνικό πρόβλημα στην 4η ΕΔ που του κόστισε πάνω από μία ώρα. Ο έμπειρος Ιταλός τερμάτισε την Ειδική 12 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πίσω από τον Paulin και πλέον βρίσκεται 7ος στη γενική κατάταξη.

Ο επικεφαλής του ράλι μετά την 9η ΕΔ, ο αναβάτης της ομάδας TSE Gallas, διέψευσε για άλλη μια φορά την έλλειψη εμπειρίας του, με τον Γερμανό να αγωνίζεται μόλις στο τρίτο του rally raid, τερματίζοντας 4ος στην Ειδική και χάνοντας 14 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα από τον Paulin. Αυτό τον έριξε στη 2η θέση της γενικής, αλλά με μόλις ένα λεπτό και 25 δευτερόλεπτα να χωρίζουν τους δύο και με διαφορά άνω των 20 λεπτών από τον 3ο, παραμένει ξεκάθαρα μέσα στη μάχη για τη νίκη.

Αποδεικνύοντας την κυριαρχία των Ténéré απέναντι στους μονοκύλινδρους αντιπάλους των 450 κ.εκ., όχι μόνο «κλείδωσαν» την πρώτη πεντάδα της Ειδικής, αλλά με τους Paulin και Gallas 1ο και 2ο αντίστοιχα, και τους Wiedemann 4ο, Maio 5ο και Botturi 7ο στη γενική κατάταξη, υπάρχουν 5 αναβάτες μέσα στους 7 πρώτους συνολικά. Παράλληλα, κατέχουν τις θέσεις 1-2-3-4 στην κατηγορία +650 κ.εκ.

Η 11η Ειδική Διαδρομή του AER βλέπει τον καταυλισμό να μετακινείται από το Ouad Naga και να περνά τα σύνορα προς την Σενεγάλη, με κατεύθυνση το Mpal. Περιλαμβάνει μια μεγάλη απλή διαδρομή liaison 343 χλμ. μέχρι την εκκίνηση της Ειδικής και στη συνέχεια μια μειωμένη χρονομετρημένη διαδρομή μόλις 102 χλμ., με πολλή μαλακή άμμο και βλάστηση. Παρά το μικρό μήκος της, θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική λόγω της δύσκολης πλοήγησης και των πολλών διαφορετικών μονοπατιών. Είναι η τελευταία Ειδική που μετρά στη γενική κατάταξη και αναμένεται να αποτελέσει ένα ιδανικό φινάλε για το ράλι, με τα πάντα να κρίνονται εκεί, καθώς η τελική Ειδική, μια διαδρομή κατά μήκος της παραλίας προς την Lac Rose στο Dakar, θεωρείται παρέλαση για τους αναβάτες.

Gautier Paulin – 1ος Γενικής – 38h05m11s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Σήμερα ήταν μια εντυπωσιακή Ειδική. Ένιωθα πολύ καλά πάνω στη μοτοσυκλέτα και μπορούσα να πιέσω. Είχα μια μικρή στιγμή στην αρχή, μια υπενθύμιση του πόσο δύσκολοι μπορούν να είναι οι αμμόλοφοι της Μαυριτανίας, αλλά ειλικρινά, μόλις μπήκα στον ρυθμό μου, μπορούσα να “σερφάρω” πάνω τους με την Ténéré. Αυτό μου επέτρεψε να κερδίσω χρόνο στη γενική κατάταξη και το να πάρω για πρώτη φορά το προβάδισμα στο ράλι είναι απίστευτο. Στα χαρτιά φαίνεται πως θα κριθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Kevin, αλλά στα rally raid όλα μπορούν να συμβούν, συν το ότι θα ανοίγω τη διαδρομή, κάτι που είναι μεγάλο μειονέκτημα. Απλώς απολαμβάνω αυτή την περιπέτεια και όποιος κερδίσει θα το αξίζει».

Alessandro Botturi – 7ος Γενικής – 39h54m05s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Ήταν άλλη μία σκληρή και απαιτητική Ειδική, αλλά την απόλαυσα πολύ. Είναι υπέροχο να επιστρέφω στο βάθρο και κατάφερα να κερδίσω κι άλλο χρόνο στη γενική. Παρότι δεν είμαι στη μάχη για τη νίκη, συνεχίζω να πιέζω όσο μπορώ, να βοηθάω τους συναθλητές μου και να απολαμβάνω το ράλι. Η επόμενη Ειδική είναι η τελευταία που μετρά στο συνολικό χρόνο και φαίνεται πως μας περιμένει μια επική μονομαχία ανάμεσα στον Gautier και τον Kevin. Τους εύχομαι και τους δύο καλή τύχη».

Kevin Gallas – 2ος Γενικής – 38h06m36s

Ténéré Spirit Experience

«Ήταν μια δύσκολη Ειδική. Έδωσα τα πάντα, αλλά άνοιγα τη διαδρομή, κάτι που προφανώς δεν είναι εύκολο. Κατάφερα να μείνω κοντά στους πρωτοπόρους, πράγμα που σήμαινε ότι έχασα λιγότερο χρόνο και τώρα ανυπομονώ για την τελευταία χρονομετρημένη Ειδική. Φαίνεται πως θα κριθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Gautier, και τι υπέροχη θέση να βρίσκομαι στο πρώτο μου AER. Ό,τι κι αν γίνει, ήταν ένα εξαιρετικό ράλι και ας κερδίσει ο καλύτερος».

Marc Bourgeois

Ténéré Yamaha Rally Team – Team Manager

«Τι Ειδική ήταν αυτή! Το να καταλαμβάνουμε τις 5 πρώτες θέσεις δείχνει πόσο καλή είναι η Ténéré. Ο Gautier έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση για να πάρει το προβάδισμα, ενώ ο Kevin έδειξε απίστευτη δύναμη χαρακτήρα και ωριμότητα για να παραμείνει στη μάχη. Ειλικρινά, και οι δύο ήταν καταπληκτικοί σε όλο το ράλι και αξίζουν τη νίκη, αλλά αυτό είναι rally raid και όλα μπορούν να συμβούν. Είμαι περήφανος για όλη την ομάδα και για όλους τους αναβάτες της TSE, και αύριο, όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι για την προσπάθειά μας. Τώρα πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι για να εξασφαλίσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

Αποτελέσματα 10ης ΕΔ:

Γενική Κατάταξη μετά τη 10η ΕΔ: