του Νεκτάριου Διατσίδη

Η Ténéré Yamaha Rally Team κυριάρχησε για ακόμη μία φορά, στην 8η ΕΔ του Africa Eco Race 2026, με τον Gautier Paulin να πραγματοποιεί μια εντυπωσιακή εμφάνιση και να κατακτά τη νίκη στην Ειδική Διαδρομή, τη δεύτερη του στον Αγώνα. Ο Kevin Gallas βρίσκεται 3ος στη γενική κατάταξη και είναι ο κορυφαίος αναβάτης της Yamaha, αφού ολοκλήρωσε την ΕΔ στην 6η θέση, ενώ ο Alessandro Botturi τερμάτισε 8ος. Για ακόμη μία φορά, υπήρχαν 5 Ténéré μέσα στην πρώτη εννιάδα.

Η Ténéré Yamaha Rally Team ξεκίνησε την 8η ΕΔ του Africa Eco Race (AER) με τον Gallas, που αγωνίζεται παράλληλα με την επίσημη ομάδα στο πλαίσιο του Ténéré Spirit Experience (TSE), να προηγείται στη γενική κατάταξη του Africa Eco Race 2026 με διαφορά 6 λεπτών και 12 δευτερολέπτων, μετά τη δεύτερη νίκη του σε Ειδική την προηγούμενη ημέρα. Την Τρίτη, οι αναβάτες αντιμετώπισαν ένα loop stage, που σήμαινε εκκίνηση και τερματισμό στον καταυλισμό της Aidzidine, με μόλις 14 χλμ απλής διαδρομής (liaison) και μια απαιτητική Ειδική 415 χλμ, η οποία περιλάμβανε πολλαπλές διελεύσεις από αμμόλοφους.

Ο Paulin, πρώην αναβάτης του MXGP και πέντε φορές νικητής του MXoN, συμμετέχει στο πρώτο του AER στην κατηγορία μοτοσυκλέτας, αφού είχε κερδίσει την έκδοση του 2024 στην κατηγορία αυτοκινήτων. Ο 35χρονος διέψευσε την έλλειψη εμπειρίας του στο roadbook, οδηγώντας μόνος του για μεγάλα διαστήματα της Ειδικής και κινούμενος με απίστευτο ρυθμό μέσα στην έρημο με την Ténéré 700 Rally. Είχε μια εξαιρετική εμφάνιση παρά τους ισχυρούς ανέμους και τις αμμοθύελλες που έκαναν την πλοήγηση ακόμη πιο δύσκολη, ολοκλήρωσε την ειδική σε τέσσερις ώρες, 57 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα, κατακτώντας τη νίκη με διαφορά δύο λεπτών και 34 δευτερολέπτων. Ήταν η δεύτερη νίκη του σε Ειδική στον Αγώνα και σήμαινε ότι μια Ténéré είχε κερδίσει τις 5 από τις 8 Ειδικές που έχουν διεξαχθεί μέχρι στιγμής. Ο Γάλλος αναβάτης ανεβαίνει στην 4η θέση της γενικής κατάταξης, μόλις 16 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρωτοπόρο και παραμένει δυνατά στη διεκδίκηση της νίκης.

Συμμετέχοντας μόλις στο τρίτο του rally raid, ο Gallas εντυπωσίασε ξανά, καθώς είχε το δύσκολο έργο να ανοίξει την Ειδική. Παρά ένα μικρό λάθος στην αρχή, οδήγησε εξαιρετικά και τερμάτισε 6ος, λιγότερο από 25 λεπτά πίσω από τον Paulin και πλέον είναι 3ος στη γενική κατάταξη, 13 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή.

Ο έμπειρος Ιταλός Botturi, που αντιμετώπισε ένα τεχνικό πρόβλημα στην 4η ΕΔ και έχασε πάνω από μία ώρα, γεγονός που ουσιαστικά τον έθεσε εκτός μάχης για τη νίκη, επικεντρώνεται ανιδιοτελώς στο να βοηθά τους συναθλητές του αντί να κυνηγά την προσωπική του διάκριση. Ο 50χρονος τερμάτισε λιγότερο από 3 λεπτά πίσω από τον Gallas στην 8η θέση και ανεβαίνει μία θέση στη γενική κατάταξη, όντας πλέον 8ος.

Για ακόμη μία φορά, και οι υπόλοιποι αναβάτες του TSE είχαν μια πολύ καλή ημέρα, με τον Mike Wiedemann (5ος γενικής) από την Γερμανία να τερματίζει 6ος και τον έξι φορές τερματίσαντα στο Dakar, António Maio (7ος γενικής) από την Πορτογαλία, να ολοκληρώνει 9ος. Αυτό σημαίνει ότι πλέον υπάρχουν 5 Ténéré μέσα στην πρώτη οκτάδα της γενικής κατάταξης, αποδεικνύοντας όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα των δικύλινδρων adventure μοτοσυκλετών, αλλά και την αντοχή τους σε μερικά από τα πιο σκληρά εδάφη του πλανήτη.

Η 9η ΕΔ του AER είναι ακόμη μία δύσκολη Ειδική, καθώς ο καταυλισμός, μετά από δύο νύχτες στην Aidzidine, μετακινείται προς την Ouad Naga. Υπάρχουν 65 χλμ απλών διαδρομών και μια απαιτητική Ειδική 426 χλμ, όπου οι αναβάτες θα αντιμετωπίσουν ξανά περισσότερους αμμόλοφους, καθώς και πετρώδη μονοπάτια, καμηλόχορτο και μαλακή άμμο.

Gautier Paulin – 4ος Γενικής – 28h50m37s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Ήταν καταπληκτικό! Τι Ειδική Διαδρομή, το απόλαυσα πραγματικά. Ήταν δύσκολο και το να οδηγείς μόνος σου εδώ στην Μαυριτανία δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά το τοπίο είναι εντυπωσιακό και λατρεύω απόλυτα να οδηγώ την Ténéré 700 Rally στους αμμόλοφους. Μόλις βρεις τον ρυθμό σου, δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο. Είμαι πολύ χαρούμενος με την πλοήγησή μου σήμερα, καθώς δεν έκανα ούτε ένα λάθος και μπόρεσα να πιέσω. Η δεύτερη νίκη μου σε Ειδική είναι υπέροχο συναίσθημα, αν και δεν σκέφτομαι τη γενική κατάταξη. Εστιάζω απλώς σε κάθε Ειδική ξεχωριστά. Αύριο θα ανοίξω την Ειδική Διαδρομή, οπότε θα οδηγώ ξανά μόνος μου για μεγάλα διαστήματα και αυτό θα είναι μια πραγματική δοκιμασία των ικανοτήτων μου στην πλοήγηση, που ακόμη μαθαίνω. Θα πιέσω όσο περισσότερο μπορώ και ελπίζω να το απολαύσω όσο και σήμερα».

Kevin Gallas – 3ος Γενικής – 28h47m39s

Ténéré Spirit Experience

«Ήταν ακόμη μία καλή Ειδική. Έχασα λίγο χρόνο στην αρχή κάνοντας ένα μικρό λάθος με το roadbook, αλλά μετά βρήκα τον Gautier και επέστρεψα στη σωστή διαδρομή, αρχίζοντας να κερδίζω χρόνο. Η Ténéré δεν έχει παρουσιάσει κανένα πρόβλημα σε όλο τον Αγώνα και σήμερα ήταν ξανά εξαιρετική. Απολαμβάνω πραγματικά το πρώτο μου AER μέχρι στιγμής. Αύριο είναι άλλα μια δύσκολη Ειδική, αλλά θα ξεκινήσω από την 6η θέση, που είναι ιδανική για να προσπαθήσω να επιτεθώ στους πρωτοπόρους, οπότε θα τα δώσω όλα και ελπίζω να κλείσουμε τη διαφορά από την κορυφή».

Alessandro Botturi – 8ος Γενικής – 30h29m15s

Ténéré Yamaha Rally Team

«Ήταν μια μακριά και δύσκολή Ειδική. Ήταν μια τυπική Ειδική της Μαυριτανίας, με πολλούς αμμόλοφους, ύπουλη μαλακή άμμο και εξαιρετικά απαιτητική πλοήγηση. Είμαι εκτός μάχης για τη νίκη, οπότε, παρότι πιέζω όσο μπορώ, προσπαθώ επίσης να εστιάζω στο να βοηθάω τους συναθλητές μου και μέχρι στιγμής κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αύριο είναι άλλη μία μεγάλη και δύσκολη ημέρα, αλλά βρισκόμαστε μόλις λίγο πάνω από 2,000 χλμ από τον τερματισμό στην Lac Rose στο Dakar, οπότε θα συνεχίσουμε να παλεύουμε και να προσπαθούμε να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα».

Marc Bourgeois

Ténéré Yamaha Rally Team – Team Manager

«Τι οδήγηση από τον Gautier. Ήταν μια πραγματικά δύσκολη Ειδική και το μεγαλύτερο μέρος της το έκανε μόνος του. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ακόμη μαθαίνει πώς να πλοηγείται στα rally raid, αυτό ήταν εντυπωσιακό και ο ρυθμός του με την Ténéré 700 Rally είναι εκπληκτικός. Ήταν άλλη μία καλή εμφάνιση από τον Kevin. Εντυπωσιάζει πραγματικά τους πάντες με τις ικανότητές του και την τακτική του σκέψη, και βρίσκεται σε πολύ δυνατή θέση για να επιτεθεί και να ξαναπάρει την πρωτοπορία στην 9η Ειδική. Ο Botturi κάνει καταπληκτική δουλειά· όχι μόνο συνεχίζει να κερδίζει χρόνο στη γενική κατάταξη, αλλά χρησιμοποιεί και την εμπειρία του για να βοηθά τους συναθλητές του. Όλοι οι αναβάτες του TSE κάνουν την ομάδα περήφανη και το να βλέπουμε 5 από τις Ténéré μας στην πρώτη οκτάδα δείχνει πόσο σκληρά έχει δουλέψει η ομάδα και πόσο καλή είναι η μοτοσυκλέτα και οι αναβάτες. Απομένουν ακόμη τέσσερις Ειδικές και είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε μέχρι τη γραμμή τερματισμού στο Dakar».

Αποτελέσματα 8ης ΕΔ:

Γενική Κατάταξη μετά την 8η ΕΔ: