του Δημήτρη Διατσίδη

Στον δεύτερο αγώνα του Yamaha R7 European Cup SuperFinale, που διεξήχθη στο Bol d’Or – τον τελικό γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αντοχής FIM – ο Marco Diaz Monteagudo πέτυχε μια συγκλονιστική κίνηση της τελευταίας στιγμής στην τελική στροφή, παίρνοντας τη νίκη μπροστά από τον Devis Bergamini και τον Ioannis Peristeras, και εξασφαλίζοντας τον Τίτλο με μόλις έναν βαθμό διαφορά. H Ελληνική σημαία υψώθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο θεσμό αυτό!

Το επίσημο δελτίο τύπου της Yamaha συνεχίζει ως εξής: Το Σάββατο, οι αναβάτες του Yamaha R7 European Cup SuperFinale βρέθηκαν ξανά κάτω από τον λαμπερό ήλιο και θερμοκρασίες πίστας στους 40° C στο Circuit Paul Ricard για τον 2ο αγώνα, μετά το συναρπαστικό 1ο Αγώνα της Παρασκευής. Στη βαθμολογία προηγούνταν οι πρώην συμμετέχοντες στο FIM R3 bLU cRU World Cup, Peristeras και Bergamini, με τον Diaz Monteagudo από την Ισπανία τρίτο.

Τα πάντα κρίνονταν την Κυριακή, καθώς το άθροισμα των δύο αγώνων έδινε το τελικό αποτέλεσμα. Οι δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι του Bol d’Or, όπως και το παγκόσμιο κοινό μέσω του Yamaha Racing YouTube channel, παρακολούθησαν έναν ακόμα θεαματικό αγώνα.

Από την εκκίνηση κιόλας, δημιουργήθηκε ένα γκρουπ δέκα αναβατών που ξέφυγε, με τη μάχη στην κορυφή να αλλάζει συνεχώς χέρια σχεδόν σε κάθε στροφή. Η Mistral Straight με το slipstream δεν άφηνε περιθώρια για απόδραση, παρότι χρησιμοποιούνταν η σικέιν.

Όλα έδειχναν πως η μάχη για τη νίκη θα παιζόταν ανάμεσα στον Έλληνα Peristeras και τον Ιταλό Bergamini, που αντάλλασσαν συνεχώς θέσεις στην πρωτοπορία, δύο γύρους πριν το τέλος. Όμως ένα λάθος του Peristeras τον έριξε στην έβδομη θέση.

Στον τελευταίο γύρο οι μάχες σώμα με σώμα έκοβαν την ανάσα. Ο Bergamini βγήκε πρώτος από τη Mistral Straight chicane και φαινόταν το φαβορί για τον Τίτλο. Όμως, όπως και στον 1ο Αγώνα, όλα κρίθηκαν στην τελευταία στροφή. Ο Diaz Monteagudo επιτέθηκε την κατάλληλη στιγμή, πήρε την πρωτοπορία και κέρδισε στο sprint ως τη γραμμή τερματισμού, πανηγυρίζοντας τη νίκη στον δεύτερο αγώνα μπροστά από τον Bergamini και τον Έλληνα Konstantinos Mavropoulos.

Οι 25 βαθμοί της νίκης, μαζί με τους 16 από την τρίτη θέση του Race 1, έδωσαν στον Diaz Monteagudo 41 βαθμούς και τον Τίτλο με τη μικρότερη δυνατή διαφορά. Ο Bergamini, με δύο δεύτερες θέσεις, συγκέντρωσε επίσης 40 βαθμούς, ενώ ο Peristeras, που τερμάτισε πέμπτος, κατέκτησε την τρίτη θέση με 36 βαθμούς.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Diaz Monteagudo – που σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο του αγώνα – κατέκτησε το μεγάλο έπαθλο, μια ολοκαίνουργια Yamaha R7. Ο Bergamini και ο Peristeras έλαβαν κουπόνια GYTR performance parts από το δίκτυο GYTR PRO SHOP της Yamaha, ενώ επιπλέον ο Diaz Monteagudo παρέλαβε ένα σετ αγωνιστικών ελαστικών Pirelli, ο Bergamini ένα πίσω ελαστικό και ο Peristeras ένα εμπρός.

Οι τρεις αναβάτες έλαβαν τα έπαθλά τους στο βάθρο από τον Eric De Seynes (Chairman of the Supervisory Board, Yamaha Motor Europe), τον Andrea Dosoli (Division Manager, Motorsport Division, Yamaha Motor Europe) και τον Niccolò Canepa (Road Racing Sporting Manager, Motorsport Division, Yamaha Motor Europe), μπροστά σε χιλιάδες ενθουσιώδεις θεατές. Ήταν το ιδανικό φινάλε για το επικό Yamaha R7 European Cup SuperFinale 2025.

____________________________________________________________________________________

Εδώ να αναφέρουμε και το πως είδαμε τον Αγώνα από τις οθόνες και τι μας είπαν οι εμπλεκόμενοι Έλληνες.

Ο 20χρονος Περιστεράς και πάλι έχανε στις ευθείες, όταν προηγείτο, ενώ ήταν μπροστά στο μεγαλύτερο μέρος του Αγώνα. Στις ευθείες με το slipsteam οι άλλοι οδηγοί περνούσαν και πάλι μπροστά, αλλά ο Περιστεράς οδηγούσε φοβερά στις στροφές και έπαιρνε και πάλι την πρωτοπορία.

Ο 16χρονος Μαυρόπουλος οδήγησε και αυτός τον αγώνα και ήταν στις μάχες του βάθρου. Στον προτελευταίο γύρο όμως δεν φύλαξε τον συμπατριώτη του στην επίμαχη φάση και ευτυχώς από την επαφή τους δεν έπεσαν και οι δύο, αλλά μόνο ο Περιστεράς έχασε πολύ έδαφος και έμεινε 7ος. Σημείωσε στον τελευταίο γύρο τον 2ο ταχύτερο γύρο της ημέρας, αλλά ανέβηκε μέχρι την 5η θέση, ενώ αν τερμάτιζε 3ος, που φαινόταν ότι θα μπορούσε σχετικά άνετα να το κάνει, θα ισοβαθμούσε στην πρώτη θέση με τον Ισπανό και θα ακούγαμε τον Εθνικό μας ύμνο, έχοντας τον Πρωταθλητή Ευρώπης.

Από την πλευρά της ομάδας του Περιστερά ακολούθησε αναφορά στη Διεύθυνση του Αγώνα για την επιθετική οδήγηση του Μαυρόπουλου, την οποία συμμερίστηκαν και ο Bergamini και ο Monteagudo. To θέμα έκλεισε εκεί με κακή ατμόσφαιρα στην Ελληνική συνολική αποστολή και τον λιγότερο έμπειρο σε τέτοιες μάχες Κωνσταντίνο να έχει βοηθήσει εμμέσως τον Ισπανό να πάρει τον Τίτλο, βέβαια ανεβαίνοντας και ο ίδιος στο βάθρο του 2ου Αγώνα και παίρνοντας τελικά την 4η θέση της βαθμολογίας, κάτι που είναι σημαντικό για την ηλικία του.

Στις δηλώσεις του ο Γιάννης Περιστεράς ανέφερε: “Ο Κωνσταντίνος οδηγούσε πολύ επιθετικά σε όλον τον Αγώνα και όχι μόνο σε εκείνη τη στιγμή που ακουμπήσαμε. Αυτό το κτύπημα ήταν ο λόγος που έχασα τον Τίτλο. Οδήγησα πάνω από το 100% σε όλη τη διάρκεια του Αγώνα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω διαφορά και με περνούσαν στην ευθεία, αναγκάζοντάς με να οδηγώ πέρα από τα όρια στις στροφές. Ήταν στενάχωρο γιατί όλο το τριήμερο τον βοήθησα με συμβουλές και για τις γραμμές και για τους αντιπάλους. Αλλά έτσι είναι οι αγώνες…”

Μέχρι τη στιγμή που γράφτηκαν αυτές οι γραμμές δεν είχαμε δήλωση του Κωνσταντίνου Μαυρόπουλου.

Δείτε τα αποτελέσματα του 2ου Αγώνα αναλυτικά: Race2Results

Η τελική βαθμολογία του Τελικού: YamahaR7EuropeanCupCombinedresults