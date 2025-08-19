του Δημήτρη Διατσίδη

O θρυλικός Αγώνας Isle of Man TT έχει στην ιστορία του πάρα πολλούς θανάτους, 269 στο σύνολο από το 1907 που ξεκίνησε να γίνεται ο Αγώνας στους δρόμους του νησιού στην Μεγάλη Βρετανία. Από αυτούς 155 θάνατοι καταγράφηκαν μέσα στον κύριο Αγώνα και αφορούν αγωνιζόμενους, ενώ στο σύνολο των 269 περιλαμβάνονται και οι θάνατοι στον “βοηθητικό” Αγώνα Manx TT, αλλά και θάνατοι κριτών κάποιες σπάνιες φορές. Δυστυχώς όμως ο πρώην αναβάτης αγώνων ταχύτητας Ben Wylie, που δεν είχε κάποιο σοβαρό ατύχημα στο Isle of Man TT, έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία 42 ετών.

Ο Wylie, ενεπλάκη σε σύγκρουση με ένα βαν ενώ οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα του στο Audlem του Cheshire, στις 6 Αυγούστου, όπως αναφέρει το Belfast News Letter.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Cheshire, στο σημείο έσπευσαν διασώστες, ωστόσο ο Wylie διαπιστώθηκε νεκρός επί τόπου.

Ο 40χρονος οδηγός του βαν συνελήφθη με την υποψία πρόκλησης θανάτου λόγω επικίνδυνης οδήγησης, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση. Η αστυνομία απευθύνει έκκληση για αυτόπτες μάρτυρες και για υλικό από κάμερες οχημάτων (dashcam).

Η καριέρα του Wylie στο Isle of Man TT διήρκεσε από το 2009 έως το 2018, με το καλύτερο αποτέλεσμά του να είναι η 7η θέση στον δεύτερο Αγώνα Supersport το 2011.

Πέρα από το TT, συμμετείχε και σε Αγώνες σε κλειστές πίστες, όπως στο British Championship στις κατηγορίες National Superstock και Supersport, καθώς και στο Endurance World Championship.

Ο Wylie ήταν συνιδρυτής της επιχείρησης Stoke-on-Trent, μιας αντιπροσωπείας και του συνεργείου μοτοσυκλετών Moto Hub, μαζί με τον επίσης αναβάτη Sam West. Ο West συνεχίζει να αγωνίζεται το 2025, με την Moto Hub ως χορηγό της ομάδας του.

«Με τον Ben, τον συνέταιρό μου στην Moto Hub, γνωριστήκαμε πριν από 10 χρόνια στο Μακάο και συνεργαζόμασταν καθημερινά εδώ και πάνω από 5 χρόνια», έγραψε ο West σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως μετέδωσε το Belfast News Letter.

«Έχουμε ζήσει πάρα πολλά αυτά τα χρόνια – ταξίδια, βόλτες, αγώνες, σούζες, ήπιαμε ανεύθυνες ποσότητες μπύρας και μετά ακόμα περισσότερη μπύρα, είχαμε φανταστικές βραδιές έξω και μοιραστήκαμε μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου».

«Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν όσα έχουμε ζήσει μαζί – και κανείς άλλος δεν θα τα μάθει ποτέ – αλλά εγώ δεν θα τα ξεχάσω ποτέ».

Δυστυχώς όμως ο δρόμος αποδεικνύεται και πάλι πολύ πιο επικίνδυνος και από τον πιο επικίνδυνο αγώνα, το Isle of Man TT και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι συλλυπητήρια στην οικογένειά του και σε όλη την αγωνιστική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας.