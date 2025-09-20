του Δημήτρη Διατσίδη

Ένας νέος σχεδιασμός για το εμβληματικό τρόπαιο του MotoGP, παρουσιάστηκε επί σκηνής της εκδήλωσης Hall of Fame ως μέρος των εορτασμών. Ο Πύργος των Πρωταθλητών εκπροσωπεί τις αξίες του πιο συναρπαστικού αθλήματος στον κόσμο και, όπως και η εποχή του αθλήματος, ο νέος Πύργος αποτελεί εξέλιξη του προηγούμενου.

Η βάση από αλουμίνιο με κεραμική επίστρωση στηρίζει τον «Πύργο των Πρωταθλητών», μια κάθετη στήλη από ανοξείδωτα πλακίδια με τα 76 ονόματα όλων των Παγκόσμιων Πρωταθλητών μέχρι σήμερα. Κάθε πλακίδιο – σχεδιασμένο με την κλίση ενός αναβάτη στις στροφές – χωρίζεται σε δύο μέρη: μια ματ πλευρά με το όνομα του αναβάτη και μια γυαλιστερή πλευρά με το έτος, τον κατασκευαστή και τον αριθμό.

Το τρόπαιο αποτελεί σύμβολο του MotoGP και θα παραμείνει έτσι για πολλά χρόνια – με χώρο για μελλοντικούς Πρωταθλητές ώστε να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

ΠΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ:

Ένα τολμηρό σύμβολο του MotoGP™: Συνδέει θρύλους του παρελθόντος με τους ατρόμητους αναβάτες του σήμερα, εκπροσωπώντας το παλαιότερο πρωτάθλημα μηχανοκίνητου αθλητισμού στον κόσμο.

Σχεδιασμός με νόημα: Εμπνευσμένο από τα οπτικά χαρακτηριστικά του MotoGP, τα πλακίδια σε σχήμα παραλληλογράμμου παραπέμπουν στο γράμμα “Μ” του λογοτύπου, συνδυάζοντας ματ και γυαλιστερά φινιρίσματα για την αποτύπωση του ονόματος και των επιτευγμάτων κάθε αναβάτη.

Φτιαγμένο από ταχύτητα, χαραγμένο στην κληρονομιά: Κάθε πλακίδιο από ανοξείδωτο ατσάλι φέρει το όνομα κάθε Παγκόσμιου Πρωταθλητή MotoGP™ από το 1949, με χώρο διαθέσιμο για τους Πρωταθλητές του μέλλοντος.

Ζωντανή παράδοση: Κάθε χρόνο, ο νέος Παγκόσμιος Πρωταθλητής προσθέτει το όνομά του στον πύργο κατά τη διάρκεια της τελετής των MotoGP™ Awards και λαμβάνει ένα αντίγραφο ως αναμνηστικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος

14 κιλά

Ύψος

72.5 εκ.

Διάμετρος

30 εκ.

Κατασκευή

Έτος 2025 – Από το GARCIAROJALS Studio

Πλακίδιο

171.36 γραμμάρια

Υλικό

Ανοξείδωτο ατσάλι

Υλικό βάσης: Αλουμίνιο