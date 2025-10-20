του Νεκτάριου Διατσίδη

Η τελευταία ημέρα της σεζόν του WorldSBK έκρινε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υπέρ του Toprak Razgatlioglu. Η ομάδα ROKiT BMW Motorrad WorldSBK κατέκτησε διαδοχικούς Tίτλους, αλλά μετά από ένα δραματικό ατύχημα στον Αγώνα Superpole, ο Τούρκος σούπερ σταρ έπρεπε να περιμένει μέχρι τον 2ο Αγώνα για να επιβεβαιωθεί ο Τίτλος του.

Στιγμιότυπα Αγώνα Superpole

Ο πρώτος γύρος του Αγώνα είχε το πιο έντονο σημείο ολόκληρης της σεζόν. Έχοντας πάρει την εκκίνηση, ο Razgatlioglu προηγήθηκε στη στροφή 1, αλλά στη στροφή 5 υπήρξε επαφή με τον βασικό του αντίπαλο για τον τίτλο. Ο Bulega, έχοντας την εσωτερική γραμμή, συγκρούστηκε με τον Razgatlioglu, και ο Τούρκος αναβάτης εγκατέλειψε στα χαλίκια.

Ο Bulega, τιμωρήθηκε με ποινή μεγαλύτερου γύρου για ανεύθυνη οδήγηση, την οποία εκτέλεσε αμέσως, αλλά το τέμπο του ήταν τέτοιο που δεν έχασε ποτέ την πρωτοπορία και οδήγησε μπροστά σε όλους τους γύρους, κατακτώντας την 13η νίκη του στη σεζόν.

Χρησιμοποιώντας το πιο μαλακό ελαστικό SCQ, ο Bautista ανέβηκε από την τρίτη σειρά της εκκίνησης και τερμάτισε στο βάθρο, σε ένα 1-2 της Aruba.it Racing – Ducati. Η 3η θέση του Andrea Iannone ήταν το πρώτο βάθρο για την Team Pata Go Eleven από τον εναρκτήριο γύρο στο Phillip Island.

Στον πρώτο γύρο του Αγώνα, υπήρξε σύγκρουση που έθεσε εκτός αγώνα το δίδυμο της Yamaha, Remy Gardner και Jonathan Rea, στη στροφή 3.

Αποτελέσματα Αγώνα Superpole

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +4.055s

3. Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven) +5.236s



Στιγμιότυπα 2ου Αγώνα

Ξεκινώντας από τη 10η θέση στο grid, λόγω του μηδενισμού στον Αγώνα Superpole, ο Razgatlioglu πέρασε στην 8η θέση από τον πρώτο γύρο, μπήκε στην εξάδα στον επόμενο, και από εκεί και πέρα είχε έναν υπομονετικό αγώνα. Πρώτα πέρασε τον Alex Lowes, μετά τον Xavi Vierge, και τέλος τον Andrea Locatelli, εξασφαλίζοντας την 3η θέση και τον Παγκόσμιο Τίτλο.



Στην τελευταία του εμφάνιση με την ομάδα Aruba.it Racing – Ducati, ο Alvaro Bautista #19 πήρε αμέσως τον έλεγχο του Αγώνα επιτιθέμενος στον συναθλητή του. Προηγήθηκε για έναν γύρο πριν ο Bulega περάσει μπροστά και ανοίξει διαφορά 1.7 δευτερολέπτων μέχρι τον τερματισμό.

Η μάχη για την 4η θέση κρίθηκε στον τελευταίο γύρο, με τον Locatelli (Pata Maxus Yamaha) να προσπερνά τον Vierge (Honda HRC) και να τον κρατά πίσω του με λιγότερο από ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Ο Vierge έκλεισε τη θητεία του στην Honda με τρεις τερματισμούς στην πεντάδα.

Στον προτελευταίο γύρο, ο Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) δέχθηκε έντονη πίεση από τον Andrea Iannone (Team Pata Go Eleven), αλλά ο Ιταλός έκανε λάθος στη στροφή 1 και η μάχη τελείωσε εκεί.

Η 8η θέση σηματοδότησε το καλύτερο Σαββατοκύριακο του Tarran Mackenzie (MGM BONOVO Racing) στο WorldSBK, με τρεις τερματισμούς στην δεκάδα.



Στιγμιότυπα Πρωταθλήματος

Ο Razgatlioglu κατέκτησε τον Τίτλο του WorldSBK με διαφορά 13 βαθμών από τον Bulega.

Ο Bautista, με 8 συνεχόμενα βάθρα, τερμάτισε 3ος στη γενική, μπροστά από τον Locatelli.

Το hat-trick νικών του Bulega έδωσε στην Ducati τον Τίτλο στους Κατασκευαστές.

Δηλώσεις Νικητών

1ος – Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati):

«Νιώθω καλά για αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά απογοητευμένος για τη σεζόν. Ο Toprak και η BMW έκαναν καλύτερη δουλειά και αξίζουν τον Τίτλο. Συγχαρητήρια σε αυτούς. Λυπάμαι για το περιστατικό το πρωί — προσπάθησα απλά να προσπεράσω και να κρατήσω τον ρυθμό μου. Πάντα αγωνιζόμασταν δυνατά και στα όρια. Ήταν απίστευτη σεζόν με βάθρα κάθε Σαββατοκύριακο αλλά σταθήκαμε άτυχοι. Έτσι είναι οι αγώνες και θα επιστρέψουμε δυνατότεροι».

2ος – Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati):

«Τερμάτισα και στους τρεις Αγώνες στο βάθρο, με δύο δεύτερες θέσεις σήμερα. Είμαι λίγο απογοητευμένος γιατί ένιωθα ότι μπορούσα να διεκδικήσω περισσότερα, αλλά υπό τις συνθήκες, αυτό ήταν το μέγιστο. Είμαι χαρούμενος γιατί έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό και απόλαυσα το Σαββατοκύριακο. Οι αγώνες, οι φίλαθλοι, και η παρουσία της οικογένειας και των φίλων μου το έκαναν ξεχωριστό. Ευχαριστώ όλους για τη στήριξη».

3ος και Πρωταθλητής WorldSBK – Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team):

«Είχαμε πτώση στη στροφή 5 στον Αγώνα Superpole αλλά παρέμεινα ήρεμος και συγκεντρώθηκα στον 2ο Αγώνα. Και κάναμε καλή δουλειά καθώς πήραμε τον Τίτλο. Η αρχή της σεζόν ήταν δύσκολη αλλά βελτιωνόμασταν σε κάθε αγώνα. Είμαι πραγματικά χαρούμενος που κατακτήσαμε τον Τίτλο στην τελευταία μου χρονιά με την BMW. Είναι ένα ωραίο δώρο πριν πάω στο MotoGP. Στον 2ο Αγώνα οδήγησα ήρεμα από τη 10η θέση. Ήξερα ότι δεν χρειαζόταν να ρισκάρω – απλώς να τερματίσω.

Ήταν μια φανταστική σεζόν. Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί πετύχαμε τον στόχο μας να πάρουμε το Πρωτάθλημα με την BMW. Δεν ήταν εύκολη χρονιά, γιατί στην αρχή δεν ήμασταν δυνατοί. Αγώνα με τον αγώνα όμως, βελτιωθήκαμε. Η ομάδα δούλεψε σκληρά και πάντα προσπαθούσε να μου δώσει καλύτερη μοτοσυκλέτα».

Αποτελέσματα 2ου Αγώνα

1. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati)

2. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) +1.793s

3. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) +6.339s

4. Andrea Locatelli (Pata Maxus Yamaha) +8.833s

5. Xavi Vierge (Honda HRC) +8.931s

6. Alex Lowes (bimota by Kawasaki Racing Team) +9.326s

Γρηγορότερος Γύρος: Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) 1’38.693s

Τελική Κατάταξη Πρωταθλήματος

1. Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) – 616 βαθμοί

2. Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) – 603

3. Alvaro Bautista (Aruba.it Racing – Ducati) – 337