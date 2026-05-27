του Δημήτρη Διατσίδη

Η Pramac Racing Limited ενισχύει τη διοικητική της δομή με τον διορισμό του Ross Brawn, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο συμβούλου του Διευθυντή Ομάδας Paolo Campinoti.

Η Pramac Racing Limited ανακοινώνει ότι ο Ross Brawn εντάχθηκε στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Σε αυτόν τον ρόλο, θα λειτουργεί ως στρατηγικός σύμβουλος του Διευθυντή Ομάδας Paolo Campinoti, φέρνοντας μαζί του τεράστια εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η καριέρα του Brawn στον μηχανοκίνητο αθλητισμό εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, κατά τις οποίες κατέκτησε συνολικά 22 παγκόσμιους Τίτλους — 11 Πρωταθλήματα Κατασκευαστών και 11 Πρωταθλήματα Οδηγών.

Ο διορισμός του αντικατοπτρίζει ένα κοινό αγωνιστικό υπόβαθρο και μια φιλοσοφία που ταιριάζει με τη θέση της Pramac Racing στο MotoGP.

Αυτή η προσθήκη ενισχύει ακόμη περισσότερο την οργανωτική δομή της εταιρείας, καθώς συνεχίζει την ανάπτυξή της στο κορυφαίο επίπεδο των αγώνων μοτοσυκλέτας.

PAOLO CAMPINOTI

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Pramac Racing Limited

«Είμαι πολύ περήφανος που καλωσορίζω τον Ross στην Pramac Racing. Πέρα από την εξαιρετική καριέρα και τα επιτεύγματά του στην Formula 1, ο Ross είναι ένας άνθρωπος με τον οποίο μοιράζομαι φιλία και αμοιβαίο σεβασμό εδώ και πολλά χρόνια. Πιστεύω ότι το όραμα, οι γνώσεις και η νοοτροπία νικητή που διαθέτει θα συμβάλουν σημαντικά στη συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη της Pramac Racing».

ROSS BRAWN

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Pramac Racing Limited

«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο της Pramac Racing Limited σε μη εκτελεστικό ρόλο. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ήταν πάντοτε θέμα ανθρώπων, ομαδικής δουλειάς και συνεχούς βελτίωσης, και ανυπομονώ να στηρίξω τον Paolo και την ομάδα, προσφέροντας όπου η εμπειρία μου μπορεί να φανεί χρήσιμη. Η Pramac έχει δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό οργανισμό με ισχυρό πνεύμα και φιλοδοξία, και χαίρομαι που θα αποτελέσω μέρος του μέλλοντός της».

Ο Ross Brawn θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες στην ιστορία της Formula 1. Ξεκίνησε την καριέρα του τη δεκαετία του 1970 ως μηχανικός στις ομάδες March και Williams, ενώ αργότερα εξελίχθηκε σε ειδικό της αεροδυναμικής και της στρατηγικής. Η μεγάλη του αναγνώριση ήρθε τη δεκαετία του 1990 με την ομάδα Benetton, όπου συνεργάστηκε στενά με τον Michael Schumacher και συνέβαλε στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων του 1994 και 1995.

Το 1997 ακολούθησε τον Schumacher στην Ferrari και έγινε ο βασικός «αρχιτέκτονας» της κυριαρχίας της ομάδας στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ως τεχνικός διευθυντής της Ferrari, ο Brawn ξεχώρισε για τις καινοτόμες στρατηγικές αγώνα, που χάρισαν στην Ιταλική ομάδα πέντε συνεχόμενα πρωταθλήματα οδηγών και έξι κατασκευαστών. Πολλοί τον αποκαλούσαν «μετρ της στρατηγικής», καθώς συχνά κέρδιζε αγώνες μέσω τακτικής και σωστής διαχείρισης pit stop.

Το 2009 πέτυχε ίσως το μεγαλύτερο θαύμα της καριέρας του. Μετά την αποχώρηση της Honda από την Formula 1, αγόρασε την ομάδα και δημιούργησε τη Brawn GP. Παρά τον περιορισμένο προϋπολογισμό, η ομάδα κατέκτησε αμέσως το Πρωτάθλημα Οδηγών με τον Jenson Button και το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, γράφοντας μία από τις πιο απίθανες ιστορίες στην ιστορία του αθλήματος.

Αργότερα, η ομάδα αγοράστηκε από την Mercedes και ο Brawn παρέμεινε επικεφαλής μέχρι το 2013, συμβάλλοντας στη δημιουργία των βάσεων για τη μελλοντική κυριαρχία της ομάδας. Από το 2017 έως το 2022 εργάστηκε ως Αθλητικός Διευθυντής της Formula 1, βοηθώντας στην ανάπτυξη νέων κανονισμών και στη βελτίωση του θεάματος. Συνολικά, η καριέρα του Ross Brawn συνδέεται με περισσότερους από 20 παγκόσμιους Τίτλους και θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.