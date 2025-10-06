του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Jose Antonio Rueda κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Moto3™ για το 2025, τέσσερις αγώνες πριν από το φινάλε της χρονιάς, ολοκληρώνοντας μια σεζόν γεμάτη εξαιρετικά αποτελέσματα και αξιοσημείωτη σταθερότητα με την KTM RC4. Ο 20χρονος κέρδισε το #1 πριν από το τέλος της τρίτης του χρονιάς στην κατηγορία, χαρίζοντας στην Red Bull KTM τον τέταρτο Τίτλο της στην κατηγορία από την ίδρυσή της το 2012.

Ο Rueda κατέκτησε την 1η θέση στην Mandalika για το Grand Prix Ινδονησίας, τον 18ο από τους 22 Γύρους, επιβεβαιώνοντας τον Τίτλο του, μετρώντας 9 νίκες και συνολικά 13 παρουσίες στο βάθρο μέχρι στιγμής τη φετινή σεζόν. Ο Ισπανός έχει μέχρι τώρα 58 εκκινήσεις σε Grand Prix της Moto3, όλες εντός της ομάδας Red Bull KTM Ajo.

Ο Jose Antonio εντάχθηκε στην ομάδα της Moto3™ στα τέλη του 2022, με μεγάλες προσδοκίες. Εκείνη τη χρονιά είχε κατακτήσει τόσο τον τίτλο του FIM JuniorGP όσο και το Red Bull MotoGP Rookies Cup, αποτυπώνοντας καθαρά το όνομά του στην κορυφή του “προθάλαμου” των Grand Prix.

Το 2023 ήταν η πρώτη πλήρης σεζόν του Rueda στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και ξεχώρισε με 12 τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα και ένα πρώτο βάθρο στο Grand Prix Καταλονίας. Το 2024 ήταν μια πιο δύσκολη χρονιά λόγω ασθένειας και τραυματισμών, όμως υπήρξε πρόοδος, με τρία ακόμη τρόπαια και την πρώτη του νίκη στο GP της Aragon.

Το 2025, ο Rueda ήταν ασταμάτητος όσον αφορά τη συνέπεια και τη δεξιοτεχνία του στους Αγώνες. Η αυτοπεποίθηση και η συνεργασία του με την KTM RC4 έκαναν συχνά τη διαφορά στους τελευταίους γύρους. Τα αποτελέσματά του στο νησί Lombok σφράγισαν τον Rueda ως τον τέταρτο Πρωταθλητή Moto3 για την ομάδα από το 2012, μετά τους Sandro Cortese, Brad Binder και Pedro Acosta.

Ο Rueda θα συνεχίσει την καριέρα του στα Grand Prix με την ομάδα Red Bull KTM Ajo και το 2026, ανεβαίνοντας ως rookie στην Moto2™, όπου ενδέχεται στο μέλλον να ακολουθήσει τα βήματα των Miguel Oliveira, Brad Binder, Pedro Acosta και άλλων, φτάνοντας μέχρι και το MotoGP. Μάλιστα ο 5 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Jorge Lorenzo – του οποίο το #99 χρησιμοποιεί ο Rueda – έδωσε ειδικά συγχαρητήρια στο νεαρό Πρωταθλητή!

Δηλώσεις

Jose Antonio Rueda:

«Απίστευτο. Ονειρεύομαι αυτή τη μέρα από τότε που ήμουν έξι ετών. Είναι δύσκολο να βρω τα κατάλληλα λόγια, αλλά θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου για όλα όσα έκαναν για μένα και για όσα μου έμαθαν για τη ζωή. Επίσης, όλους όσοι με βοήθησαν σε αυτή τη διαδρομή από την αρχή. Είμαι τόσο χαρούμενος αυτή τη στιγμή».

Niklas Ajo, Team Manager, Red Bull KTM Ajo:

«Τι χρονιά! Ήταν καταπληκτικό να παρακολουθούμε την πρόοδο του Jose Antonio αυτή τη σεζόν και φυσικά τα τελευταία δύο χρόνια. Ήταν ένα μακρύ πρότζεκτ για εμάς από το 2023 και η εξέλιξή του, όχι μόνο ως αναβάτης αλλά και ως άνθρωπος, ήταν απίστευτη. Είμαι τόσο χαρούμενος που ήμασταν μαζί σε αυτό το ταξίδι και, φυσικά, που θα συνεχίσουμε και στο μέλλον στην Moto2, όπου είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλη την ομάδα μας για την αδιάκοπη προσπάθεια και τον επαγγελματισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν του 2025. Επίσης, ευχαριστούμε θερμά όλους τους συνεργάτες μας σε αυτό το ταξίδι, ιδιαίτερα το KTM Management και την Red Bull. Είναι μεγάλη μας χαρά που αναπτύσσουμε ακόμη ένα σπουδαίο ταλέντο μέσω της KTM GP Academy».

Pit Beirer, KTM Motorsports Director:

«Πολλά συγχαρητήρια στον Jose Antonio, στον Niklas, στον Aki και σε όλη την ομάδα της Red Bull KTM Ajo για αυτόν τον Tίτλο στην Moto3, όπου κατακτήσαμε επίσης τους τίτλους Κατασκευαστών και Ομάδων, ολοκληρώνοντας ένα απόλυτο σερί φέτος. Ο Jose Antonio ήταν μια από τις μεγάλες μας ελπίδες και φέτος πραγματικά “εξερράγη” με τον τρόπο που όλοι περιμέναμε. Μπορεί πλέον να κοιτάξει προς την Moto2 και να ενταχθεί σε μια ομάδα ταλαντούχων αναβατών που ανέβηκαν σταδιακά με την KTM. Όλη αυτή η διαδικασία είναι εφικτή χάρη στις συνεργασίες με πολύτιμους εταίρους όπως η οικογένεια Ajo και η ομάδα τους, αλλά και επειδή οι μηχανικοί μας στο εργοστάσιο ξέρουν πώς να φτιάχνουν μία γρήγορη αγωνιστική μοτοσυκλέτα: τα φετινά αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι η KTM RC4 είναι η μοτοσυκλέτα που πρέπει να έχεις. Είναι μια περήφανη στιγμή για εμάς».