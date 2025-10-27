του Δημήτρη Διατσίδη

Χθες το πρωί, στο MotoGP της Μαλαισίας, κατά τη διάρκεια του γύρου αναγνώρισης της κατηγορίας Moto 3 στην Sepang, ο αναβάτης Noah Dettwiler ενεπλάκη σε ένα σοβαρό ατύχημα, με τον ήδη Πρωταθλητή της κατηγορίας Jose-Antoinio Rueda προφανώς να μην βλέπει και να μην αντιλαμβάνεται ότι ο συναθλητής του κινείτο αργά – κάτι που είναι θεμιτό και σύνηθες στον γύρο αναγνώρισης – και να πέφτει επάνω του με φουλ γκάζι και μεγάλη ταχύτητα.

Το αποτέλεσμα ήταν μια σφοδρή σύγκρουση με τις μοτοσυκλέτες σχεδόν να διαλύονται και τους δύο οδηγούς να κτυπούν. Μεταφέρθηκαν και οι δύο με δύο ιατρικά ελικόπτερα στο νοσοκομείο της Κουάλα Λουμπούρ και μετά από μερικές ώρες ανακοινώθηκε ότι ο Ισπανός δεν έχει κίνδυνο για τη ζωή του και πρέπει να διαχειριστούν οι γιατροί κάποια κατάγματα στο χέρι του και μια εγκεφαλική διάσειση.

Η ανησυχία εντάθηκε καθώς μέχρι το τέλος του Αγώνα δεν είχε ανακοινωθεί τίποτε επισήμως για τον 20χρονο Ελβετό. Λίγο αργότερα η ομάδα του ανακοίνωσε ότι θα χρειαστεί να υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ η κατάστασή του κρίνεται ακόμη σοβαρή.

“Βρίσκεται σε καλά χέρια” έγραψε η ομάδα CIP Green Power, η οποία παρακαλεί ευγενικά να υπάρχει ο κατάλληλος σεβασμός της ιδιωτικότητάς του. Δεν θα κοινοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή.

“Ο Noah είναι ένας πραγματικός μαχητής και ολόκληρη η ομάδα CIP Green Power βρίσκεται στο πλευρό του. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση το συντομότερο δυνατό.”

Ο συνάδελφός τους αναβάτης της Moto3, Angel Piqueras, εθεάθη να κάνει χειρονομίες πριν από το ατύχημα, προσπαθώντας να προειδοποιήσει τους αναβάτες που έρχονταν από πίσω ότι ο Dettwiler είχε επιβραδύνει λόγω κάποιου προβλήματος.

“Είδα τον αναβάτη που είχε σταματήσει στο κερμπ”, εξήγησε ο Piqueras. “Ήξερα ότι κάποιοι αναβάτες ερχόντουσαν από πίσω μου – και έλεγα, “σταμάτα”, προσπαθούσα να βοηθήσω, να προσπαθήσω να αποφύγω οποιαδήποτε επαφή ή οποιοδήποτε ατύχημα. Νομίζω ότι ο Rueda δεν είδε το χέρι μου. Αρκετά δύσκολο να το δει εκεί.”

Το ερώτημα που τέθηκε στο #motogpworldpaddock είναι το αν έπρεπε να ξεκινήσει ο Αγώνας κάτω από αυτές τις συνθήκες για τη μικρή κατηγορία, ειδικά με τους συναθλητές των δύο να μην έχουν καμία ενημέρωση μέχρι εκείνη την ώρα για την κατάστασή τους. Ένα άλλο θέμα που τέθηκε αργότερα είναι η κατάργηση του 10λεπτου Ζεστάματος για τις δύο μικρότερες κατηγορίες, γεγονός που μάλλον ώθησε τον Rueda να χρειάζεται να δοκιμάσει κάτι στην μοτοσυκλέτα του. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής Pecco Bagnaia δήλωσε ότι πρέπει να επιστρέψει το Ζέσταμα στις μικρότερες κατηγορίες, ώστε να φθάνουν στην εκκίνηση πολύ πιο έτοιμοι και να μην χρειάζονται πειραματισμούς στο γύρο παρατήρησης.

Ελπίζουμε η Επιτροπή Ασφαλείας του MotoGP να ακούσει τους οδηγούς και να μην έχουμε στο μέλλον τόσο σοβαρά, αλλά και “ανόητα” ατυχήματα.

Τη δεκαετία του ’90 είχε γίνει ένα αντίστοιχο ατύχημα στην πίστα της Τρίπολης στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας, όταν ο Άρης Γκιζίνος είχε εμβολίσει τον Γιάννη Μπούστα στο τέλος του γύρου προθέρμανσης, στη 10η στροφή, αλλά ευτυχώς τότε και οι δύο οδηγοί γλύτωσαν χωρίς τραυματισμό