του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Τούρκος αναβάτης αποχαιρετά το WorldSBK με 3 Τίτλους και μια ανεξίτηλη παρακαταθήκη

Ο Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MOTUL FIM Superbike 2025, φτάνοντας στον τρίτο του Παγκόσμιο Τίτλο στην καριέρα του και δεύτερο με την BMW, λίγο πριν την αναμενόμενη μετάβασή του στο MotoGP το 2026.

Ο Τούρκος σταρ εξασφάλισε το Πρωτάθλημα στην Jerez, μετά από 12 αγωνιστικές συναντήσεις στις οποίες έγιναν 36 Αγώνες! Με 616 βαθμούς, 21 νίκες, 31 βάθρα και 6 pole positions, τερμάτισε μόλις 13 βαθμούς μπροστά από τον Nicolo Bulega της Ducati.

Αυτός ο θρίαμβος προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στη σπουδαία καριέρα του Razgatlioglu. Μετά την κατάκτηση του πρώτου του Τίτλου με την Yamaha το 2021 και το ιστορικό πρώτο πρωτάθλημα της BMW το 2024, ο 28χρονος επιβεβαίωσε πλέον τη θέση του ανάμεσα στους μεγάλους του WorldSBK, με τον τρίτο του Τίτλο το 2025.

Toprak Razgatlioglu (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team):

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος γιατί πετύχαμε τον στόχο μας — να κατακτήσουμε το Πρωτάθλημα με την BMW. Αυτή η σεζόν δεν ήταν εύκολη, στην αρχή δεν ήμασταν πολύ δυνατοί, αλλά αγώνα με τον αγώνα βελτιωνόμασταν μαζί. Η ομάδα δούλεψε σκληρά, προσπαθώντας συνεχώς να μου δώσει μια καλύτερη μοτοσυκλέτα και τελικά τα καταφέραμε.

Σήμερα, στον 1ο Αγώνα, είχα πτώση στη στροφή 5, αλλά παρέμεινα ήρεμος και επικεντρώθηκα στον 2ο Αγώνα. Ήθελα απλώς να τερματίσω και να πάρω τον Τίτλο. Δεν πίεσα πολύ, ούτε οδήγησα επιθετικά — ήξερα ότι απλώς έπρεπε να είμαι έξυπνος.

Αυτή είναι η τελευταία μου σεζόν στο WorldSBK και ο τελευταίος μου Αγώνας με την BMW, οπότε το να κατακτήσω τον Τίτλο πριν πάω στο MotoGP είναι το ιδανικό φινάλε. Είμαι πολύ περήφανος για ό,τι πετύχαμε μαζί».

ΑΠΟ ΤΑΛΑΝΤΟΥΧΟΣ ΝΕΟΣ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙ ΤΟΥ WORLDSBK

Η πορεία του Razgatlioglu ξεκίνησε στην πίστα των Σερρών, όταν στα 16 του έτρεξε με Yamaha R1 σε έναν Αγώνα που κέρδισε ο Σωτήρης Μπεγνής, με τον Toprak να τερματίζει πολύ πίσω! Αγωνίστηκε και στα IDM Yamaha R6 Cup και Τουρκικό Πρωτάθλημα Ταχύτητας 600cc (2011–2012), προτού μεταβεί στο Red Bull MotoGP Rookies Cup, όπου κατέκτησε νίκη στο Sachsenring το 2014. Την ίδια χρονιά έκανε ντεμπούτο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Superstock 600, κερδίζοντας αμέσως στο Magny-Cours και το 2015 κατέκτησε τον Τίτλο.

Ακολούθησε μετάβαση στην Superstock 1000 το 2016–2017, όπου τερμάτισε 2ος στο Πρωτάθλημα στη δεύτερη του χρονιά. Το 2018 μπήκε στο WorldSBK με την Kawasaki, κατακτώντας την πρώτη του νίκη στην rookie σεζόν του. Το μεγάλο του ξέσπασμα ήρθε το 2021 με την Yamaha, όταν έγινε ο πρώτος Τούρκος Παγκόσμιος Πρωταθλητής WorldSBK. Εντάχθηκε στην BMW το 2024, με την οποία κατέκτησε διαδοχικά Πρωταθλήματα το 2024 και το 2025.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΝΑΒΑΤΗ

Τόπος γέννησης: Alanya, Τουρκία

Ηλικία: 28

Ομάδα: ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Μοτοσυκλέτα: BMW M1000RR

ΤΟ WORLDSBK ΤΙΜΑ ΤΟΝ TOPRAK RAZGATLIOGLU

Με 3 Πρωταθλήματα WorldSBK, ο Razgatlioglu ισοφαρίζει τον Troy Bayliss ως τον τρίτο πιο επιτυχημένο αναβάτη στην ιστορία του θεσμού, πίσω μόνο από τον Carl Fogarty (4) και τον Jonathan Rea (6), ο οποίος αποσύρεται στο τέλος της σεζόν.

Τα στατιστικά του επιβεβαιώνουν το θρυλικό του status:

3 Πρωταθλήματα WorldSBK (2021, 2024, 2025)

78 νίκες σε αγώνες

173 παρουσίες στο βάθρο

24 pole positions



ΝΕΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΟΥ

Με το τέλος της σεζόν 2025, ο Razgatlioglu ολοκλήρωσε τον τελευταίο του Αγώνα στο WorldSBK, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στο ντεμπούτο του στο MotoGP το 2026.