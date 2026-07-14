του Δημήτρη Διατσίδη

Ο Valentino Rossi πραγματοποίησε μια θριαμβευτική επιστροφή στο Goodwood Festival of Speed το 2026, επιστρέφοντας στο πλευρό των Yamaha και Monster Energy για την πρώτη του εμφάνιση στη διοργάνωση έπειτα από περισσότερο από μία δεκαετία. Μαζί με τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1, Lando Norris, ο Rossi ενθουσίασε τους φιλάθλους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στο Balcony την Παρασκευή, πριν ανέβει το διάσημο Goodwood Hill το Σάββατο, οδηγώντας την Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 του 2020 για πρώτη φορά από την αποχώρησή του από το MotoGP στο τέλος της σεζόν του 2021.

Η συγκινητική αυτή επιστροφή αποτέλεσε φόρο τιμής στη θρυλική καριέρα του Valentino Rossi, στην πλούσια ιστορία της Yamaha στους αγώνες Grand Prix, καθώς και στη διαχρονική απήχηση ενός από τους σημαντικότερους θρύλους της αγωνιστικής ιστορίας της μοτοσυκλέτας.

Για τους φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, λίγες εμπειρίες μπορούν να συγκριθούν με το Goodwood Festival of Speed. Κάθε καλοκαίρι, οι ιστορικοί χώροι του Goodwood House μετατρέπονται σε ένα ζωντανό μουσείο της ταχύτητας, όπου οι σπουδαιότερες αγωνιστικές “μηχανές” και οι θρύλοι που τις οδήγησαν συναντιούνται για να γιορτάσουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του motorsport.

Η διοργάνωση του 2026 χάρισε ένα πραγματικά αξέχαστο κεφάλαιο στην ιστορία του θεσμού, καθώς ο εννέα φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής Grand Prix, Valentino Rossi, επέστρεψε στο Festival of Speed για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 10 χρόνια.

Σε συνεργασία με την Monster Energy, η Yamaha έφερε κοντά έναν από τους κορυφαίους σύγχρονους θρύλους του αθλήματος με μία από τις πιο εμβληματικές μοτοσυκλέτες Grand Prix στην ιστορία. Ο Rossi ανέβηκε το περίφημο Goodwood Hill οδηγώντας την Monster Energy Yamaha MotoGP YZR-M1 του 2020, μαζί με αθλητές της Monster Energy από τους αγώνες δύο και τεσσάρων τροχών, όπως οι Lando Norris, Steve “Baggsy” Biagioni, Petter Solberg, John McGuinness και Michael Dunlop.

Με φόντο τη μαγευτική εξοχή του Sussex, ο χαρακτηριστικός ήχος της θρυλικής YZR-M1 αντήχησε σε ολόκληρο το κτήμα, ενώ τα εμβληματικά χρώματα της Monster Energy, με το φωσφοριζέ κίτρινο 46, μετέφεραν τις χιλιάδες των θεατών πίσω σε μία από τις πιο εμβληματικές εποχές της αγωνιστικής μοτοσυκλέτας.

Η παρουσία του Rossi ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο την Παρασκευή, όταν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του Goodwood House μαζί με τον στενό του φίλο και εν ενεργεία Παγκόσμιο Πρωταθλητή της Formula 1, Lando Norris. Λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Norris είχε ανέβει τον λόφο οδηγώντας ένα Liberty Walk S13 του 1996, το οποίο στάθμευσε δίπλα στην 2020 YZR-M1 του Rossi, στην καρδιά του φεστιβάλ. Στη συνέχεια ανέβηκε μαζί με τον Rossi στο μπαλκόνι, όπου το κοινό τους υποδέχθηκε με θερμό χειροκρότημα.



Ο Ιταλός επέστρεψε στο επίκεντρο της δράσης το Σάββατο, κατά τη διάρκεια του Hill Climb, επικεφαλής μιας ειδικής επίδειξης με τη συμμετοχή και άλλων αθλητών της Monster Energy. Στην κορυφή της πομπής, οδηγώντας την αγαπημένη του M1 για πρώτη φορά μετά την αποχώρησή του από το MotoGP στο τέλος της σεζόν του 2021, η εικόνα και ο ήχος της μοτοσυκλέτας αποτέλεσαν μια ισχυρή υπενθύμιση της σπουδαίας κληρονομιάς που δημιούργησαν ο ίδιος και η Yamaha στους αγώνες Grand Prix.

Valentino Rossi

Επίσημος Πρεσβευτής της Yamaha

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που επέστρεψα στο Goodwood. Έχει περάσει λίγο περισσότερο από μία δεκαετία από την τελευταία φορά που βρέθηκα εδώ. Είναι πάντα μια ξεχωριστή διοργάνωση και ένα μοναδικό Σαββατοκύριακο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο έχει μεγαλώσει αυτό το γεγονός, οπότε είναι υπέροχο που βρίσκομαι εδώ μαζί με όλους τους φιλάθλους. Το να οδηγώ ξανά την M1 μου είναι πάντα μια μοναδική εμπειρία, οπότε χαίρομαι ιδιαίτερα που επέστρεψα στη σέλα. Η Yamaha αποτελεί τεράστιο κομμάτι της ζωής μου, γι’ αυτό κάθε φορά που ξανασμίγουμε είναι μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή και το γεγονός ότι αυτό συνέβη με την YZR-M1 του 2020, κάνει την περίσταση ακόμη πιο ξεχωριστή».