Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Με ιδιαίτερη τιμή και υπερηφάνεια, ανακοινώνεται από την Ελληνική ομάδα VP3 Racing Team, ότι ο αναβάτης Βασίλης Παντελεάκης έγινε επίσημα δεκτός στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior 2026, στην κατηγορία Stock , μετά από αποδοχή της συμμετοχής του από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσυκλέτας (FIM).

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ιστορική στιγμή για το Ελληνικό motorsport, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη οργανωμένη Eλληνική συμμετοχή σε ένα από τα σημαντικότερα αναπτυξιακά Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Το FIM MotoJunior είναι ο βασικός προθάλαμος για το MotoGP, προσφέροντας στους νέους αναβάτες την απαραίτητη εμπειρία, προβολή και ανταγωνιστικό υπόβαθρο για να φτάσουν στην κορυφή του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η αποδοχή από την FIM επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο του Βασίλη Παντελεάκη, αναγνωρίζοντας τις αγωνιστικές του διακρίσεις, την εμπειρία και την αξία του ως διεθνή αναβάτη.

Ο Βασίλης Παντελεάκης και η VP3 Racing Team συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, θέτοντας τις βάσεις για την πρώτη Ελληνική αγωνιστική προσπάθεια με προοπτική και διάρκεια στο MotoJunior GP, με επαγγελματική δομή και στρατηγικό σχεδιασμό.

Η συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior για τη σεζόν 2026 αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και υψηλού επιπέδου εγχείρημα, που στοχεύει όχι μόνο στην αγωνιστική διάκριση, αλλά και στην αναβάθμιση της εικόνας και της παρουσίας του Ελληνικού μηχανοκίνητου αθλητισμού στο εξωτερικό, σύμφωνα με το δελτίο τύπου της ομάδας.

Στο πλαίσιο της δημιουργίας αυτής της Ελληνικής αγωνιστικής προσπάθειας, το project βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών με εταιρείες και οργανισμούς που επιθυμούν να συνδεθούν με μια διεθνή αθλητική παρουσία υψηλού επιπέδου και με την εκπροσώπηση της Ελλάδας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Η συμμετοχή σε αυτό το εγχείρημα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες προβολής, εταιρικής εικόνας και σύνδεσης με τις αξίες του αθλητισμού, της ασφάλειας, της εξέλιξης και της νεανικής καινοτομίας, δημιουργώντας μια πρωτοποριακή Ελληνική πλατφόρμα για το μηχανοκίνητο κόσμο.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior 2026 θα ξεκινήσει στις 24 Μαΐου στην πίστα της Βαρκελώνης (Circuit de Barcelona-Catalunya). Όλοι οι αγώνες θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω του επίσημου καναλιού YouTube, με αγγλική περιγραφή, εξασφαλίζοντας διεθνή προβολή για τους αναβάτες και τις ομάδες.

Το πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα αγώνων για τη σεζόν 2026 είναι διαθέσιμο στην επίσημη ιστοσελίδα της FIM MotoJunior: fimmotojunior.com/calendar/2026/all-rounds.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρωτάθλημα: fimmotojunior.com

Με σκοπό την πλήρη στήριξη αυτής της προσπάθειας, σε δεύτερη φάση θα ανακοινωθούν οι χορηγοί που θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτό το σπουδαίο εγχείρημα, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας στο διεθνή μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Το έργο του Βασίλη Παντελεάκη ήδη υποστηρίζεται από πάνω από 315.000 ενεργούς ακολούθους στα social media (Instagram, Facebook, TikTok, YouTube), δημιουργώντας ένα σημαντικό κοινό που συμμετέχει και ακολουθεί κάθε βήμα της προσπάθειάς του, και ανοίγοντας δρόμο για νέους συνεργάτες στο να προσεγγίσουν το project.

Σύντομο βιογραφικό:

Ο Βασίλης Παντελεάκης είναι πολυ-Πρωταθλητής Ελλάδας, με πάνω από 10 χρόνια διεθνούς εμπειρίας, συμμετοχές σε κορυφαία Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα. Η VP3 Racing Team διαθέτει επαγγελματική δομή για διεθνείς αγώνες και έντονη δράση σε θέματα οδικής ασφάλειας και εκπαίδευσης νέων οδηγών.