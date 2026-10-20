του Δημήτρη Διατσίδη

O Έλληνας οδηγός που φέτος συμμετείχε στο STOCK European Championship, το οποίο έγινε μαζί με το MotoJunior, αγωνίστηκε στην πίστα του Misano, όπου ο ίδιος είχε ανέβει στο βάθρο το 2020 στην κατηγορία Pre Moto3 του Ιταλικού Πρωταθλήματος, σε ηλικία 13 χρόνων!

Μετά από τους πρώτους βαθμούς που είχε πάρει στον προηγούμενο αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος STOCK, ο Βασίλης Παντελεάκης είχε ως στόχο να μπει και πάλι στην 15αδα που βαθμολογείται.

Ας “ακούσουμε” τον ίδιο να περιγράφει την εμπειρία του:

“Η πρώτη μου χρονιά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIM MotoJunior, στην κατηγορία Stock, ολοκληρώθηκε! Μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, μάχες, εμπειρίες και στιγμές που θα θυμάμαι για πάντα!

Στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, στο Misano, τα πράγματα δεν ξεκίνησαν όπως θα θέλαμε. Οι αλλαγές στη μοτοσυκλέτα κατά τη διάρκεια των χρονομετρημένων δεν απέδωσαν όπως περιμέναμε, με αποτέλεσμα να εκκινήσω από την 25η θέση.

Παρά τη διακοπή με κόκκινη σημαία και την επανεκκίνηση με τη διαδικασία Quick Start για μόλις 10 γύρους, κατάφερα να κερδίσω 7 θέσεις και να τερματίσω 18ος!

Όμως, η φετινή χρονιά ήταν πολύ μεγαλύτερη από τα αποτελέσματα μιας αγωνιστικής Κυριακής.

Για πρώτη φορά, η δική μας Ελληνική ομάδα, VP3 Racing Team by Illusion Racing, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoJunior, γράφοντας ένα νέο κεφάλαιο στην προσπάθειά μας να εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο!

Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο. Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τη δική μας ομάδα, να αναλάβουμε τις ευθύνες και τις προκλήσεις ενός τόσο απαιτητικού πρωταθλήματος και να αποδείξουμε ότι με σκληρή δουλειά, σωστή οργάνωση και πίστη στον στόχο μας μπορούμε να σταθούμε ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.

Και τα καταφέραμε!

Κατακτήσαμε τους πρώτους μου βαθμούς στο STOCK European Championship, αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία και βάλαμε γερές βάσεις για τη συνέχεια.

Είμαι περήφανος όχι μόνο για όσα πέτυχα ως αναβάτης, αλλά και για όσα καταφέραμε να δημιουργήσουμε ως ομάδα.

Ένα τεράστιο «ευχαριστώ» σε όλους τους ανθρώπους της VP3 Racing Team by Illusion Racing. Η αφοσίωση, ο επαγγελματισμός και η σκληρή δουλειά τους εξασφάλισαν ότι είχα μια άψογη μοτοσυκλέτα σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Ένα ξεχωριστό «ευχαριστώ» στην οικογένειά μου, που αποτελεί τη δύναμη πίσω από κάθε μου βήμα. Χωρίς εκείνους, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν πραγματικότητα.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τους χορηγούς και συνεργάτες μας. Η εμπιστοσύνη τους, μας έδωσε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Να δημιουργήσουμε μια Ελληνική αγωνιστική ομάδα με διεθνή παρουσία και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς τον μεγάλο μας στόχο: το MotoGP. Η στήριξή τους είναι πολύ περισσότερη από μια χορηγία. Είναι μια επένδυση στην προσπάθεια, στο ταλέντο, στη συνέπεια και στη φιλοδοξία να πετύχουμε κάτι μεγάλο για την Ελλάδα.

Και πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς, τον κόσμο που στάθηκε δίπλα μου σε κάθε βήμα αυτού του ταξιδιού.

Από την πρώτη μέχρι την τελευταία αγωνιστική, η αγάπη σας, τα μηνύματά σας και η συνεχής υποστήριξή σας, μου έδιναν δύναμη να συνεχίζω, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Κάθε μήνυμα, κάθε ευχή, κάθε κοινοποίηση και κάθε άνθρωπος που παρακολούθησε και αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, είχε τη δική του ξεχωριστή σημασία.

Όταν σας κάλεσα να είστε δίπλα μου, ανταποκριθήκατε με τρόπο που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό, ενώσατε τη φωνή και την αγάπη σας με τη δική μου προσπάθεια. Με κάνατε να νιώθω ότι δεν αγωνίζομαι μόνος μου, αλλά ότι μαζί μου βρίσκεται μια ολόκληρη χώρα.

Σε κάθε εκκίνηση, σε κάθε προσπέραση, σε κάθε δύσκολη στιγμή και σε κάθε τερματισμό, ένιωθα τη στήριξή σας. Η Ελληνική σημαία δεν ήταν μόνο πάνω στη μοτοσυκλέτα και στη στολή μου, ήταν στις καρδιές όλων μας.

Σας ευχαριστώ που πιστέψατε σε αυτό το όνειρο, που ακολουθήσατε την πορεία μας και που κάνατε αυτή τη χρονιά ακόμη πιο ξεχωριστή. Είστε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδρομής και τίποτα από όσα πετύχαμε δεν θα είχε την ίδια αξία χωρίς εσάς.

Το 2026 αποδείξαμε ότι μπορούμε να βρεθούμε εκεί.

Το 2027 στόχος μας είναι να κάνουμε το επόμενο μεγάλο βήμα.

Με περισσότερη εμπειρία, μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ακόμη υψηλότερες φιλοδοξίες. Δεν θέλουμε απλώς να συμμετέχουμε. Θέλουμε να πρωταγωνιστήσουμε, να εξελιχθούμε και να φέρουμε την Ελληνική σημαία όσο πιο ψηλά μπορούμε!

Το MotoGP παραμένει ο μεγάλος στόχος. Και κάθε χρονιά μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά.

Δεν χτίζουμε απλώς μια αγωνιστική καριέρα. Χτίζουμε μια Ελληνική προσπάθεια με διεθνές μέλλον.”

2027 — THE JOURNEY CONTINUES.

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Να ευχηθούμε στον Βασίλη κάθε επιτυχία στο δύσκολο δρόμο που διάλεξε, και να δούμε την Ελληνική σημαία 30 θέσεις πιο πάνω στην τελική βαθμολογία του 2027!