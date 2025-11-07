του Δημήτρη Διατσίδη

Η ZXMOTO, η νέα τολμηρή μάρκα μοτοσυκλετών που ιδρύθηκε από τον ειδικό μηχανικό Zhan Xue, έκανε το Ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στην EICMA 2025, παρουσιάζοντας μια νέα δύναμη στην τεχνολογία των υψηλών επιδόσεων.

Η επίσημη συνέντευξη Τύπου πραγματοποιήθηκε στην έναρξη της έκθεσης στο Περίπτερο 4, Stand A60, όπου εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης και λάτρεις των μοτοσυκλετών προσκλήθηκαν να γνωρίσουν από κοντά τα επιτεύγματα της ZXMOTO και να μάθουν για το όραμα πίσω από αυτήν την καινοτόμα, αδιάλλακτη μάρκα, που βασίζεται σε μια κληρονομιά αγωνιστικής αριστείας.

Από την αγωνιστική επιτυχία σε μια νέα αρχή

Πριν ιδρύσει την ZXMOTO, ο Zhan Xue απέκτησε Διεθνή αναγνώριση για την ηγετική του συμβολή σε έργα της KOVE που κατέκτησαν πρωταθλήματα. Μοτοσυκλέτες στις οποίες συνέβαλε πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα στην WorldSSP300, ενώ οι αγωνιστικές μοτοσυκλέτες rally ανέβηκαν στο βάθρο και ηγήθηκαν σε πολλές Ειδικές Διαδρομές του Rally Dakar, μιας από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις παγκοσμίως.

Τώρα, ο Zhan Xue φέρνει το όραμά του στη ZXMOTO — μια εταιρεία που επικεντρώνεται στην καινοτομία, τον ελαφρύ σχεδιασμό και τη μηχανολογική υπεροχή υψηλών επιδόσεων.

«Στην ZXMOTO, δεν στοχεύουμε απλώς να επαναλάβουμε τις επιτυχίες του παρελθόντος, αλλά να τις ξεπεράσουμε», δήλωσε ο Zhan Xue, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος.

«Η φιλοσοφία μας είναι απλή: αφήνουμε την τεχνολογία να οδηγεί την απόδοση και το πάθος να καθοδηγεί κάθε μοτοσυκλέτα που δημιουργούμε».

Η τεχνολογία στο αποκορύφωμά της: Η 820RR, η απόλυτη Supersport

Η ZXMOTO εισέρχεται δυναμικά στην Ευρώπη με το τεχνικό της «όπλο» — την πολυαναμενόμενη ZXMOTO 820RR.

Αυτή η Supersport δεν είναι απλώς ένα μοντέλο· είναι δήλωση προθέσεων, που στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία της.

Αποκλειστικός Τρικύλινδρος Κινητήρας: Παρουσιάζει έναν κινητήρα 819cc τρικύλινδρο, αναπτυγμένο 100% από την ZXMOTO, σχεδιασμένο για απαράμιλλη ισχύ και ροπή στην κατηγορία του.

Χαμηλό Βάρος: Χάρη στο προηγμένο αλουμινένιο πλαίσιο και τα εξαρτήματα, το δηλωμένο βάρος στοχεύει σε λόγο ισχύος/βάρους κοντά στο 1:1 — ένα επίτευγμα που είναι εφικτό μόνο μέσω ακραίας ελαφρότητας.

Project 299: Εσωτερικά γνωστό ως Project 299, αυτό το έργο δηλώνει ανοιχτά την πρόθεση της ZXMOTO να φτάσει τα 300 km/h, θέτοντας νέο σημείο αναφοράς για την απόδοση στις Supersport.

Σημαία της γκάμας: Από την πίστα έως τα μονοπάτια περιπέτειας

Η ZXMOTO παρουσίασε μια ευρεία γκάμα μοντέλων στην EICMA 2025, κάνοντας το Ευρωπαϊκό της ντεμπούτο και αποδεικνύοντας τις τεχνικές και σχεδιαστικές της ικανότητες.

500RR – Τετρακύλινδρη sportbike υψηλών στροφών, σχεδιασμένη για αναβάτες που αναζητούν ταχύτητα, ακρίβεια και αδρεναλίνη. Είτε στην πίστα είτε σε ορεινές διαδρομές, προσφέρει την απόλυτη «ενότητα αναβάτη–μηχανής».



500F – Μια αναγέννηση της κλασικής γυμνής μοτοσυκλέτας, που συνδυάζει την κομψή σιλουέτα των UJM της δεκαετίας του ’80–’90 με τις επιδόσεις ενός σύγχρονου τετρακύλινδρου κινητήρα. Ενώνει διαχρονικό σχεδιασμό με σύγχρονη τεχνολογία για καθημερινή, απολαυστική οδήγηση.



820R – Ελαφριά τρικύλινδρη streetfighter που συνδυάζει ευελιξία και άνεση, ιδανική τόσο για ζωηρές αστικές διαδρομές όσο και για χαλαρές βόλτες το Σαββατοκύριακο.



820ADV – Χτισμένη στην ίδια πλατφόρμα με την 820RR, αυτή η adventure μεσαίας κατηγορίας θέτει νέα πρότυπα. Υπερβαίνει πλήρως τα mainstream 800cc ADV μοντέλα σε εξοπλισμό και απόδοση. Με ολοκαίνουργια σχεδιαστική γλώσσα και έμφαση στη μείωση βάρους, προσφέρει ιδανική ισορροπία ισχύος, ευελιξίας και άνεσης για μεγάλα ταξίδια, τόσο σε αυτοκινητόδρομο όσο και σε δύσβατο έδαφος.



450 Rally – Δημιουργία της αρχικής μηχανολογικής ομάδας πίσω από τις μοτοσυκλέτες του Dakar, η νέα 450 Rally ενσαρκώνει το ίδιο αγωνιστικό πνεύμα — γεννημένη στο Dakar, φτιαγμένη για να πάει πιο μακριά. Με βάση πραγματική εμπειρία rally, ενσωματώνει αγωνιστικό DNA με κάθε εξάρτημα ρυθμισμένο για έναν στόχο: να κατακτήσει και να νικήσει.



MX250 / MX450 – Motocross μοτοσυκλέτες επιπέδου πρωταθλήματος, σχεδιασμένες για επαγγελματική απόδοση. Από την απόδοση ισχύος μέχρι τη ρύθμιση της ανάρτησης, κάθε στοιχείο έχει μελετηθεί για νίκη στις πιο απαιτητικές πίστες.



600V Cruiser – Εκεί όπου η δύναμη συναντά την ψυχή. Ένα μοντέλο V-twin cruiser που συνδυάζει κλασική στάση με σύγχρονη αξιοπιστία, προσφέροντας ήρεμη ισχύ και διαχρονικό στυλ.

Μια νέα εποχή μηχανικής για τις Κινεζικές μοτοσυκλέτες επιδόσεων

Το ντεμπούτο της ZXMOTO σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Κινεζική μηχανική μοτοσυκλετών στη Διεθνή σκηνή. Με πλήρη γκάμα που εκτείνεται από Supersport, Naked, Adventure, Rally, Motocross έως Cruiser, η εταιρεία αποδεικνύει ένα πλήρες, παγκόσμιου επιπέδου οικοσύστημα προϊόντων.

Από την πίστα μέχρι την άγρια φύση, κάθε μοτοσυκλέτα ZXMOTO ενσαρκώνει την ακρίβεια της μηχανολογίας, την αγωνιστική κληρονομιά και το ατρόμητο πνεύμα της απόδοσης — μια αυθεντική αντανάκλαση της πεποίθησης του Zhan Xue ότι οι σπουδαίες μοτοσυκλέτες γεννιούνται από το πάθος, τελειοποιούνται μέσω της μηχανικής και αποδεικνύονται στον δρόμο.