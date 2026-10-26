Του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφίες δράσης: MaZZes Fotomatrix

Βρεθήκαμε στην πολύ ενδιαφέρουσα οδηγικά πίστα του Brno στην Τσεχία, για να δοκιμάσουμε τα METZELER RACETEC™ RR SLICK, που είναι ελαστικά αγωνιστικών προδιαγραφών, εξελιγμένα για απόλυτο έλεγχο στις στροφές των πιστών. Η μοτοσυκλέτα της δοκιμής μας είναι μια Ducati Panigale V4S, με το μονόμπρατσο ψαλίδι, η οποία έφτασε στο Brno με την Extreme Track Days, που για μια ακόμη φορά οργάνωσε για τους Έλληνες, Βούλγαρους και Ισραηλινούς οδηγούς της παρέας μας, το όλο εγχείρημα. Έτσι μαζί με τον Μάικ Παντελιδάκη φτάσαμε στην πίστα από την πράγα με αυτοκίνητο. Τα λάστιχα έφτασαν από την Intramoto, την αντιπροσωπεία στη χώρα μας, των Γερμανικών ελαστικών, που ως γνωστόν ανήκουν στον όμιλο της Pirelli.

Βέβαια εδώ να τονίσουμε ότι στον κόσμο των αγώνων ταχύτητας, το ελαστικό είναι ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που καθορίζουν όχι μόνο την επίδοση μιας μοτοσυκλέτας, αλλά και την εμπιστοσύνη που αισθάνεται ο αναβάτης όταν κινείται στα όρια ή και πέρα από αυτά.Και η METZELER έχει εξελίξει τη σειρά RACETEC™ RR SLICK με αυτό ακριβώς το ζητούμενο: υψηλή πρόσφυση, ακρίβεια στην επιλογή γραμμής, σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες και προβλέψιμη συμπεριφορά, ακόμη και στις απαιτητικές συνθήκες ενός αγώνα.

Πρόκειται λοιπόν για αγωνιστικά ελαστικά χωρίς πέλμα, σχεδιασμένα για επαγγελματική χρήση σε πίστα και αγώνες ταχύτητας, αλλά και για τα track day που θέλει να κάνει ένας μη επαγγελματίας αναβάτης. Η εξέλιξή τους βασίζεται στην εμπειρία από τους Road Races (όπως το Isle Of Man), όπου τα ελαστικά καλούνται να ανταποκριθούν σε μεγάλες αποστάσεις, διαφορετικές ποιότητες ασφάλτου και μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες, διατηρώντας σταθερή απόδοση από γύρο σε γύρο.

Πρόσφυση, ακρίβεια και αίσθηση στον αναβάτη

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των RACETEC™ RR SLICK είναι ο συνδυασμός υψηλής πρόσφυσης και προβλέψιμης συμπεριφοράς. Σε συνθήκες έντονης επιτάχυνσης, δυνατού φρεναρίσματος και μεγάλων κλίσεων, ο αναβάτης χρειάζεται να γνωρίζει τι συμβαίνει στο σημείο επαφής του ελαστικού με την άσφαλτο. Η αίσθηση αυτή είναι καθοριστική, καθώς του επιτρέπει να πιέζει περισσότερο, χωρίς να χάνει την εμπιστοσύνη του στη μοτοσυκλέτα.

Η METZELER δίνει ιδιαίτερη σημασία στην προοδευτικότητα με την οποία το ελαστικό προειδοποιεί όταν πλησιάζει τα όρια πρόσφυσης. Αντί για μια απότομη και απρόβλεπτη απώλεια ελέγχου, η συμπεριφορά του έχει σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρει στον αναβάτη πληροφορίες για το τι συμβαίνει, τόσο κατά την είσοδο στη στροφή όσο και στη φάση της εξόδου. Άλλωστε την ίδια φιλοσοφία έχουν και τα ελαστικά της Pirelli.

Η ακρίβεια στην τροχιά και η σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες αποτελούν επίσης βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας του μοντέλου. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που έχουν ιδιαίτερη σημασία στις supersport μοτοσυκλέτες, όπου οι μικρές διαφορές στην επιλογή γραμμής και στην ταχύτητα μέσα στη στροφή μπορούν να επηρεάσουν ουσιαστικά τον χρόνο ενός γύρου.

Προφίλ που διευκολύνει τις αλλαγές κλίσης

Σημαντικό στοιχείο της σχεδίασης των RACETEC™ RR SLICK είναι το προφίλ των πίσω ελαστικών. Η METZELER έχει εξελίξει τις διαστάσεις τους σε σχέση με τις πιο παραδοσιακές επιλογές της κατηγορίας, περνώντας από τη διάσταση 180/55 στη 180/60 και από τη 190/55 στη 200/60, η οποία ήταν η διάσταση που επιλέξαμε για την V4S.

Το προφίλ είναι πιο αιχμηρό και φαρδύ, με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης επιφάνειας επαφής με την άσφαλτο σε διαφορετικές γωνίες κλίσης. Παράλληλα, διευκολύνει τη μετάβαση από την όρθια θέση στη βαθιά κλίση, επιτρέποντας στη μοτοσυκλέτα να αλλάζει κατεύθυνση με αμεσότητα και να φτάνει γρήγορα στην επιθυμητή γωνία κλίσης.

Η συγκεκριμένη σχεδιαστική προσέγγιση αποσκοπεί στον συνδυασμό ευελιξίας και πρόσφυσης, ώστε ο αναβάτης να μπορεί να εκμεταλλεύεται αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες της μοτοσυκλέτας του, τόσο στις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης όσο και στις παρατεταμένες στροφές.

Με τον Μάικ Παντελιδάκη μοιραστήκαμε την V4S και τις γόμες Κ1

Οι γόμες K0, K1 και K2

Η επιλογή της σωστής γόμας είναι καθοριστική για την απόδοση ενός αγωνιστικού ελαστικού. Τα RACETEC™ RR SLICK προσφέρονται με διαφορετικές επιλογές, ώστε να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της πίστας, στις θερμοκρασίες λειτουργίας και στο επίπεδο πρόσφυσης της ασφάλτου.

Στο μπροστινό ελαστικό διατίθενται οι γόμες K1 και K2, ενώ στο πίσω υπάρχουν οι K0, K1 και K2.

K0 – Super Soft: η πολύ μαλακή γόμα, διαθέσιμη σε συγκεκριμένες πίσω διαστάσεις, για εφαρμογές όπου απαιτείται ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο απόδοσης.

K1 – Soft: η μαλακή γόμα, με στόχο την υψηλή πρόσφυση και την αποτελεσματική λειτουργία στις κατάλληλες συνθήκες.

K2 – Medium: η μεσαία γόμα, που προσφέρει διαφορετική ισορροπία μεταξύ αίσθησης, σταθερότητας και απόδοσης, ανάλογα με τη θέση τοποθέτησης και τις συνθήκες.

Η επιλογή δεν γίνεται αποκλειστικά με βάση τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σημαντικό ρόλο παίζουν η θερμοκρασία λειτουργίας του ελαστικού, η τραχύτητα και ο συντελεστής τριβής της ασφάλτου, το επίπεδο πρόσφυσης της πίστας, οι ρυθμίσεις της μοτοσυκλέτας και το στιλ οδήγησης.

Ειδικά στο πίσω ελαστικό, η επιλογή της γόμας συνδέεται στενά με το πόσο απαιτητική είναι η άσφαλτος και με τη θερμοκρασία στην οποία λειτουργεί. Για αυτόν τον λόγο, η σωστή επιλογή πρέπει να γίνεται με βάση τις συνθήκες της συγκεκριμένης πίστας και τις οδηγίες της METZELER ή της εξειδικευμένης υποστήριξης. Με τη βοήθεια της Inramoto και την υποστήριξη από την Peristeras Tyres επιλέξαμε για της αρκετά υψηλές θερμοκρασίες της σχετικά νέας ασφάλτου του Brno, την γόμα Κ1 και για το μπροστά και επίσης την Κ1 για το πίσω ελαστικό.

Σταθερή απόδοση σε βάθος χρόνου

Η απόδοση ενός αγωνιστικού ελαστικού δεν κρίνεται μόνο από τον καλύτερο γύρο που μπορεί να πετύχει. Εξίσου σημαντικό είναι να διατηρεί τα χαρακτηριστικά του καθώς περνούν οι γύροι, αλλά και μετά από επαναλαμβανόμενους θερμικούς κύκλους.

Στα RACETEC™ RR SLICK, η METZELER έχει δώσει έμφαση στη συνέπεια της απόδοσης σε βάθος χρήσης. Η σύνθεση των γομών, με τη χρήση ειδικών ρητινών και συγκεκριμένης διαδικασίας ανάμειξης, έχει σχεδιαστεί ώστε τα ελαστικά να μπορούν να αξιοποιηθούν σε περισσότερους από έναν θερμικούς κύκλους. Στο τριήμερο track day που κάναμε την 1η μέρα είχαμε 4 θερμικούς κύκλους, την 2η μέρα 5 και την 3η μέρα 3, με τα τρία ζευγάρια που χρησιμοποιήσαμε, ένα για κάθε ημέρα. Να εξηγήσουμε ότι ο κάθε θερμικός κύκλος περιλαμβάνει το αρχικό ζέσταμα των ελαστικών με τις ηλεκτρικές κουβέρτες για μια ώρα πριν την πρώτη χρήση. Κατόπιν γίνεται το πρώτο 20λεπτο στην πίστα και μόλις βγαίνεις οι κουβέρτες παίρνουν και πάλι τη θέση τους, για να κρατήσουν ζεστά τα λάστιχα, μέχρι την επόμενη φορά που θα μπεις στην πίστα.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους αναβάτες που χρειάζονται σταθερή συμπεριφορά σε μια σειρά δοκιμών ή σε έναν αγώνα μεγάλης διάρκειας. Η συνέπεια στην πρόσφυση και στην αίσθηση επιτρέπει στον αναβάτη να διατηρεί έναν σταθερό ρυθμό, χωρίς να χρειάζεται να προσαρμόζει συνεχώς τον τρόπο οδήγησής του εξαιτίας σημαντικών μεταβολών στη συμπεριφορά του ελαστικού. Βέβαια την δεύτερη μέρα στον 5ο θερμικό κύκλο των Κ1 που χρησιμοποιήσαμε, είχε ήδη να παίζει ρόλο η φθορά των ελαστικών που έφερε και τα σχετικά γλιστρήματα που έδιναν το σύνθημα για αλλαγή στο επόμενο ζευγάρι. Με δύο οδηγούς και αρκετούς γύρους κάθε φορά, δεν είχαμε κανέναν παράπονο από τη σταθερότητα της απόδοσης.

Προσαρμογή σε διαφορετικές πίστες και μοτοσυκλέτες

Η METZELER έχει σχεδιάσει τα RACETEC™ RR SLICK με στόχο την ευρεία προσαρμοστικότητα σε διαφορετικούς τύπους ασφάλτου, θερμοκρασίες και ρυθμίσεις μοτοσυκλέτας. Η δυνατότητα αυτή είναι σημαντική για τους αναβάτες που συμμετέχουν σε διαφορετικές πίστες και χρειάζονται ένα ελαστικό που να μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές απαιτήσεις.

Η κατασκευή των πίσω ελαστικών με μονό στρώμα σκελετού συμβάλλει, σύμφωνα με την εταιρεία, σε χαρακτηριστικά που προσεγγίζουν περισσότερο εκείνα των ελαστικών παραγωγής για Supersport μοτοσυκλέτες. Αυτό μπορεί να διευκολύνει τη διαδικασία ρύθμισης, καθώς επιτρέπει τη χρήση πιέσεων πιο κοντά στις συστάσεις του κατασκευαστή της μοτοσυκλέτας, πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες για το συγκεκριμένο ελαστικό και τις συνθήκες λειτουργίας.

Η σωστή πίεση, η θερμοκρασία λειτουργίας και η επιλογή γόμας παραμένουν καθοριστικοί παράγοντες. Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες της METZELER και τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής, καθώς οι πιέσεις και οι συνθήκες χρήσης ενός αγωνιστικού ελαστικού δεν μπορούν να μεταφέρονται αυθαίρετα από μία μοτοσυκλέτα ή πίστα σε άλλη.

Ιδανικά για “ημερίδες οδήγησης”

Τα METZELER RACETEC™ RR SLICK απευθύνονται και σε αναβάτες και ομάδες που αναζητούν αγωνιστικά ελαστικά με υψηλή πρόσφυση, ακρίβεια, σταθερότητα και προβλέψιμη συμπεριφορά, χαρακτηριστικά που σίγουρα αναζητά και ο μη επαγγελματίας που θέλει να χαρεί τη μοτοσυκλέτα του σε ένα track day. Η φιλοσοφία τους δεν περιορίζεται στην επίτευξη ενός γρήγορου γύρου, αλλά περιλαμβάνει τη διατήρηση της απόδοσης και της αίσθησης σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής προσπάθειας. Εμείς καταφέραμε να βρούμε τις ρυθμίσεις που βόλευαν και τους δύο οδηγούς στην Panigale V4S, με μικρές διαφορές στα επίπεδα επέμβασης των ηλεκτρονικών βοηθημάτων, ανάλογα με το επίπεδο και το στυλ του κάθε αναβάτη. Οι ηλεκτρονικές αναρτήσεις και η ευκολία ρυθμίσεων και των παραμέτρων απόδοσης του κινητήρα είναι κάτι που βοηθάει σημαντικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Τελικά γράψαμε τους καλύτερους χρόνους μας την τρίτη ημέρα και φύγαμε από την Τσεχία με ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό μας. Αυτή είναι έτσι κι αλλιώς η ουσία και αυτός ήταν ο στόχος της δοκιμής/track day!

Με τον Σωτήρη Ζαφειρόπουλο συναντήσαμς τον Michael Van Der Mark, των WorldSBK, που οδήγησε μαζί μας!

Σημείωση: Τα RACETEC™ RR SLICK φέρουν την ένδειξη NHS (Not for Highway Service), δηλαδή δεν προορίζονται για χρήση σε δημόσιους δρόμους. Η χρήση τους αφορά την πίστα και τις αγωνιστικές διοργανώσεις όπου επιτρέπονται από τους σχετικούς κανονισμούς.

O Luca Vitali, αγωνιζόμενος από το Ιταλικό Πρωτάθλημα μας βοήθησε σε ρόλο κόουτς. Grazie Luca!