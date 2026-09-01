του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος, Studio B42

To E-Clutch είναι η πατέντα της Honda που εφαρμόζεται αρχικά στους μεσαίου κυβισμού κινητήρες της, όσους δεν έχουν το σύστημα διπλού συμπλέκτη DCT, ενώ δεν αποκλείεται στο μέλλον να το δούμε και εκεί. Στην περίπτωσή μας είχαμε στη διάθεσή μας τη νέα CBR500R E-Clutch του 2026, που προσδοκά να φέρνει κάτι περισσότερο από μια απλή ανανέωση, θέλει να υποβάλει σε μια αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο που οδηγείς μια sport μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού. Προφανώς διατηρεί το γνώριμο DNA της σειράς CBR, αλλά εισάγει αυτήν την τεχνολογία που θέλει να σου κάνει τη ζωή ευκολότερη.

Στην 500R η εμφάνιση παραμένει εμπνευσμένη από την Fireblade, με αιχμηρές γραμμές και σύγχρονη αισθητική. Ο δικύλινδρος κινητήρας των 471 cc αποδίδει 47 ίππους και 43 Nm ροπής, με έμφαση στη χρηστικότητα και τη γραμμική απόδοση. Μπορεί να πηγαίνει γρήγορα, χωρίς να τρομάζει ακόμη και τον νέο οδηγό που έχει δίπλωμα Α2.

Το πλαίσιο, οι αναρτήσεις Showa SFF-BP USD και τα δυνατά φρένα της Nissin με ακτινικές δαγκάνες δίνουν την απαραίτητη sport αίσθηση, ενώ το traction control (HSTC) προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

Έτσι η CBR500R παραμένει μια από τις πιο ισορροπημένες προτάσεις, τώρα όμως με τεχνολογία που την κάνει να ξεχωρίζει.



E-Clutch: η μεγάλη διαφορά

Το E-Clutch δεν είναι ούτε αυτόματο κιβώτιο, ούτε κλασικό quickshifter. Είναι κάτι ενδιάμεσο — και ίσως πιο έξυπνο.

Στην πράξη:

* Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις καθόλου τη μανέτα συμπλέκτη, που παραμένει στη θέση της.

* Ξεκινάς, αλλάζεις σχέσεις και σταματάς μόνο με το γκάζι και τον λεβιέ ταχυτήτων.

* Το σύστημα διαχειρίζεται ηλεκτρονικά τον συμπλέκτη μέσω ενεργοποιητών και ECU.

Η Honda έχει σχεδιάσει το σύστημα έτσι ώστε να συγχρονίζει συμπλέκτη, ανάφλεξη και ψεκασμό και να προσφέρει αλλαγές ταχυτήτων πιο ομαλές και γρήγορες σε σχέση με ένα quickshifter.

Και το πιο σημαντικό είναι ότι κρατάς πλήρως τον έλεγχο, αφού αν θέλεις, χρησιμοποιείς κανονικά τον συμπλέκτη — το σύστημα απενεργοποιείται και επανέρχεται μόνο του. Για παράδειγμα εάν νιώσεις την ανάγκη σε μια κλειστή στροφή να χρειάζεσαι τη βοήθεια του συμπλέκτη!

Πώς μεταφράζεται αυτό στον δρόμο

Στην πόλη, η διαφορά είναι άμεση:

* τέλος το «παίξιμο» του συμπλέκτη στην κίνηση.

* πιο ξεκούραστη οδήγηση.

* μηδενικός κίνδυνος να σβήσει ο κινητήρας.

Στην επαρχιακή διαδρομή:

* οι αλλαγές είναι ακαριαίες.

* η μοτοσυκλέτα παραμένει σταθερή.

* το κατέβασμα γίνεται χωρίς απότομες αντιδράσεις.

Στην πίστα:

* μπορείς να συγκεντρωθείς στις γραμμές και στα φρένα.

* λιγότερη εμπλοκή σημαίνει περισσότερη ακρίβεια.

Το αποτέλεσμα είναι μια μοτοσυκλέτα που είναι πιο εύκολη για αρχάριους και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματική για έμπειρους.

Κάνει τη διαφορά το E-Clutch

Συμπερασματικά η Honda CBR500R E-Clutch δεν αναβαθμίζει απλώς ένα μοντέλο — αλλάζει τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι την sport οδήγηση. Το E-Clutch δεν αφαιρεί την εμπειρία. Την κάνει πιο καθαρή, πιο γρήγορη και πιο απολαυστική. Και τελικά στην τιμή η διαφορά των 500 Ευρώ είναι σχετικά μικρή για όσα προσφέρει το σύστημα. Αν κάποιος χρησιμοποιεί τη μοτοσυκλέτα καθημερινά ή θέλει περισσότερη άνεση και ευκολία, η έκδοση E-Clutch αξίζει ξεκάθαρα. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό σε μια νέα τεχνολογία: να αποδεικνύει την αξία της στην πράξη.

Τεχνικά χαρακτηριστικά Honda CBR500R E-Clutch (2026)

Κινητήρας: Δικύλινδρος εν σειρά, 4Τ, DOHC, υγρόψυκτος

Κυβισμός: 471 cc

Ισχύς: 47 hp / 8.500 rpm

Ροπή: 43 Nm / 6.500 rpm

Τροφοδοσία: PGM-FI ηλεκτρονικός ψεκασμός

Μετάδοση: 6 σχέσεων, αλυσίδα

Συμπλέκτης: Assist/Slipper + Honda E-Clutch

Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας: 194 kg

Πλαίσιο: Ατσάλινο diamond

Εμπρός ανάρτηση: Showa SFF-BP USD 41 mm

Πίσω ανάρτηση: Pro-Link monoshock

Φρένα εμπρός: Διπλοί δίσκοι Nissin 296 mm με ακτινικές δαγκάνες

Φρένα πίσω: Δίσκος 240 mm

ABS: Δικάναλο

Τροχοί: 17”

Ελαστικά: 120/70 εμπρός – 160/60 πίσω

Ύψος σέλας: 785 mm

Ρεζερβουάρ: 17,1 λίτρα

Κατανάλωση: ~3,5 l/100 km



Εξοπλισμός αναβάτη

κράνος: SHOEI GT-Air 3

μπουφάν & παντελόνι: IXS

μποτάκια: SIDI