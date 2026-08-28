Του Δημήτρη Διατσίδη

Φωτογραφία: Βασίλης Κωστάκος, Studio B42

Η Vespa είναι σίγουρα ένα ξεχωριστό σχήμα στο χώρο της μοτοσυκλέτας και όταν οδηγείς ένα τέτοιο όχημα, αυτομάτως ξεχωρίζεις! Ειδικά όταν πρόκειται για το μεγαλύτερο σε κυβισμό μοντέλο της ιστορίας της και μαζί το πιο δυνατό. Έτσι η κάθε διαδρομή μαζί της είναι μια εμπειρία, καθώς τα βλέμματα γυρνούν και ο θαυμασμός για αυτήν την GTS 310 Super του 2026 δείχνει ότι το στυλ της παραμένει ανυπέρβλητο. Η μεταλλική μονοκόμματη κατασκευή, οι κλασικές γραμμές και η Ιταλική φινέτσα δεν αφήνουν περιθώρια σύγκρισης.



Η Vespa γεννήθηκε το 1946, σε μια Ιταλία που προσπαθούσε να σταθεί ξανά στα πόδια της, ως ένα απλό, προσιτό και εύκολο στη χρήση μέσο μετακίνησης για όλους. Πολύ γρήγορα όμως ξεπέρασε τον ρόλο της ως scooter και έγινε σύμβολο ελευθερίας, αισιοδοξίας και τρόπου ζωής, κατακτώντας τον κινηματογράφο, τη μόδα και την ποπ κουλτούρα σε όλο τον κόσμο. Οι χαρακτηριστικές της γραμμές, η ισορροπία ανάμεσα σε λειτουργία και αισθητική και η ικανότητά της να εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ταυτότητά της, την καθιέρωσαν ως ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σύμβολα του Ιταλικού design παγκοσμίως.

Με λίγα λόγια: είναι μια Vespa — και αυτό αρκεί. Όμως κάτω από το εμβληματικό της περίβλημα κρύβεται η πιο ισχυρή καρδιά που έχει τοποθετηθεί ποτέ σε μοντέλο παραγωγής της εταιρείας.

Δύναμη και ροπή που αλλάζουν τα δεδομένα

Ο νέος κινητήρας των 310 cc αποδίδει 25 ίππους και, κυρίως, εντυπωσιακή ροπή που φτάνει τα 28,9 Nm. Και εδώ βρίσκεται το μυστικό της. Στην πράξη, η Vespa GTS 310 δεν χρειάζεται να «πιεστεί» για να κινηθεί γρήγορα. Η ροπή έρχεται από χαμηλά, γεμίζει άμεσα το γκάζι και την εκτοξεύει μπροστά με μια αίσθηση αβίαστης επιτάχυνσης. Στην πόλη, αυτό μεταφράζεται σε άμεσες εκκινήσεις στα φανάρια, που αφήνουν έκπληκτους τους αναβάτες αρκετά μεγαλύτερων μοτοσυκλετών, αλλά και σε εύκολες προσπεράσεις, με μια αίσθηση ελαφρότητας και ελέγχου.

Η αυτόματη μετάδοση CVT δουλεύει ομαλά και αφήνει τον κινητήρα να εκμεταλλευτεί πλήρως το εύρος της ροπής, χωρίς καμία σκέψη από τον αναβάτη.

Στην πόλη είναι στο στοιχείο της

Η GTS 310 δεν είναι απλώς πιο δυνατή. Είναι πιο «γεμάτη» παντού. Το πλαίσιο παραμένει στιβαρό, οι αναρτήσεις απορροφούν αποτελεσματικά τις ανωμαλίες, οι τροχοί των 12 ιντσών δεν προβληματίζουν (όπως γινόταν με τους 10 ινστών των μικρότερων μοντέλων) και τα φρένα με δίσκους 220 mm και ABS προσφέρουν σιγουριά σε κάθε φρενάρισμα, με τις αποστάσεις φρεναρίσματος να είναι απλά αποτελεσματικές. Σε αυτόν τον τομέα θα θέλαμε μια μεγαλύτερη βελτίωση.

Αυτό όμως που εντυπωσιάζει είναι η συνολική αίσθηση, καθώς η Vespa δεν δείχνει ποτέ να πιέζεται. Κινείται με άνεση, ρέει στην κίνηση και σου δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει τα πάντα — από καθημερινή μετακίνηση μέχρι λίγο μεγαλύτερες διαδρομές εκτός πόλης, αφού μπορεί να κινείται σταθερά με ταχύτητα 120-130 χλμ/ώρα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Για το χειμώνα θα της βάζαμε και έναν ανεμοθώρακα, όχι όμως τον ψηλό των αξεσουάρ που δίνει η Piaggio, αλλά τον μεσαίο της Ermax που κάνει εξαιρετική δουλειά.

Στυλ που δεν αντιγράφεται

Σε έναν κόσμο γεμάτο scooters, η Vespa παραμένει μοναδική. Δεν είναι απλώς μέσο μεταφοράς — είναι σύμβολο. Η GTS 310 συνεχίζει αυτή την παράδοση με τρόπο που δύσκολα περιγράφεται με τεχνικούς όρους: το μεταλλικό αμάξωμα, οι καθαρές, διαχρονικές γραμμές και οι προσεγμένες λεπτομέρειες, την κάνουν ξεχωριστή.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η GTS 310 Super δεν είναι απλώς η πιο δυνατή Vespa που κατασκευάστηκε ποτέ. Είναι η πιο ολοκληρωμένη. Συνδυάζει επιδόσεις, ροπή και καθημερινή πρακτικότητα με ένα στυλ που δεν αντιγράφεται. Και αυτό, τελικά, είναι που την κάνει μοναδική.



Τεχνικά χαρακτηριστικά Vespa GTS 310 (2026)

Κινητήρας: Μονοκύλινδρος, 4Τ, 4βάλβιδος, υγρόψυκτος

Κυβισμός: 310 cc

Ισχύς: 25 hp / 6.500 rpm

Ροπή: 28,9 Nm / 5.250 rpm

Τροφοδοσία: Ηλεκτρονικός ψεκασμός

Μετάδοση: Αυτόματη CVT

Πλαίσιο: Μεταλλικό monocoque

Εμπρός ανάρτηση: Μονόμπρατσος βραχίονας με υδραυλικό έλεγχο

Πίσω ανάρτηση: Διπλά αμορτισέρ με ρύθμιση προφόρτισης

Φρένα: Δίσκοι 220 mm εμπρός/πίσω με ABS

Τροχοί: 12”

Ύψος σέλας: 790 mm

Ρεζερβουάρ: 8,5 λίτρα

Κατανάλωση: ~3,2 l/100 km

Προδιαγραφές: Euro 5+

Βάρος σε κατάσταση λειτουργίας: 163 kg