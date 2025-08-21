Επιμέλεια: Δημήτρης Διατσίδης

Οι αναβάτες των σύγχρονων σκούτερ, πέρα από την ευχρηστία και τις επιδόσεις, αναζητούν και βελτιωμένη οδική συμπεριφορά.

Για να καλύψει αυτή την ανάγκη η κορυφαία σουηδική Öhlins προσφέρει το FSK Fork Spring Kit Road & Track για Honda Forza 300 και Forza 350.

Το κιτ αναβάθμισης μπροστινού συστήματος περιλαμβάνει ελατήρια πιρουνιού υψηλής απόδοσης και τάπες με ρύθμιση προφόρτισης ελατηρίου.

FSK Fork Spring Kit

Τα παραπάνω προσφέρουν βελτιωμένη λειτουργία και απόδοση σε σχέση με τα στάνταρ ελατήρια.

Το αποτέλεσμα είναι: καλύτερη αίσθηση, μεγαλύτερη ακρίβεια και σταθερότητα στην οδήγηση.

Το FSK Fork Spring Kit Road & Track της Öhlins είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από την Tassoulis Extra Products.

 

