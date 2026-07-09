Επιμέλεια: Μπάμπης Κελάφης

Η μοτοκρός Kove MX250R και η αντίστοιχη Honda CRF 250R μπορεί να έχουν διαφορετική φιλοσοφία, αλλά και για τις δυο υπάρχει η επιλογή για μια εξελιγμένη πίσω ανάρτηση της Öhlins.

Το αμορτισέρ Öhlins TTX FLOW για μοτοσυκλέτες MX (μοτοκρός) και enduro έχει σχεδιαστεί για να αντέχει σε ακραίες συνθήκες και δίνει τη δυνατότητα για πλήθος ρυθμίσεων ανάλογα με την χρήση και τις ανάγκες του αναβάτη.

Η πίσω ανάρτηση της Öhlins για αγωνιστές MX διαθέτει ανασχεδιασμένη βαλβίδα Flow (ροής) για βελτιωμένη σταθερότητα του πλαισίου και αυξημένη άνεση στα δύσκολα άλλα και στα γρήγορα τμήματα κάθε πίστας MX.

Ένας νέος φορέας βαλβίδας ελέγχου της απόσβεσης συμπίεσης με λειτουργία ελεγχόμενης εκτόνωσης (serial bleed), σε συνδυασμό με αναθεωρημένες ρυθμίσεις, ενισχύει περαιτέρω την άνεση χωρίς να θυσιάζεται η σταθερότητα.

Το αποτέλεσμα: Λιγότερο bottoming (τερμάτισμα), πιο σταθερό μπροστινό τμήμα και καλύτερη αίσθηση.